В Воронеже ввели режим ЧС
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников - губернатор
21:16 04.01.2025 (обновлено: 21:24 04.01.2025)
© Вадим КстенинПоследствия атаки БПЛА на Воронеж
© Вадим Кстенин
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"Для оперативного устранения всех последствий происшествий в Левобережном районе Воронежа введен режим ЧС", - сказано в сообщении.
По его словам, специалисты закончили обследование территории подрыва БПЛА на улице Димитрова. Жильцам близлежащих домов разрешено вернуться в свои квартиры.
"Также произведено два подрыва на месте падения частей БПЛА на улице Иркутской. По предварительной информации, никто не пострадал, новых разрушений нет. В ближайшее время специальные службы закончат обследование территории и начнут допуск граждан в их жилье", - уточнил Гусев.
В субботу пять беспилотников были уничтожены в Воронеже и пригороде. Обломки БПЛА упали на жилые дома в Левобережном районе города. После этого Гусев сообщал об эвакуации жителей нескольких жилых домов для безопасной работы пиротехников. Один из БПЛА уничтожили на улице Дмитрова к вечеру.
В ночь на субботу вражеской атаке беспилотников подверглась Смоленская область, над регионом уничтожили пять дронов ВСУ.
В течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты четыре беспилотника.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.