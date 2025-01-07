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В Евпатории открыли пункт для отмывания птиц от мазута - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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В Евпатории открыли пункт для отмывания птиц от мазута
В Евпатории открыли пункт для отмывания птиц от мазута - РИА Новости Крым, 07.01.2025
В Евпатории открыли пункт для отмывания птиц от мазута
В Евпатории открыли пункт для отмывания птиц от мазута. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T16:55
2025-01-07T16:55
крым
евпатория
александр юрьев
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
птицы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Евпатории открыли пункт для отмывания птиц от мазута. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Александр Юрьев.Эти восемь особей были обнаружены во время мониторинга прибрежной городской территории. По словам Юрьева, четыре мобильных группы от администрации регулярно объезжают пляжи. Еще несколько групп сформировали сотрудники МЧС – всего их 16 человек.На данный момент крупных пятен мазута, которые в ближайшие дни могут быть выброшены на берег, в черте города нет, заявил глава администрации.Загрязненных птиц, обнаруженных на берегах Евпатории, не следует приносить в пункт помывки самостоятельно, сказал Александр Юрьев. В границах Евпатории с их количеством пока справляются коммунальщики."Птиц самим не надо приносить, потому что нефтепродукты достаточно токсичны. Если нашли такую птицу, надо позвонить - и наши сотрудники сами приедут, заберут и отмоют. Мы собираем также погибших птиц, комитет по ветеринарии нам предоставил для этого специализированную машину для хранения", - отметил глава администрации.В случае обнаружения в Евпатории птиц и животных с признаками поражения мазутом, а также погибших от этого птиц, необходимо сообщить в ЕДДС по номерам: +7 (36569) 4 20 50, +7 (978) 898 79 09.6 декабря первых четверых загрязненных нефтепродуктами птиц из Евпатории доставили в парк львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма. Сегодня их количество уже увеличилось вдвое – в основном это чайки и нырки.Всего за время чрезвычайной ситуации в регионах Крыма было обнаружено более четырехсот пострадавших птиц, еще около трехсот были найдены погибшими, сообщили в Россельхознадзоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧСВ Севастополе выявили новые пятна мазутаСтратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в Кабмине
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крым, евпатория, александр юрьев, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, птицы, птицы крыма, экология, новости крыма
В Евпатории открыли пункт для отмывания птиц от мазута

В Евпатории для спасения птиц от мазута открыли специальный пункт - мэр

16:55 07.01.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайСпасение птиц
Спасение птиц
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Евпатории открыли пункт для отмывания птиц от мазута. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Александр Юрьев.
"У нас на Черноморском шоссе, 25 открыто помещение, где есть ванна. Закупили все моющие средства, и там сейчас проходит отмывка. Сегодня там обработали восемь птиц, в течение двух часов будем их транспортировать в "Тайган", - сказал он.
Эти восемь особей были обнаружены во время мониторинга прибрежной городской территории.
По словам Юрьева, четыре мобильных группы от администрации регулярно объезжают пляжи. Еще несколько групп сформировали сотрудники МЧС – всего их 16 человек.
На данный момент крупных пятен мазута, которые в ближайшие дни могут быть выброшены на берег, в черте города нет, заявил глава администрации.
"Такого массового мазута, как в Анапе или в Керчи, у нас нет. Но город к этому готов, мы уже закупили спецсредства, лопаты, мешки. Если начнется массовый выброс – все службы будут подняты по тревоге". подчеркнул Юрьев.
Загрязненных птиц, обнаруженных на берегах Евпатории, не следует приносить в пункт помывки самостоятельно, сказал Александр Юрьев. В границах Евпатории с их количеством пока справляются коммунальщики.
"Птиц самим не надо приносить, потому что нефтепродукты достаточно токсичны. Если нашли такую птицу, надо позвонить - и наши сотрудники сами приедут, заберут и отмоют. Мы собираем также погибших птиц, комитет по ветеринарии нам предоставил для этого специализированную машину для хранения", - отметил глава администрации.
В случае обнаружения в Евпатории птиц и животных с признаками поражения мазутом, а также погибших от этого птиц, необходимо сообщить в ЕДДС по номерам: +7 (36569) 4 20 50, +7 (978) 898 79 09.
6 декабря первых четверых загрязненных нефтепродуктами птиц из Евпатории доставили в парк львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма. Сегодня их количество уже увеличилось вдвое – в основном это чайки и нырки.
Всего за время чрезвычайной ситуации в регионах Крыма было обнаружено более четырехсот пострадавших птиц, еще около трехсот были найдены погибшими, сообщили в Россельхознадзоре.
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