Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250104/v-voronezhe-vveli-rezhim-chs-1143098413.html
В Воронеже ввели режим ЧС
В Воронеже ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 04.01.2025
В Воронеже ввели режим ЧС
В Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T21:16
2025-01-04T21:24
воронеж
атака украинских беспилотников на воронеж
воронежская область
александр гусев
режим чс
происшествия
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134217319_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_26b8b6b48a238c94d8f9d1b9e8445118.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.По его словам, специалисты закончили обследование территории подрыва БПЛА на улице Димитрова. Жильцам близлежащих домов разрешено вернуться в свои квартиры.В субботу пять беспилотников были уничтожены в Воронеже и пригороде. Обломки БПЛА упали на жилые дома в Левобережном районе города. После этого Гусев сообщал об эвакуации жителей нескольких жилых домов для безопасной работы пиротехников. Один из БПЛА уничтожили на улице Дмитрова к вечеру.В ночь на субботу вражеской атаке беспилотников подверглась Смоленская область, над регионом уничтожили пять дронов ВСУ.В течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты четыре беспилотника.В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
воронеж
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134217319_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_97bc8fbe7313a0da98f21a473d19e7db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, александр гусев, режим чс, происшествия, безопасность, новости
В Воронеже ввели режим ЧС

В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников - губернатор

21:16 04.01.2025 (обновлено: 21:24 04.01.2025)
 
© Вадим КстенинПоследствия атаки БПЛА на Воронеж
Последствия атаки БПЛА на Воронеж
© Вадим Кстенин
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"Для оперативного устранения всех последствий происшествий в Левобережном районе Воронежа введен режим ЧС", - сказано в сообщении.
По его словам, специалисты закончили обследование территории подрыва БПЛА на улице Димитрова. Жильцам близлежащих домов разрешено вернуться в свои квартиры.
"Также произведено два подрыва на месте падения частей БПЛА на улице Иркутской. По предварительной информации, никто не пострадал, новых разрушений нет. В ближайшее время специальные службы закончат обследование территории и начнут допуск граждан в их жилье", - уточнил Гусев.
В субботу пять беспилотников были уничтожены в Воронеже и пригороде. Обломки БПЛА упали на жилые дома в Левобережном районе города. После этого Гусев сообщал об эвакуации жителей нескольких жилых домов для безопасной работы пиротехников. Один из БПЛА уничтожили на улице Дмитрова к вечеру.
В ночь на субботу вражеской атаке беспилотников подверглась Смоленская область, над регионом уничтожили пять дронов ВСУ.
В течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты четыре беспилотника.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВоронежАтака украинских беспилотников на ВоронежВоронежская областьАлександр ГусевРежим ЧСПроисшествияБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16В Воронеже ввели режим ЧС
21:09На восьми пляжах Севастополя обнаружены мазутные пятна
21:01Похмелье и другие опасности праздников: врач дал советы
20:46Секрет Оливье: краеведы узнали крымскую тайну французского ресторатора
20:31Дрон атаковал семью в Запорожской области – погиб 10-летний ребенок
20:13Гороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии Воздуха
20:04Крымский мост сейчас – актуальные данные к вечеру субботы
19:47В Воронеже уничтожили неразорвавшийся беспилотник
19:22Мазут у берегов Крыма: ситуация к вечеру субботы
19:06Вашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – Блинкен
18:49Ученые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазута
18:26ЧП с российским самолетом в Египте – подробности от Росавиации
18:04Ждать ли в Крыму полярное сияние после мощной вспышки на Солнце
17:35Стрельба из пистолета в Симферополе – подозреваемый задержан
17:31Водитель погиб: подробности падения машины в реку в центре Москвы
17:19Лобовое столкновение с автобусом в Сочи – есть погибший
17:07Крымский мост – пробка выросла в два раза
16:58В Алуште спасают пострадавших при разливе мазута птиц
16:43В Воронеже эвакуируют жильцов многоэтажки из-за обломков беспилотника
16:17В Курской области ликвидированы 540 боевиков ВСУ и четыре танка
Лента новостейМолния