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В Севастополе выявили новые пятна мазута

В Севастополе выявили новые пятна мазута - РИА Новости Крым, 07.01.2025

В Севастополе выявили новые пятна мазута

На побережье в Севастополе выявили новые пятна мазута. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T13:30

2025-01-07T13:30

2025-01-07T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. На побережье в Севастополе выявили новые пятна мазута. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По данным губернатора, во вторник спасатели и волонтеры работают на пляжах Северной стороны города. "Сегодня задействованы более 70 добровольцев — даже в Рождество люди по зову сердца вышли убирать мазут, за что им, конечно, огромная благодарность. Всех обеспечили средствами индивидуальной защиты, лопатами и мешками для уборки загрязненного грунта", - отметил Развожаев.На ликвидации последствий работает группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 240 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек и 4 единицы техники. В готовности к применению почти 230 единиц специальной техники, пока она не требуется, уточнил губернатор.Ранее в МЧС России сообщали, что у берегов Крыма новых выбросов мазута не выявлено. По данным спасателей, в Крыму обследовано 3240 километров береговой линии, вывезено 260 тонн нефтепродуктов. На данный момент ведутся работы в Ленинском районе Крыма в селе Яковенково на территории государственного природного заповедника Опукский. Всего с 21 декабря по 7 января в Крыму выявлено 35 фактов выброса мазута, добавили спасатели.В Севастополе за сутки вывезли более 27 тонн загрязненного грунта, отметили в МЧС России. Были обследованы 59 километров, за сутки - 32 километра. Вывезены почти 112 тонн загрязненного песка и грунта, за 6 января - свыше 27 тонн.В Керченском проливе обследовано свыше 1380 квадратных километров акватории, обработаны более 38 квадратных километров моря.Во вторник в оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен – патрулирование в море ведут порядка 60 судов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Тайгане" приняли первых пострадавших от мазута птиц из ЕвпаторииМазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧСС пляжей Судака собрали 6 тонн загрязненных мазутом песка и водорослей

севастополь

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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