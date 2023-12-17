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Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года
Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года
Заранее приобретать живое новогоднее дерево не стоит - оно может потерять свежий вид. Но даже если елка куплена рано - лучше не заносить ее в теплое помещение,... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T21:22
2023-12-17T21:22
2023-12-17T21:22
инфографика
новый год 2024
елка
цены в крыму
общество
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Заранее приобретать живое новогоднее дерево не стоит - оно может потерять свежий вид. Но даже если елка куплена рано - лучше не заносить ее в теплое помещение, а оставить на балконе или во дворе, если это частный дом.Что лучше выбрать - ель, сосну или пихту, и сколько они стоят - в нашей инфографике.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новый год 2024, инфографика, елка, цены в крыму, общество
Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года
Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года - инфографика