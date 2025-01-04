https://crimea.ria.ru/20250104/ataka-bespilotnikov-na-smolenskuyu-oblast--chto-izvestno-1143084312.html

Атака беспилотников на Смоленскую область – что известно

Атака беспилотников на Смоленскую область – что известно - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Атака беспилотников на Смоленскую область – что известно

Смоленская область подверглась вражеской атаке в ночь на субботу. Над регионом уничтожили пять беспилотников ВСУ. сообщил губернатор области Василий Анохин. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T07:01

2025-01-04T07:01

2025-01-04T07:07

смоленская область

беспилотник (бпла, дрон)

василий анохин

пво

безопасность

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Смоленская область подверглась вражеской атаке в ночь на субботу. Над регионом уничтожили пять беспилотников ВСУ. сообщил губернатор области Василий Анохин.По его данным, около часа ночи 4 января два дрона сбили на территории Сафоновского и Ершичского районов.Губернатор призвал жителей в случае обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов не приближаться к ним и сообщать о находке по единому номеру вызова служб экстренного реагирования 112.Накануне в результате атаки дрона на деревню Обеста Курской области погиб 63-летний мирный житель. В тот же день вооруженные силы Украины совершили минометный обстрел села Кирилловка Климовского района Брянской области, погиб мирный житель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 14 украинских дронов сбиты за два часа над пятью областями РоссииЕще три украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном мореВосемь безэкипажных катеров уничтожены силами ЧФ

смоленская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, беспилотник (бпла, дрон), василий анохин, пво, безопасность, обстрелы всу, новости