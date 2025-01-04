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В Воронеже ввели режим ЧС

В Воронеже ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 04.01.2025

В Воронеже ввели режим ЧС

В Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T21:16

2025-01-04T21:16

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воронеж

атака украинских беспилотников на воронеж

воронежская область

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режим чс

происшествия

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.По его словам, специалисты закончили обследование территории подрыва БПЛА на улице Димитрова. Жильцам близлежащих домов разрешено вернуться в свои квартиры.В субботу пять беспилотников были уничтожены в Воронеже и пригороде. Обломки БПЛА упали на жилые дома в Левобережном районе города. После этого Гусев сообщал об эвакуации жителей нескольких жилых домов для безопасной работы пиротехников. Один из БПЛА уничтожили на улице Дмитрова к вечеру.В ночь на субботу вражеской атаке беспилотников подверглась Смоленская область, над регионом уничтожили пять дронов ВСУ.В течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты четыре беспилотника.В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, александр гусев, режим чс, происшествия, безопасность, новости