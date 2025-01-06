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Как обеспечивают безопасность на праздничных мероприятиях в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Как обеспечивают безопасность на праздничных мероприятиях в Севастополе
Как обеспечивают безопасность на праздничных мероприятиях в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Как обеспечивают безопасность на праздничных мероприятиях в Севастополе
На праздничных богослужения в честь Рождества Христова в Севастополе в целях безопасности будет действовать пропускной режим, сообщили в УМВД по городу. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T12:10
2025-01-06T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. На праздничных богослужения в честь Рождества Христова в Севастополе в целях безопасности будет действовать пропускной режим, сообщили в УМВД по городу.Уточняется, что правоохранители обследуют и возьмут под охрану 22 культовых учреждения.Помимо полиции, обеспечивать безопасность будут сотрудники Росгвардии, представители казачества и добровольных народных дружин. Маршруты патрулирования будут максимально приближены к местам проведения религиозных мероприятий. На многих объектах будет организован контрольно-пропускной режим и досмотр."Полиция Севастополя призывает граждан не брать с собой крупногабаритные вещи, колюще-режущие предметы, травматическое оружие, аэрозольные баллончики, спиртные напитки, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия", - подчеркнули в ведомстве.В случае обнаружения подозрительных предметов граждан просят обращаться к сотрудникам полиции или звонить по телефону 102.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, рождество христово, умвд россии по севастополю, общество, крым
Как обеспечивают безопасность на праздничных мероприятиях в Севастополе

В Севастополе на богослужениях в Рождественскую ночь будет действовать пропускной режим

12:10 06.01.2025
 
© Полиция СевастополяШеврон полиции
Шеврон полиции
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. На праздничных богослужения в честь Рождества Христова в Севастополе в целях безопасности будет действовать пропускной режим, сообщили в УМВД по городу.
"В ночь с 6 на 7 января 2025 года во время проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова, в целях личной безопасности граждан сотрудниками полиции будет осуществляться контроль с использованием спецустройств", - говорится в сообщении
Уточняется, что правоохранители обследуют и возьмут под охрану 22 культовых учреждения.
Помимо полиции, обеспечивать безопасность будут сотрудники Росгвардии, представители казачества и добровольных народных дружин. Маршруты патрулирования будут максимально приближены к местам проведения религиозных мероприятий.
На многих объектах будет организован контрольно-пропускной режим и досмотр.
"Полиция Севастополя призывает граждан не брать с собой крупногабаритные вещи, колюще-режущие предметы, травматическое оружие, аэрозольные баллончики, спиртные напитки, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия", - подчеркнули в ведомстве.
В случае обнаружения подозрительных предметов граждан просят обращаться к сотрудникам полиции или звонить по телефону 102.
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