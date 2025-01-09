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+16 в январе: погода в Крыму в четверг
+16 в январе: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 09.01.2025
+16 в январе: погода в Крыму в четверг
В четверг погода в Крыму будет определяться теплым сектором Атлантического циклона. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T00:01
2025-01-09T00:01
2025-01-09T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться теплым сектором Атлантического циклона. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +14...+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +11...+13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +14 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
+16 в январе: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг до +16 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться теплым сектором Атлантического циклона. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16, в горах +5…+10 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +14...+16 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +11...+13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +14 градусов.
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