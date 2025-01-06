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Как обеспечивают безопасность на праздничных мероприятиях в Севастополе

Как обеспечивают безопасность на праздничных мероприятиях в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Как обеспечивают безопасность на праздничных мероприятиях в Севастополе

На праздничных богослужения в честь Рождества Христова в Севастополе в целях безопасности будет действовать пропускной режим, сообщили в УМВД по городу. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T12:10

2025-01-06T12:10

2025-01-06T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. На праздничных богослужения в честь Рождества Христова в Севастополе в целях безопасности будет действовать пропускной режим, сообщили в УМВД по городу.Уточняется, что правоохранители обследуют и возьмут под охрану 22 культовых учреждения.Помимо полиции, обеспечивать безопасность будут сотрудники Росгвардии, представители казачества и добровольных народных дружин. Маршруты патрулирования будут максимально приближены к местам проведения религиозных мероприятий. На многих объектах будет организован контрольно-пропускной режим и досмотр."Полиция Севастополя призывает граждан не брать с собой крупногабаритные вещи, колюще-режущие предметы, травматическое оружие, аэрозольные баллончики, спиртные напитки, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия", - подчеркнули в ведомстве.В случае обнаружения подозрительных предметов граждан просят обращаться к сотрудникам полиции или звонить по телефону 102.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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