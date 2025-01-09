В Крыму мазутом загрязнено 25 км побережья – где самая трудная ситуация
В Крыму выявили 15 загрязненных мазутом участков берега – МЧС
© Глава администрации Черноморского района Республики КрымВыбросы мазута обнаружены в Черноморском районе Крыма
© Глава администрации Черноморского района Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 15 загрязненных мазутом участков берега общей протяженностью до 25 километров выявлены в Крыму. Как сообщили в главном управлении МЧС России по РК, наибольшему загрязнению подверглось западное побережье полуострова.
"Сегодня продолжаются работы по мониторингу, по выявлению загрязненных участков от Керчи, по южному побережью и до западного побережья. Всего задействована 81 мониторинговая группа. Выявлено 15 участков общей протяженностью до 25 километров, где имеются незначительные выбросы мазута", – сообщил представитель ведомства.
Из 15 загрязненных участков 12 находятся на западном побережье: четыре – в Евпатории, шесть – в Саках и Сакском районе, два – в Черноморском районе. В Керчи выявлены три таких участка. В ликвидации последствий разлива мазута задействованы более 900 человек и более 120 единиц техники.
Всего с побережья Крыма после разлива мазута в черноморской акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть" вывезли 270 тонн загрязненного песка и грунта, сообщил ранее в четверг в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным глава МЧС России Александр Куренков. В Севастополе на сегодня собрана и подготовлена к вывозу 141 тонна загрязненного песка, местом его утилизации определена специализированная организация в Балаклаве.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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