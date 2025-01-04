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Атака беспилотников на Смоленскую область – что известно - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Атака беспилотников на Смоленскую область – что известно
Атака беспилотников на Смоленскую область – что известно - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Атака беспилотников на Смоленскую область – что известно
Смоленская область подверглась вражеской атаке в ночь на субботу. Над регионом уничтожили пять беспилотников ВСУ. сообщил губернатор области Василий Анохин. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T07:01
2025-01-04T07:07
смоленская область
беспилотник (бпла, дрон)
василий анохин
пво
безопасность
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Смоленская область подверглась вражеской атаке в ночь на субботу. Над регионом уничтожили пять беспилотников ВСУ. сообщил губернатор области Василий Анохин.По его данным, около часа ночи 4 января два дрона сбили на территории Сафоновского и Ершичского районов.Губернатор призвал жителей в случае обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов не приближаться к ним и сообщать о находке по единому номеру вызова служб экстренного реагирования 112.Накануне в результате атаки дрона на деревню Обеста Курской области погиб 63-летний мирный житель. В тот же день вооруженные силы Украины совершили минометный обстрел села Кирилловка Климовского района Брянской области, погиб мирный житель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 14 украинских дронов сбиты за два часа над пятью областями РоссииЕще три украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном мореВосемь безэкипажных катеров уничтожены силами ЧФ
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смоленская область, беспилотник (бпла, дрон), василий анохин, пво, безопасность, обстрелы всу, новости
Атака беспилотников на Смоленскую область – что известно

Над Смоленской областью уничтожили пять беспилотников

07:01 04.01.2025 (обновлено: 07:07 04.01.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Смоленская область подверглась вражеской атаке в ночь на субботу. Над регионом уничтожили пять беспилотников ВСУ. сообщил губернатор области Василий Анохин.
По его данным, около часа ночи 4 января два дрона сбили на территории Сафоновского и Ершичского районов.
"В общей сложности за прошедшую ночь над территорией Смоленской области дежурными средствами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА. На земле пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей в случае обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов не приближаться к ним и сообщать о находке по единому номеру вызова служб экстренного реагирования 112.
Накануне в результате атаки дрона на деревню Обеста Курской области погиб 63-летний мирный житель. В тот же день вооруженные силы Украины совершили минометный обстрел села Кирилловка Климовского района Брянской области, погиб мирный житель.
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Смоленская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Василий АнохинПВОБезопасностьОбстрелы ВСУНовости
 
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