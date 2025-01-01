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Год Змеи несет глобальное обновление на мировой арене – астролог - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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Год Змеи несет глобальное обновление на мировой арене – астролог
Год Змеи несет глобальное обновление на мировой арене – астролог - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Год Змеи несет глобальное обновление на мировой арене – астролог
Год Деревянной или Зеленой змеи несет глобальные перемены в мире и в личной жизни людей. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью РИА... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T19:52
2025-01-01T19:52
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Год Деревянной или Зеленой змеи несет глобальные перемены в мире и в личной жизни людей. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью РИА Новости Крым рассказал, что ждет нашу страну в 2025-м году.При этом он подчеркивает, что год Змеи – это женские энергии, а зеленый цвет дерева – символ благополучия. Все это мы можем в 2025 году раскрутить на полную мощность.Мировой астропрогноз"Это будет более спокойный, продуктивный, творческий год, нежели ушедший 2024-й. На сцену выйдут новые лидеры. Ими станут люди сильные физически, психологически, а более слабые подчинятся воле лидеров", – дает мировой астропрогноз специалист.По его словам, в политике, экономической сфере это будет год больших перемен. Во второй его половине, начиная с августа, могут произойти финансовые коллизии, настанут времена, которые могут изменить мировые ресурсы и расстановку сил на мировой арене."Считается, что Россия находится под самым большим влиянием именно года Змеи", – отметил Михаил Бородачев.Личный астропрогнозЧтобы улучшить свое материальное положение в рамках семьи, работы, по словам астролога, тоже нужно будет проявить себя сильным человеком, при этом разумным и в меру осторожным, потому что год Змеи – это год мудрости."В этом году будет разделение людей в соответствии с их гороскопами. То есть у одних будет сложный гороскоп, негативные явления в жизни. У других, у кого в личном гороскопе гармония с этим годом, появится возможность перехватить инициативу и продвинуться в своей собственной эволюции, в своих задачах", – отметил эксперт.Важное значение в личной жизни будет иметь интуиция. Также в год Змеи необходимо осуществить стратегическое планирование – минимум на 12 лет."Поскольку год Змеи – год женских энергий, то в стратегическом понимании женщины будут иметь превосходство над мужчинами. Начало 2025 года – хорошее время для закладки прочной семьи. Змея – символ сексуальной энергии и зачатия детей. В год Змеи рождаются очень мудрые люди и пророки, лидеры, деятели культуры, искусства, политики", – добавил астролог.Он подчеркнул, что в личных отношениях между мужчинами и женщинами будет преобладать мягкая энергия. При этом есть и обратная сторона года Змеи – подозрительность и ревность.Эксклюзивные астропрогнозы по знакам зодиака Михаила Бородачева читайте в последующие дни нового года на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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астропрогноз, астрология, михаил бородачев, новый год 2025, общество, в мире, политика, экономика, россия
Год Змеи несет глобальное обновление на мировой арене – астролог

Год Зеленой змеи: мировой и личный астрологический прогноз

19:52 01.01.2025
 
© Коллаж РИА Новости КрымГороскоп
Гороскоп
© Коллаж РИА Новости Крым
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Год Деревянной или Зеленой змеи несет глобальные перемены в мире и в личной жизни людей. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью РИА Новости Крым рассказал, что ждет нашу страну в 2025-м году.

"2025 год – это год Зеленой или Деревянной змеи. Дерево обычно начинает многие процессы. Год несет глобальное обновление на мировой арене и в политике, экономике, финансах, а также в личной жизни многих людей", – прогнозирует астролог.

При этом он подчеркивает, что год Змеи – это женские энергии, а зеленый цвет дерева – символ благополучия. Все это мы можем в 2025 году раскрутить на полную мощность.

Мировой астропрогноз

"Это будет более спокойный, продуктивный, творческий год, нежели ушедший 2024-й. На сцену выйдут новые лидеры. Ими станут люди сильные физически, психологически, а более слабые подчинятся воле лидеров", – дает мировой астропрогноз специалист.
По его словам, в политике, экономической сфере это будет год больших перемен. Во второй его половине, начиная с августа, могут произойти финансовые коллизии, настанут времена, которые могут изменить мировые ресурсы и расстановку сил на мировой арене.
"Считается, что Россия находится под самым большим влиянием именно года Змеи", – отметил Михаил Бородачев.

Личный астропрогноз

Чтобы улучшить свое материальное положение в рамках семьи, работы, по словам астролога, тоже нужно будет проявить себя сильным человеком, при этом разумным и в меру осторожным, потому что год Змеи – это год мудрости.
"В этом году будет разделение людей в соответствии с их гороскопами. То есть у одних будет сложный гороскоп, негативные явления в жизни. У других, у кого в личном гороскопе гармония с этим годом, появится возможность перехватить инициативу и продвинуться в своей собственной эволюции, в своих задачах", – отметил эксперт.
Важное значение в личной жизни будет иметь интуиция. Также в год Змеи необходимо осуществить стратегическое планирование – минимум на 12 лет.
"Поскольку год Змеи – год женских энергий, то в стратегическом понимании женщины будут иметь превосходство над мужчинами. Начало 2025 года – хорошее время для закладки прочной семьи. Змея – символ сексуальной энергии и зачатия детей. В год Змеи рождаются очень мудрые люди и пророки, лидеры, деятели культуры, искусства, политики", – добавил астролог.
Он подчеркнул, что в личных отношениях между мужчинами и женщинами будет преобладать мягкая энергия. При этом есть и обратная сторона года Змеи – подозрительность и ревность.
Эксклюзивные астропрогнозы по знакам зодиака Михаила Бородачева читайте в последующие дни нового года на сайте РИА Новости Крым.
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