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Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20231217/kak-vybrat-zhivuyu-elku-i-sokhranit-ee-do-novogo-goda-1132962368.html
Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года
Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года
Заранее приобретать живое новогоднее дерево не стоит - оно может потерять свежий вид. Но даже если елка куплена рано - лучше не заносить ее в теплое помещение,... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T21:22
2023-12-17T21:22
инфографика
новый год 2024
елка
цены в крыму
общество
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Заранее приобретать живое новогоднее дерево не стоит - оно может потерять свежий вид. Но даже если елка куплена рано - лучше не заносить ее в теплое помещение, а оставить на балконе или во дворе, если это частный дом.Что лучше выбрать - ель, сосну или пихту, и сколько они стоят - в нашей инфографике.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новый год 2024, инфографика, елка, цены в крыму, общество
Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года

Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года - инфографика

21:22 17.12.2023
 
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Заранее приобретать живое новогоднее дерево не стоит - оно может потерять свежий вид. Но даже если елка куплена рано - лучше не заносить ее в теплое помещение, а оставить на балконе или во дворе, если это частный дом.
Что лучше выбрать - ель, сосну или пихту, и сколько они стоят - в нашей инфографике.
Инфографика Как выбрать елку и сохранить ее до Нового года Инфографика Как выбрать елку и сохранить ее до Нового года
 
ИнфографикаНовый год 2024ЕлкаЦены в КрымуОбщество
 
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