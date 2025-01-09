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Крупные пожары в США: горят дома голливудских актеров - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Крупные пожары в США: горят дома голливудских актеров
Крупные пожары в США: горят дома голливудских актеров - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Крупные пожары в США: горят дома голливудских актеров
Дома знаменитостей, в том числе голливудских актеров, пострадали от бушующих в США крупных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T12:14
2025-01-09T12:14
сша
новости
пожар
происшествия
стихия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Дома знаменитостей, в том числе голливудских актеров, пострадали от бушующих в США крупных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ."В начале января многим голливудским звездам пришлось покинуть свои особняки, поскольку в Лос-Анджелесе бушевала серия пожаров, а порывы ветра в Палисейдс, Итоне и прилегающих районах достигали 100 миль в час", - говорится в сообщении.По информации издания, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о чрезвычайном положении. В связи с этим более 30 000 жителей Лос-Анджелеса вынуждены покинуть свои дома.Местные издания публикуют фотографии горящих домов и самих знаменитостей, которые уже эвакуировались, и тех кому, возможно, еще придется это сделать ради безопасности.Потеряли свой дом и актеры реалити-сериала "Голливудские холмы" Хайди Монтаг и Спенсер Пратт."Роскошная недвижимость Адама Броди и Лейтон Мистер в Лос-Анджелесе стоимостью 6,5 миллионов долларов также сгорела. Анна Фэрис стала еще одной голливудской звездой, потерявшей свой многомиллионный особняк из-за пожара", - добавляют СМИ.Дом своей мечты в Пасифик-Палисейдс в результате лесного пожара потеряли и Майлз Теллер и его жена Келей Теллер. Они приобрели его совсем недавно за 7,5 миллионов долларов.В четверг стало известно, что президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за бушующих в штате сильнейших пожаров.Накануне местные СМИ сообщали, что в зону эвакуации населения из-за пожаров попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Уточняется, что сама Харрис в данный момент находится в Вашингтоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, новости, пожар, происшествия, стихия, в мире
Крупные пожары в США: горят дома голливудских актеров

Дома голливудских актеров пострадали от крупных пожаров в США

12:14 09.01.2025
 
© AP Photo Eugene GarciaПожар в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе, среда, 8 января 2025 г.
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе, среда, 8 января 2025 г. - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo Eugene Garcia
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Дома знаменитостей, в том числе голливудских актеров, пострадали от бушующих в США крупных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
"В начале января многим голливудским звездам пришлось покинуть свои особняки, поскольку в Лос-Анджелесе бушевала серия пожаров, а порывы ветра в Палисейдс, Итоне и прилегающих районах достигали 100 миль в час", - говорится в сообщении.
По информации издания, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о чрезвычайном положении. В связи с этим более 30 000 жителей Лос-Анджелеса вынуждены покинуть свои дома.
Местные издания публикуют фотографии горящих домов и самих знаменитостей, которые уже эвакуировались, и тех кому, возможно, еще придется это сделать ради безопасности.
"Достигнув Малибу, пожар уничтожил прибрежную недвижимость Пэрис Хилтон. Она приобрела вместе со своим мужем Картером Реумом свой живописный дом в Малибу за 8,4 миллиона долларов", - уточняется в сообщении.
Потеряли свой дом и актеры реалити-сериала "Голливудские холмы" Хайди Монтаг и Спенсер Пратт.
"Роскошная недвижимость Адама Броди и Лейтон Мистер в Лос-Анджелесе стоимостью 6,5 миллионов долларов также сгорела. Анна Фэрис стала еще одной голливудской звездой, потерявшей свой многомиллионный особняк из-за пожара", - добавляют СМИ.
© AP Photo Ethan SwopeПожар в Альтадене, Калифорния. 8 января 2025 года.
Пожар в Альтадене, Калифорния. 8 января 2025 года. - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo Ethan Swope
Пожар в Альтадене, Калифорния. 8 января 2025 года.
Дом своей мечты в Пасифик-Палисейдс в результате лесного пожара потеряли и Майлз Теллер и его жена Келей Теллер. Они приобрели его совсем недавно за 7,5 миллионов долларов.
"После пожаров от дома Энтони Хопкинса в Пасифик-Палисейдс осталась лишь груда обломков" - пишет издание.
В четверг стало известно, что президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за бушующих в штате сильнейших пожаров.
Накануне местные СМИ сообщали, что в зону эвакуации населения из-за пожаров попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Уточняется, что сама Харрис в данный момент находится в Вашингтоне.
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