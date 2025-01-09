https://crimea.ria.ru/20250109/krupnye-pozhary-v-ssha-goryat-doma-gollivudskikh-akterov-1143186384.html
Крупные пожары в США: горят дома голливудских актеров
Крупные пожары в США: горят дома голливудских актеров - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Крупные пожары в США: горят дома голливудских актеров
Дома знаменитостей, в том числе голливудских актеров, пострадали от бушующих в США крупных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T12:14
2025-01-09T12:14
2025-01-09T12:14
сша
новости
пожар
происшествия
стихия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143186578_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_d35f723e33a4a9c29c71f3b02086a0e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Дома знаменитостей, в том числе голливудских актеров, пострадали от бушующих в США крупных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ."В начале января многим голливудским звездам пришлось покинуть свои особняки, поскольку в Лос-Анджелесе бушевала серия пожаров, а порывы ветра в Палисейдс, Итоне и прилегающих районах достигали 100 миль в час", - говорится в сообщении.По информации издания, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о чрезвычайном положении. В связи с этим более 30 000 жителей Лос-Анджелеса вынуждены покинуть свои дома.Местные издания публикуют фотографии горящих домов и самих знаменитостей, которые уже эвакуировались, и тех кому, возможно, еще придется это сделать ради безопасности.Потеряли свой дом и актеры реалити-сериала "Голливудские холмы" Хайди Монтаг и Спенсер Пратт."Роскошная недвижимость Адама Броди и Лейтон Мистер в Лос-Анджелесе стоимостью 6,5 миллионов долларов также сгорела. Анна Фэрис стала еще одной голливудской звездой, потерявшей свой многомиллионный особняк из-за пожара", - добавляют СМИ.Дом своей мечты в Пасифик-Палисейдс в результате лесного пожара потеряли и Майлз Теллер и его жена Келей Теллер. Они приобрели его совсем недавно за 7,5 миллионов долларов.В четверг стало известно, что президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за бушующих в штате сильнейших пожаров.Накануне местные СМИ сообщали, что в зону эвакуации населения из-за пожаров попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Уточняется, что сама Харрис в данный момент находится в Вашингтоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250107/snezhnaya-burya-obrushilas-na-ssha--est-zhertvy-1143139650.html
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143186578_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8652df95a9e59694e627c278f8eb1f35.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, новости, пожар, происшествия, стихия, в мире
Крупные пожары в США: горят дома голливудских актеров
Дома голливудских актеров пострадали от крупных пожаров в США
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Дома знаменитостей, в том числе голливудских актеров, пострадали от бушующих в США крупных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
"В начале января многим голливудским звездам пришлось покинуть свои особняки, поскольку в Лос-Анджелесе бушевала серия пожаров, а порывы ветра в Палисейдс, Итоне и прилегающих районах достигали 100 миль в час", - говорится в сообщении.
По информации издания, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о чрезвычайном положении. В связи с этим более 30 000 жителей Лос-Анджелеса вынуждены покинуть свои дома.
Местные издания публикуют фотографии горящих домов и самих знаменитостей, которые уже эвакуировались, и тех кому, возможно, еще придется это сделать ради безопасности.
"Достигнув Малибу, пожар уничтожил прибрежную недвижимость Пэрис Хилтон. Она приобрела вместе со своим мужем Картером Реумом свой живописный дом в Малибу за 8,4 миллиона долларов", - уточняется в сообщении.
Потеряли свой дом и актеры реалити-сериала "Голливудские холмы" Хайди Монтаг и Спенсер Пратт.
"Роскошная недвижимость Адама Броди и Лейтон Мистер в Лос-Анджелесе стоимостью 6,5 миллионов долларов также сгорела. Анна Фэрис стала еще одной голливудской звездой, потерявшей свой многомиллионный особняк из-за пожара", - добавляют СМИ.
Дом своей мечты в Пасифик-Палисейдс в результате лесного пожара потеряли и Майлз Теллер и его жена Келей Теллер. Они приобрели его совсем недавно за 7,5 миллионов долларов.
"После пожаров от дома Энтони Хопкинса в Пасифик-Палисейдс осталась лишь груда обломков" - пишет издание.
В четверг стало известно, что президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия
в Калифорнии из-за бушующих в штате сильнейших пожаров.
Накануне местные СМИ сообщали, что в зону эвакуации населения из-за пожаров попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис
. Уточняется, что сама Харрис в данный момент находится в Вашингтоне.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.