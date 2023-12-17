https://crimea.ria.ru/20231217/kak-vybrat-zhivuyu-elku-i-sokhranit-ee-do-novogo-goda-1132962368.html

Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года

Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового года

Заранее приобретать живое новогоднее дерево не стоит - оно может потерять свежий вид. Но даже если елка куплена рано - лучше не заносить ее в теплое помещение,... РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T21:22

2023-12-17T21:22

2023-12-17T21:22

инфографика

новый год 2024

елка

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Заранее приобретать живое новогоднее дерево не стоит - оно может потерять свежий вид. Но даже если елка куплена рано - лучше не заносить ее в теплое помещение, а оставить на балконе или во дворе, если это частный дом.Что лучше выбрать - ель, сосну или пихту, и сколько они стоят - в нашей инфографике.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год 2024, инфографика, елка, цены в крыму, общество