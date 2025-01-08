https://crimea.ria.ru/20250108/komandir-voinskoy-chasti-v-odesse-pogorel-na-vzyatkakh-1143160741.html

Командир воинской части в Одессе погорел на взятках

Командир воинской части в Одессе погорел на взятках - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Командир воинской части в Одессе погорел на взятках

Командир одной из воинских частей в Одессе задержан по подозрению во взяточничестве – он требовал с подчиненных по 30% с боевых выплат якобы на нужды части,... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T11:43

2025-01-08T11:43

2025-01-08T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Командир одной из воинских частей в Одессе задержан по подозрению во взяточничестве – он требовал с подчиненных по 30% с боевых выплат якобы на нужды части, сообщает региональное отделение полиции.Имя фигуранта не называется. Сообщается, что задержанный требовал деньги на нужды воинской части, в частности, на ремонт техники, и угрожал тем, кто отказывался платить. С июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен (9,4 тысячи долларов). Задержали его во время получения взятки в размере 41 тысячи гривен (966 долларов).Фигуранту вменяется статья "Вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды". Злоумышленнику грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда", больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. А уровень доверия украинцев Владимиру Зеленскому снизился почти вдвое.По данным того же КМИС, за год на Украине значительно снизилось количество граждан, готовых терпеть продолжение боевых действий. С начала 2024 года процент упал почти в полтора раза – с 73% до 57%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по Украине - Зеленский назвал условие2024 год стал для Зеленского трагическимНа Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти – Медведчук

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, коррупция, взятка, одесса