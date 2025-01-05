https://crimea.ria.ru/20250105/astroprognoz-na-2025-god-dlya-znakov-zodiaka-stikhii-vody-1142932733.html

Астропрогноз на 2025 год для знаков зодиака стихии Воды

Астропрогноз на 2025 год для знаков зодиака стихии Воды - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Астропрогноз на 2025 год для знаков зодиака стихии Воды

Год Деревянной или Зеленой змеи несет глобальные перемены в мире и в личной жизни людей. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью РИА... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T21:53

2025-01-05T21:53

2025-01-05T21:53

михаил бородачев

общество

астропрогноз

астрология

новый год 2025

рак

скорпион

рыбы

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Год Деревянной или Зеленой змеи несет глобальные перемены в мире и в личной жизни людей. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью РИА Новости Крым рассказал, что ждет водные знаки зодиака в 2025-ом году.РакВ первой половине года деловые и любовные отношения у Раков будут нестабильными, но уже во второй половине 2025-го они станут постоянными и устойчивыми.По его словам, личные отношения и профессиональные у Раков могут закончиться подписанием брачного контракта или деловых партнерских контрактов. Наиболее удачно это пройдет во второй половине года.Не стоит и откладывать зачатие детей. Если создана молодая семья, то нужно подумать о них: в последующем дети будут радовать своих родителей."В карьере стоит обратить внимание на команду, в которую идете работать. Семейственность, добрые отношения в коллективе помогут Ракам занять достойное место, показать себя с наилучшей стороны. Где же конъюнктура, Раки будут чувствовать себя неуютно и не смогут проявить себя, заработать достаточно денег для обеспечения своих потребностей", - обращает внимание Михаил Бородачев.На финансовую сторону у Раков напрямую будет влиять семья и деловые контакты, поездки. Люди этого знака могут открывать семейный бизнес, привлекать в него родственников, или оформлять на членов семьи юридические документы.По здоровью у Раков не предвидится никаких опасений. При этом в 2025 году могут быть заболевания, связанные с отечностью, избытком воды в теле и чрезмерным питанием.При занятиях умеренными физическими нагрузками, особенно в первой половине года, Раки будут сохранять хорошее состояние здоровья. Особое внимание стоит уделять желудочно-кишечному тракту: своевременному, качественному питанию, а также поджелудочной железе, чтобы ее не перегружать. Тогда все будет хорошо.СкорпионДля многих людей этого знака личные отношения будут проходить испытания и резкие перемены в лучшую или в худшую сторону. Часто придется делать то, что не очень приятно и не очень хочется."Придется подчинять себя регламентам, правилам, порядкам, хотя Скорпион достаточно вольнолюбивый и эмоциональный знак. Но нужно будет сдерживать себя во многих вопросах, иначе возможны конфликты и ссоры", - говорит астролог.При этом Плутон и Марс - управители Скорпиона создают в начале года хорошую ситуацию для налаживания отношений в личной и деловой сфере, приведению их к устойчивому течению.Скорпионов ждут перемены в карьере. Особенно в первой половине года нужно удержаться на хорошей работе или выбрать более достойную. Больших же повышений в должности, роста в карьере ждать не стоит, потому что год не совсем будет благоприятен."Но все будет зависеть от личных характеристик. Среди Скорпионов есть очень удачливые люди, или же они имеют соответствующий уровень квалификации. Низкая квалификация не позволит улучшить карьеру и финансовое положение. Необходимо ставить конкретные цели, и вкладывать все свои ресурсы в одно направление, а не разбрасываться по разным", - советует астролог.Здоровью Скорпионов ничего не угрожает в 2025 году, за исключением легкомысленного отношения к нему, особенно к мочеполовой системе. Не стоит переохлаждаться или действовать эмоционально - это может повлиять негативно.РыбыРомантические отношения Рыб в 2025 году стабилизируются Сатурном, который будет в течение всего года находиться в этом знаке. Бородачев отмечает, что Сатурн требует дисциплины, чётких и правильных отношений, юридического закрепления успеха.Действуя в рамках закона, правил Рыбы могут сделать хорошую карьеру. При этом очень часто семейные обязательства будут мешать карьерному росту, поэтому нужно выбирать золотую середину. Семья и работа - больше компромиссов. Но, не смотря на трудности, не сворачивать с выбранного пути."Что касается финансов, то будет очень жесткий финансовый регламент: на что тратим деньги и где их получаем. Нужен трезвый расчет, исключающий эмоциональные решения, иначе можно попасть в затруднительное положение", - советует астролог.Рациональный же подход даст Рыбам возможность улучшить свое финансовое положение.Особое внимание Рыбам нужно уделить здоровью, поскольку, по словам астролога, позиция Сатурна в этом знаке может привести к обострению хронических заболеваний, особенно у пожилых людей. У молодых возможны по недоразумению какие-то травмы, подвергнуты напряжению будут кожа и кости. Стоит поддерживать иммунитет всеми профилактическими способами, в том числе необходимы правильное, хорошее питание, режим дня. Важно соблюдать правила поведения в общественных местах, где может циркулировать инфекция.Не советует астролог Рыбам увлекаться большими нагрузками, это может привести к ухудшению состояния здоровья. Нужно хорошо отдыхать и не перегружать себя и членов своей семьи, бизнес-партнёров, не быть им в тягость.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии ЗемлиГороскоп для знаков зодиака стихии ОгняГороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии ВоздухаГод Змеи несет глобальное обновление на мировой арене – астролог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил бородачев, общество, астропрогноз, астрология, новый год 2025, рак, скорпион, рыбы, инфографика