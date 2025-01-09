https://crimea.ria.ru/20250109/v-krymu-mazutom-zagryazneno-25-km-poberezhya--gde-samaya-trudnaya-situatsiya-1143202782.html

В Крыму мазутом загрязнено 25 км побережья – где самая трудная ситуация

В Крыму мазутом загрязнено 25 км побережья – где самая трудная ситуация - РИА Новости Крым, 09.01.2025

В Крыму мазутом загрязнено 25 км побережья – где самая трудная ситуация

15 загрязненных мазутом участков берега общей протяженностью до 25 километров выявлены в Крыму. Как сообщили в главном управлении МЧС России по РК, наибольшему... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T17:24

2025-01-09T17:24

2025-01-09T17:24

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 15 загрязненных мазутом участков берега общей протяженностью до 25 километров выявлены в Крыму. Как сообщили в главном управлении МЧС России по РК, наибольшему загрязнению подверглось западное побережье полуострова.Из 15 загрязненных участков 12 находятся на западном побережье: четыре – в Евпатории, шесть – в Саках и Сакском районе, два – в Черноморском районе. В Керчи выявлены три таких участка. В ликвидации последствий разлива мазута задействованы более 900 человек и более 120 единиц техники.Всего с побережья Крыма после разлива мазута в черноморской акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть" вывезли 270 тонн загрязненного песка и грунта, сообщил ранее в четверг в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным глава МЧС России Александр Куренков. В Севастополе на сегодня собрана и подготовлена к вывозу 141 тонна загрязненного песка, местом его утилизации определена специализированная организация в Балаклаве.Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, экология, гу мчс рф по республике крым, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море