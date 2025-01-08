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Командир воинской части в Одессе погорел на взятках - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Командир воинской части в Одессе погорел на взятках
Командир воинской части в Одессе погорел на взятках - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Командир воинской части в Одессе погорел на взятках
Командир одной из воинских частей в Одессе задержан по подозрению во взяточничестве – он требовал с подчиненных по 30% с боевых выплат якобы на нужды части,... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T11:43
2025-01-08T11:45
украина
новости
коррупция
взятка
одесса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Командир одной из воинских частей в Одессе задержан по подозрению во взяточничестве – он требовал с подчиненных по 30% с боевых выплат якобы на нужды части, сообщает региональное отделение полиции.Имя фигуранта не называется. Сообщается, что задержанный требовал деньги на нужды воинской части, в частности, на ремонт техники, и угрожал тем, кто отказывался платить. С июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен (9,4 тысячи долларов). Задержали его во время получения взятки в размере 41 тысячи гривен (966 долларов).Фигуранту вменяется статья "Вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды". Злоумышленнику грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда", больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. А уровень доверия украинцев Владимиру Зеленскому снизился почти вдвое.По данным того же КМИС, за год на Украине значительно снизилось количество граждан, готовых терпеть продолжение боевых действий. С начала 2024 года процент упал почти в полтора раза – с 73% до 57%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по Украине - Зеленский назвал условие2024 год стал для Зеленского трагическимНа Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти – Медведчук
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РИА Новости Крым
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украина, новости, коррупция, взятка, одесса
Командир воинской части в Одессе погорел на взятках

В Одессе задержали командира воинской части по подозрению во взяточничестве

11:43 08.01.2025 (обновлено: 11:45 08.01.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Командир одной из воинских частей в Одессе задержан по подозрению во взяточничестве – он требовал с подчиненных по 30% с боевых выплат якобы на нужды части, сообщает региональное отделение полиции.

"В течение семи месяцев злоумышленник собирал с военнослужащих поборы. Его задержали "на горячем". Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Теперь ему грозит заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

Имя фигуранта не называется. Сообщается, что задержанный требовал деньги на нужды воинской части, в частности, на ремонт техники, и угрожал тем, кто отказывался платить. С июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен (9,4 тысячи долларов). Задержали его во время получения взятки в размере 41 тысячи гривен (966 долларов).
Фигуранту вменяется статья "Вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды". Злоумышленнику грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда", больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. А уровень доверия украинцев Владимиру Зеленскому снизился почти вдвое.
По данным того же КМИС, за год на Украине значительно снизилось количество граждан, готовых терпеть продолжение боевых действий. С начала 2024 года процент упал почти в полтора раза – с 73% до 57%.
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