https://crimea.ria.ru/20250109/ekologicheskiy-elkovorot-v-simferopole-kuda-nesti-novogodnee-derevo-1143210730.html

Экологический "Eлковорот" в Симферополе: куда нести новогоднее дерево

Экологический "Eлковорот" в Симферополе: куда нести новогоднее дерево - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Экологический "Eлковорот" в Симферополе: куда нести новогоднее дерево

В Симферополе определили адреса приема новогодних елок на переработку в рамках акции экологический "Eлковорот". Об этом сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T21:52

2025-01-09T21:52

2025-01-09T21:52

симферополь

администрация симферополя

новости крыма

природа

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе определили адреса приема новогодних елок на переработку в рамках акции экологический "Eлковорот". Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Пункты приема елок расположены возле торгово-развлекательного комплекса "Меганом", на пересечении улицы Павленко и бульвара Ленина, по улицам Героев Сталинграда, 3, Маршала Жукова, 15, Киевская, 137, Беспалова (у школы № 8), Лермонтова, 16 (у "Крымсоюзпечати"), Кечкеметская, 198, на проспекте Победы, 95, бульваре Франко, 6В.Также елки принимают в парках имени Тренева и Шевченко, в сквере Мира, по адресам Киевская, 123, Киевская, 7В, 60 лет Октября, 18, Дмитрия Ульянова, 1А."Раздевая" елку, ее нужно "поблагодарить" и не выкидывать на свалку – нельзя выкидывать то, что приносило радость, это уводит удачу из дома, рекомендует исследователь народных практик Вероника Белозерова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искали снег и не нашли: как крымчане встречали Новый год - видеоопросТри жизни новогодней елки в Крыму: что ждет деревья после праздниковЕлка из Феодосии представляет Крым на всероссийском конкурсе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, администрация симферополя, новости крыма, природа, экология