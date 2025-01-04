https://crimea.ria.ru/20250104/sily-pvo-sbili-vosem-raket-atacms-i-72-bespilotnika-1143088287.html

Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника

Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника

Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T13:14

2025-01-04T13:14

2025-01-04T13:14

министерство обороны рф

новости сво

ракеты atacms

беспилотник (бпла, дрон)

пво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, массированные удары наносились по инфраструктуре Украины.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 651 самолет, 283 вертолета, 39 279 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 221 танк и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 186 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 857 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250104/v-voronezhe-bespilotniki-upali-na-zhilye-doma-1143087464.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, ракеты atacms, беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине