https://crimea.ria.ru/20250101/god-zmei-neset-globalnoe-obnovlenie-na-mirovoy-arene--astrolog-1142929220.html

Год Змеи несет глобальное обновление на мировой арене – астролог

Год Змеи несет глобальное обновление на мировой арене – астролог - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Год Змеи несет глобальное обновление на мировой арене – астролог

Год Деревянной или Зеленой змеи несет глобальные перемены в мире и в личной жизни людей. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью РИА... РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T19:52

2025-01-01T19:52

2025-01-01T19:52

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Год Деревянной или Зеленой змеи несет глобальные перемены в мире и в личной жизни людей. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью РИА Новости Крым рассказал, что ждет нашу страну в 2025-м году.При этом он подчеркивает, что год Змеи – это женские энергии, а зеленый цвет дерева – символ благополучия. Все это мы можем в 2025 году раскрутить на полную мощность.Мировой астропрогноз"Это будет более спокойный, продуктивный, творческий год, нежели ушедший 2024-й. На сцену выйдут новые лидеры. Ими станут люди сильные физически, психологически, а более слабые подчинятся воле лидеров", – дает мировой астропрогноз специалист.По его словам, в политике, экономической сфере это будет год больших перемен. Во второй его половине, начиная с августа, могут произойти финансовые коллизии, настанут времена, которые могут изменить мировые ресурсы и расстановку сил на мировой арене."Считается, что Россия находится под самым большим влиянием именно года Змеи", – отметил Михаил Бородачев.Личный астропрогнозЧтобы улучшить свое материальное положение в рамках семьи, работы, по словам астролога, тоже нужно будет проявить себя сильным человеком, при этом разумным и в меру осторожным, потому что год Змеи – это год мудрости."В этом году будет разделение людей в соответствии с их гороскопами. То есть у одних будет сложный гороскоп, негативные явления в жизни. У других, у кого в личном гороскопе гармония с этим годом, появится возможность перехватить инициативу и продвинуться в своей собственной эволюции, в своих задачах", – отметил эксперт.Важное значение в личной жизни будет иметь интуиция. Также в год Змеи необходимо осуществить стратегическое планирование – минимум на 12 лет."Поскольку год Змеи – год женских энергий, то в стратегическом понимании женщины будут иметь превосходство над мужчинами. Начало 2025 года – хорошее время для закладки прочной семьи. Змея – символ сексуальной энергии и зачатия детей. В год Змеи рождаются очень мудрые люди и пророки, лидеры, деятели культуры, искусства, политики", – добавил астролог.Он подчеркнул, что в личных отношениях между мужчинами и женщинами будет преобладать мягкая энергия. При этом есть и обратная сторона года Змеи – подозрительность и ревность.Эксклюзивные астропрогнозы по знакам зодиака Михаила Бородачева читайте в последующие дни нового года на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астропрогноз, астрология, михаил бородачев, новый год 2025, общество, в мире, политика, экономика, россия