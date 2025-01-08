https://crimea.ria.ru/20250108/komandir-voinskoy-chasti-v-odesse-pogorel-na-vzyatkakh-1143160741.html
Командир воинской части в Одессе погорел на взятках
Командир воинской части в Одессе погорел на взятках - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Командир воинской части в Одессе погорел на взятках
Командир одной из воинских частей в Одессе задержан по подозрению во взяточничестве – он требовал с подчиненных по 30% с боевых выплат якобы на нужды части,... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T11:43
2025-01-08T11:43
2025-01-08T11:45
украина
новости
коррупция
взятка
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110846/18/1108461851_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_c5cbe00988f11ca505c47e289bab0272.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Командир одной из воинских частей в Одессе задержан по подозрению во взяточничестве – он требовал с подчиненных по 30% с боевых выплат якобы на нужды части, сообщает региональное отделение полиции.Имя фигуранта не называется. Сообщается, что задержанный требовал деньги на нужды воинской части, в частности, на ремонт техники, и угрожал тем, кто отказывался платить. С июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен (9,4 тысячи долларов). Задержали его во время получения взятки в размере 41 тысячи гривен (966 долларов).Фигуранту вменяется статья "Вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды". Злоумышленнику грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда", больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. А уровень доверия украинцев Владимиру Зеленскому снизился почти вдвое.По данным того же КМИС, за год на Украине значительно снизилось количество граждан, готовых терпеть продолжение боевых действий. С начала 2024 года процент упал почти в полтора раза – с 73% до 57%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по Украине - Зеленский назвал условие2024 год стал для Зеленского трагическимНа Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти – Медведчук
украина
одесса
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110846/18/1108461851_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_54687ee648f07cc9bea2b3be45147170.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, новости, коррупция, взятка, одесса
Командир воинской части в Одессе погорел на взятках
В Одессе задержали командира воинской части по подозрению во взяточничестве
11:43 08.01.2025 (обновлено: 11:45 08.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Командир одной из воинских частей в Одессе задержан по подозрению во взяточничестве – он требовал с подчиненных по 30% с боевых выплат якобы на нужды части, сообщает региональное отделение полиции.
"В течение семи месяцев злоумышленник собирал с военнослужащих поборы. Его задержали "на горячем". Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Теперь ему грозит заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Имя фигуранта не называется. Сообщается, что задержанный требовал деньги на нужды воинской части, в частности, на ремонт техники, и угрожал тем, кто отказывался платить. С июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен (9,4 тысячи долларов). Задержали его во время получения взятки в размере 41 тысячи гривен (966 долларов).
Фигуранту вменяется статья "Вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды". Злоумышленнику грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда", больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. А уровень доверия украинцев Владимиру Зеленскому снизился
почти вдвое.
По данным того же КМИС, за год на Украине значительно снизилось
количество граждан, готовых терпеть продолжение боевых действий. С начала 2024 года процент упал почти в полтора раза – с 73% до 57%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: