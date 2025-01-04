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Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника
Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника
Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T13:14
2025-01-04T13:14
министерство обороны рф
новости сво
ракеты atacms
беспилотник (бпла, дрон)
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, массированные удары наносились по инфраструктуре Украины.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 651 самолет, 283 вертолета, 39 279 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 221 танк и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 186 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 857 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, ракеты atacms, беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине
Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника

Российские силы ПВО сбили восемь американских ракет ATACMS и 72 беспилотника ВСУ

13:14 04.01.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
Кроме того, массированные удары наносились по инфраструктуре Украины.
"Ударами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки и месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 651 самолет, 283 вертолета, 39 279 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 221 танк и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 186 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 857 единиц специальной военной автомобильной техники.
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