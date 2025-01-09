https://crimea.ria.ru/20250109/16-v-yanvare-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1143174078.html

+16 в январе: погода в Крыму в четверг

+16 в январе: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 09.01.2025

+16 в январе: погода в Крыму в четверг

В четверг погода в Крыму будет определяться теплым сектором Атлантического циклона. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T00:01

2025-01-09T00:01

2025-01-09T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться теплым сектором Атлантического циклона. Без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +14...+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +11...+13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +6 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +14 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250105/skolko-vody-nakopili-vodokhranilischa-kryma-1143101694.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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