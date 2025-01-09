https://crimea.ria.ru/20250109/krupnye-pozhary-v-ssha-goryat-doma-gollivudskikh-akterov-1143186384.html

Крупные пожары в США: горят дома голливудских актеров

Крупные пожары в США: горят дома голливудских актеров - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Крупные пожары в США: горят дома голливудских актеров

Дома знаменитостей, в том числе голливудских актеров, пострадали от бушующих в США крупных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ. РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T12:14

2025-01-09T12:14

2025-01-09T12:14

сша

новости

пожар

происшествия

стихия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143186578_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_d35f723e33a4a9c29c71f3b02086a0e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Дома знаменитостей, в том числе голливудских актеров, пострадали от бушующих в США крупных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ."В начале января многим голливудским звездам пришлось покинуть свои особняки, поскольку в Лос-Анджелесе бушевала серия пожаров, а порывы ветра в Палисейдс, Итоне и прилегающих районах достигали 100 миль в час", - говорится в сообщении.По информации издания, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о чрезвычайном положении. В связи с этим более 30 000 жителей Лос-Анджелеса вынуждены покинуть свои дома.Местные издания публикуют фотографии горящих домов и самих знаменитостей, которые уже эвакуировались, и тех кому, возможно, еще придется это сделать ради безопасности.Потеряли свой дом и актеры реалити-сериала "Голливудские холмы" Хайди Монтаг и Спенсер Пратт."Роскошная недвижимость Адама Броди и Лейтон Мистер в Лос-Анджелесе стоимостью 6,5 миллионов долларов также сгорела. Анна Фэрис стала еще одной голливудской звездой, потерявшей свой многомиллионный особняк из-за пожара", - добавляют СМИ.Дом своей мечты в Пасифик-Палисейдс в результате лесного пожара потеряли и Майлз Теллер и его жена Келей Теллер. Они приобрели его совсем недавно за 7,5 миллионов долларов.В четверг стало известно, что президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за бушующих в штате сильнейших пожаров.Накануне местные СМИ сообщали, что в зону эвакуации населения из-за пожаров попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Уточняется, что сама Харрис в данный момент находится в Вашингтоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250107/snezhnaya-burya-obrushilas-na-ssha--est-zhertvy-1143139650.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, пожар, происшествия, стихия, в мире