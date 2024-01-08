https://crimea.ria.ru/20240108/tri-zhizni-novogodney-elki-v-krymu-chto-zhdet-derevya-posle-prazdnikov-1133843664.html

Три жизни новогодней елки в Крыму: что ждет деревья после праздников

Три жизни новогодней елки в Крыму: что ждет деревья после праздников - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Три жизни новогодней елки в Крыму: что ждет деревья после праздников

РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T15:53

2024-01-08T15:53

2024-01-08T08:25

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Наталья ДремоваВоспоминание из детства: стаскиваем от мусорных контейнеров выброшенные после праздника сосны. Зажигаем костер посреди двора. Деревья щедро "стреляют" искрами, пламя — столбом. Взрослые проходят мимо: кто улыбается, вспоминая свои "елочные костры", кто обещает оборвать уши. Но грозит беззлобно, для порядка.Это были времена, когда практически в каждой квартире стояла живая сосна. Именно она была главной новогодней елкой для крымчан. И после праздников вся эта красота отправлялась на мусорные полигоны. Широко жили.С тех пор от живых деревьев многие отказались. А пять лет назад у крымчан появилась возможность дать отработавшим свое новогодним красавицам третью жизнь. Первая была в лесу или на специальной плантации, вторая — в доме, под "дождиком" и гирляндами. А третья может быть самой разной. РИА Новости Крым выясняли: какой.Не экология, а экономияТрудно не заметить, что из года в год уменьшается количество елочных базаров в Крыму. Одно дело, когда муниципальные власти согласовывают места для их локаций — а в этом году таковых 179, и другое — разворачивание торговли на этих точках. Предприниматель, планировавший продавать елки, может скорректировать планы, если видит, что торговля идет вяло.Цены на символ Нового года в этом году снова "кусались": от 800 рублей до 1000 за метр. Особо пушистые и красивые деревья — по особому тарифу, от 3-4 тысяч за штуку. Собранные из веточек крымской сосны наборы — от 1,5 тыс. рублей до 5 тысяч!От такой покупки большинство крымчан удерживают не экологические, а экономические причины. Красивую искусственную елку можно приобрести за 1,5-2 тысячи рублей. А если она дома простоит более 10-15 лет, то можно будет гордиться и своим вкладом в защиту природы. Именно за такой срок пластиковое деревце оправдывает ту долю ущерба окружающей среде, которое возникло из-за его производства.Уже примерно два десятилетия на елочном рынке все меньше становилось крымских сосен, все больше привозных.В этом году, сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым — заместитель Главного государственного инспектора Республики Крым Александр Березнев, в продажу поступило всего около 800 сосен. Каждое дерево промаркировано."На территории ГАУ РК "Бахчисарайское лесное хозяйство" и ГАУ РК "Симферопольское лесоохотничье хозяйство" была проведена рубка ухода в сосновых молодняках, — рассказал Александр Березнев. — Система мероприятий направлена на улучшение состояния лесных насаждений, создание благоприятных условий для роста лучших деревьев, увеличения их прироста, завершения формирования структуры насаждения. Деревья, которые оказались непригодными для реализации на ёлочных базарах, будут переданы для мульчирования.В лесхозах в дело пошло все: товарного вида сосны — на елочные базары, ветки — на изготовление елочных наборов, остальное — на мульчу. Она является одновременно и удобрением, и "утеплителем" для саженцев.Может, лама пожует...Какова потребность Крыма в живых елках, оценить сложно. Еще полтора десятка лет назад на елочные базары поступало до 20 тысяч местных деревьев. И завозилось несколько тысяч.С 2014 года в Крым везут деревья из Пензенской области, Республики Башкирия, Перми, Твери, Валдая, Нижнего Тагила, Кировской области, Челябинска.Куратор акции "Ёлковорот" в Крыму Вероника Белякова уточнила, что в этом году в проекте рационального использования ценного ресурса участвует девять городов полуострова. Сдать деревья можно в пунктах приема в Симферополе, Керчи, Феодосии, Джанкое, Евпатории, Бахчисарае, Алуште, Севастополе. Они будут работать 14, 21 и 28 января. Уточнить локации можно на странице акции "Елковорот" ВК.Для организации сбора елок в конкретном населенном пункте важно нахождение тут же "благополучателя" — то есть, человека или организации, которые готовы как-то использовать сырье.Кстати, в 70-80-е годы некоторые крымские колхозы и совхозы забирали в лесных хозяйствах сосны, вырубленные при санитарных мероприятиях. И готовили из хвои витаминную муку, которую добавляли в корм скотине.Так что елки и сосны готовы после праздников принимать в крымских зоопарках.Гендиректор бахчисарайского Парка миниатюр Виктор Жиленко пояснил, что животные с удовольствием хвоей угощаются лишь в первые дни после того, как ее получают. А потом теряют к ним интерес: видимо, в организме восполнена нехватка веществ, которые содержатся в соснах и елках."Мы принимаем елки, раздаем их копытным, слонам; верблюды кушают, бизоны едят, ламы жуют, — перечислил директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков. — Все по чуть-чуть приходят к развешанным веткам, чтобы угоститься. Мы даже, когда обрезаем можжевельник, тоже предлагаем. Когда буря была, поломала ветки на больших аризонских кипарисах — и их давали. Есть там смолянистые вещества, которые нужны животным".Конечно, в парки везти деревья нужно не поштучно, а собрать хоть небольшую партию.Факты:- 77% россиян украшают живые и искусственные новогодние елки.- В прошлом году в рамках акции "Елковорот" крымчане сдали более 1,6 тысяч деревьев.- Есть народные ноу-хау по использованию хвои елок и сосен — при лечении простуды и сезонных хворей. Например, изготовление из измельченных в порошок иголок хвойной пасты. Подготовленное сырье смешивают с медом и прополисом. Пасту хранят в холодильнике.Читайте также: "Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акцииКакая искусственная елка лучше – совет экспертаКак выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крым, новый год 2024, новый год, елка, экология, общество, сосна палласа в крыму, виктор жиленко, олег зубков