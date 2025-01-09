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Экологический "Eлковорот" в Симферополе: куда нести новогоднее дерево - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Экологический "Eлковорот" в Симферополе: куда нести новогоднее дерево
Экологический "Eлковорот" в Симферополе: куда нести новогоднее дерево - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Экологический "Eлковорот" в Симферополе: куда нести новогоднее дерево
В Симферополе определили адреса приема новогодних елок на переработку в рамках акции экологический "Eлковорот". Об этом сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T21:52
2025-01-09T21:52
симферополь
администрация симферополя
новости крыма
природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе определили адреса приема новогодних елок на переработку в рамках акции экологический "Eлковорот". Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Пункты приема елок расположены возле торгово-развлекательного комплекса "Меганом", на пересечении улицы Павленко и бульвара Ленина, по улицам Героев Сталинграда, 3, Маршала Жукова, 15, Киевская, 137, Беспалова (у школы № 8), Лермонтова, 16 (у "Крымсоюзпечати"), Кечкеметская, 198, на проспекте Победы, 95, бульваре Франко, 6В.Также елки принимают в парках имени Тренева и Шевченко, в сквере Мира, по адресам Киевская, 123, Киевская, 7В, 60 лет Октября, 18, Дмитрия Ульянова, 1А."Раздевая" елку, ее нужно "поблагодарить" и не выкидывать на свалку – нельзя выкидывать то, что приносило радость, это уводит удачу из дома, рекомендует исследователь народных практик Вероника Белозерова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искали снег и не нашли: как крымчане встречали Новый год - видеоопросТри жизни новогодней елки в Крыму: что ждет деревья после праздниковЕлка из Феодосии представляет Крым на всероссийском конкурсе
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симферополь, администрация симферополя, новости крыма, природа, экология
Экологический "Eлковорот" в Симферополе: куда нести новогоднее дерево

В Симферополе определили адреса приема новогодних елок на переработку

21:52 09.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕлка
Елка - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе определили адреса приема новогодних елок на переработку в рамках акции экологический "Eлковорот". Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

"В Симферополе начинается прием новогодних красавиц на переработку. 19 и 26 января с 11 до 15 часов вы сможете сдать хвойные новогодние деревья на переработку", – сказано в сообщении.

Пункты приема елок расположены возле торгово-развлекательного комплекса "Меганом", на пересечении улицы Павленко и бульвара Ленина, по улицам Героев Сталинграда, 3, Маршала Жукова, 15, Киевская, 137, Беспалова (у школы № 8), Лермонтова, 16 (у "Крымсоюзпечати"), Кечкеметская, 198, на проспекте Победы, 95, бульваре Франко, 6В.
Также елки принимают в парках имени Тренева и Шевченко, в сквере Мира, по адресам Киевская, 123, Киевская, 7В, 60 лет Октября, 18, Дмитрия Ульянова, 1А.
"Раздевая" елку, ее нужно "поблагодарить" и не выкидывать на свалку – нельзя выкидывать то, что приносило радость, это уводит удачу из дома, рекомендует исследователь народных практик Вероника Белозерова.
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