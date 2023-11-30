Крым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районах

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Все коммунальные службы Крыма работают над ликвидацией последствий стихии, которая обрушилась на полуостров в ночь на 27 ноября и 29 ноября. Без света остаются 12 тысяч абонентов, без воды – жители 45 населенных пунктов. Глава республики Сергей Аксенов поручил оперативно восстановить электроснабжения потребителей и отремонтировать кровли.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала ураганных значений - 144 км/ч или 40 м/с. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Один человек погиб, десять пострадали. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новых авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. В 17 муниципалитетах полуострова введен режим ЧС.Мобилизовать все силы"Поручил проверить все случаи жалоб граждан на бездействие властей и служб при организации данных работ, на качество выполнения ремонта электросетей и замечания по работе горячих линий, - сказал Сергей Аксенов. - Необходимо мобилизовать все силы, перебрасывать на критические направления бригады из других муниципалитетов. Там, где до сегодняшнего вечера работы не завершат, будет проведено служебное расследование в отношении руководителей муниципалитета и региональных отделений "Крымэнерго".Также Аксенов потребовал от глав муниципалитетов держать обратную связь с людьми и активизировать работу по восстановлению поврежденных и разрушенных кровель.Ситуация в Большой ЯлтеЯлта пострадала от ливней и сильнейшего шторма – такого не было с 60-х годов прошлого века. На сегодняшний день проблемы с электро-, газо-, тепло- и водоснабжением устранены, власти отрабатывают точные заявки. Как сообщила РИА Новости Крым глава администрации Ялты Янина Павленко, из 13 поврежденных кровель многоквартирных домов к утру четверга отремонтированы три. Накануне погодные условия не позволили приступить к ремонтам, сегодня эти работы продолжат и планируют полностью завершить. Из сотни упавших деревьев убрать остается 11.При этом, по ее словам, предыдущим ударом стихии и в ночь на 30 ноября на территории Большой Ялты разрушило сразу несколько подпорных стен. По данным МЧС, за последние сутки небольшие сходы по подпорным стенам произошли в Гаспре, незначительные подтопления отмечены в Кореизе, в Гурзуфе есть угроза обрушения дороги.Евпатория и СакиВ Евпатории и Саках, по данным МЧС, в зоне подтопления оказались 159 частных домовладений, два МКД и 193 приусадебных участка. За минувшие сутки спасателям удалось освободить от воды 49 частных домов, два МКД, 83 участка.Как сообщила глава евпаторийской администрации, за последние 24 часа в Евпатории в районе улиц Симферопольской, Лиманной и Первой Поперечной зафиксирован сход воды на 25 см. В районе бывшего рыбзавода два экскаватора были задействованы в устройстве второго дренажа для сброса воды с затопленной улицы.В Саках с утра стартовали работы по восстановлению электричества на Михайловском шоссе, улице Девяти Героев и в Черноморском переулке. Технологические трудности не позволили провести эти работа накануне.Черноморский районОдин из наиболее пострадавших районов – Черноморский. Здесь ветер достигал 40 м/с. В результате были повалены десятки деревьев и опор ЛЭП, нарушилось энерго- и водоснабжение. Четвертый день в районе продолжается восстановление линий электропередачи и сетей.В населенные пункты, где все еще ремонтируют водопроводные сети, осуществляется подвоз. Сегодня водовозка курсирует по селам Знаменское, Громово, Оленевка.Северный КрымЛиквидируют аварии на энергосетях и в северных районах полуострова. По информации главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, коммунальные службы работают без перерывов и выходных. По состоянию на среду, в ликвидации аварий задействованы более 30 человек и 10 единиц техники.В Красноперекопском районе в результате ураганного ветра была повреждена кровля Дома культуры. Обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты проводят оценку ущерба."Дал поручение отделу культуры по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли здания. После чего будут известны сроки и стоимость работ. Для сохранения имущества от дождя и снега его временно накроют", - отметил глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец.Феодосия, Судак, КерчьВ Судакском регионе подтопленной остается дорога в селе Морское - остальные 13 участков подтопленных дорог в Крыму сейчас доступны для проезда, работы продолжаются, 30 ноября в городе объявлен субботник по ликвидации последствий стихии на центральной набережной города.В Керчи по состоянию на вечер пятницы порядка сотни деревьев из 190 поваленных уже распилили, на утилизацию вывезено около 70 деревьев. Без света оставались 270 абонентов. Местные власти разрабатывают программу по временному берегоукреплению в Героевке. На данный момент Все социальные объекты в городе работают. В детских садах, школах, учреждениях культуры и здравоохранения перебоев в подаче тепла, электроэнергии, воды нет.В целом, по данным МЧС, по состоянию на утро четверга всего в Крыму без света остаются около 12 тысяч абонентов, без воды - 45 населенных пунктов, ряд домовладений по-прежнему подтоплены, люди из подтопленных домов продолжают оставаться в пунктах временного размещения. Ограничение проезда после урагана в Крыму сохраняется только на одной дороге - в Судаке. Из 2730 упавших деревьев силами коммунальных служб и специалистов МЧС к этому времени убрано 1750, из 823 поврежденных кровель сейчас отремонтированы 54, продолжается работа еще на 51 объекте.Все материалы о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Как во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублейКак изменится экосистема Черного моря после мощного шторма"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж
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Крым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районах
Крым за четыре дня пережил два мощных удара стихии – обстановка в городах на 30 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Все коммунальные службы Крыма работают над ликвидацией последствий стихии, которая обрушилась на полуостров в ночь на 27 ноября и 29 ноября. Без света остаются 12 тысяч абонентов, без воды – жители 45 населенных пунктов. Глава республики Сергей Аксенов поручил оперативно восстановить электроснабжения потребителей и отремонтировать кровли.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала ураганных значений - 144 км/ч или 40 м/с. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Один человек погиб, десять пострадали. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новых авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. В 17 муниципалитетах полуострова введен режим ЧС.
Мобилизовать все силы
"Поручил проверить все случаи жалоб граждан на бездействие властей и служб при организации данных работ, на качество выполнения ремонта электросетей и замечания по работе горячих линий, - сказал Сергей Аксенов. - Необходимо мобилизовать все силы, перебрасывать на критические направления бригады из других муниципалитетов. Там, где до сегодняшнего вечера работы не завершат, будет проведено служебное расследование в отношении руководителей муниципалитета и региональных отделений "Крымэнерго".
Также Аксенов потребовал от глав муниципалитетов держать обратную связь с людьми и активизировать работу по восстановлению поврежденных и разрушенных кровель.
"В ряде администраций до сих пор не справились с этой задачей. Погода не позволяет затягивать этот процесс. Крымчане ожидают быстрых и эффективных решений и действий органов власти на местах", - заявил он.
Ялта пострадала от ливней и сильнейшего шторма – такого не было с 60-х годов прошлого века. На сегодняшний день проблемы с электро-, газо-, тепло- и водоснабжением устранены, власти отрабатывают точные заявки. Как сообщила РИА Новости Крым глава администрации Ялты Янина Павленко, из 13 поврежденных кровель многоквартирных домов к утру четверга отремонтированы три. Накануне погодные условия не позволили приступить к ремонтам, сегодня эти работы продолжат и планируют полностью завершить. Из сотни упавших деревьев убрать остается 11.
"Все локальные ситуации нами купированы, там где нужно было откачать воду - везде откачали. Остается проблемный вопрос по санаторию "Узбекистан", сейчас собственник санатория должен почистить ливневку, потому что вода переливом идет с территории санатория и затапливает переход. В целом остались точечные вопросы. Сейчас основная задача, совместно с минЖКХ и минстроем РК определить размер ущерба берегоукрепительным сооружениям - они от удара стихии пострадали больше всего, а также ущерб от разрушения подпорных стен", - рассказала мэр курорта.
В Алуште набережные повредило штормом и засыпало пляжной галькой
При этом, по ее словам, предыдущим ударом стихии и в ночь на 30 ноября на территории Большой Ялты разрушило сразу несколько подпорных стен. По данным МЧС, за последние сутки небольшие сходы по подпорным стенам произошли в Гаспре, незначительные подтопления отмечены в Кореизе, в Гурзуфе есть угроза обрушения дороги.
В Евпатории и Саках, по данным МЧС, в зоне подтопления оказались 159 частных домовладений, два МКД и 193 приусадебных участка. За минувшие сутки спасателям удалось освободить от воды 49 частных домов, два МКД, 83 участка.
Как сообщила глава евпаторийской администрации, за последние 24 часа в Евпатории в районе улиц Симферопольской, Лиманной и Первой Поперечной зафиксирован сход воды на 25 см. В районе бывшего рыбзавода два экскаватора были задействованы в устройстве второго дренажа для сброса воды с затопленной улицы.
В Саках с утра стартовали работы по восстановлению электричества на Михайловском шоссе, улице Девяти Героев и в Черноморском переулке. Технологические трудности не позволили провести эти работа накануне.
"Прошу жителей, понимая всю сложность пребывания в течении 4-х суток без света, правильно отнестись к ситуации и дать возможность специалистам завершить поставленную задачу", - написал в своем Telegram-канале мэр города Александр Овдиенко.
В Черноморском ураганный ветер со скоростью 144 км в час валил огромные деревья
Черноморский район
Один из наиболее пострадавших районов – Черноморский. Здесь ветер достигал 40 м/с. В результате были повалены десятки деревьев и опор ЛЭП, нарушилось энерго- и водоснабжение. Четвертый день в районе продолжается восстановление линий электропередачи и сетей.
"Энергетики круглосуточно трудятся над ликвидацией последствий непогоды. Всего, по данным "Крымэнерго", в устранении технологических нарушений задействовано 216 аварийных бригад (около 600 человек). Также привлекаются специалисты и техника МЧС и других организаций. Первостепенное внимание уделяется социально значимым объектам", - проинформировала глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.
В населенные пункты, где все еще ремонтируют водопроводные сети, осуществляется подвоз. Сегодня водовозка курсирует по селам Знаменское, Громово, Оленевка.
Ликвидируют аварии на энергосетях и в северных районах полуострова. По информации главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, коммунальные службы работают без перерывов и выходных. По состоянию на среду, в ликвидации аварий задействованы более 30 человек и 10 единиц техники.
В Красноперекопском районе в результате ураганного ветра была повреждена кровля Дома культуры. Обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты проводят оценку ущерба.
"Дал поручение отделу культуры по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли здания. После чего будут известны сроки и стоимость работ. Для сохранения имущества от дождя и снега его временно накроют", - отметил глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец.
"За сутки было получено очередное штормовое предупреждение. Отмечались незначительные подтопления в Феодосийском регионе: в поселках Береговое и Приморский подтоплены по два дома и дорога Феодосия - Приморский. На данный момент нанос песка расчищен, проезд обеспечен", - сообщил утром в четверг глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
В Судакском регионе подтопленной остается дорога в селе Морское - остальные 13 участков подтопленных дорог в Крыму сейчас доступны для проезда, работы продолжаются, 30 ноября в городе объявлен субботник по ликвидации последствий стихии на центральной набережной города.
"Уборка променадной зоны Судака стартует в четверг, 30 ноября, в 14 часов", - сказано в сообщении городской администарации.
В Керчи по состоянию на вечер пятницы порядка сотни деревьев из 190 поваленных уже распилили, на утилизацию вывезено около 70 деревьев. Без света оставались 270 абонентов. Местные власти разрабатывают программу по временному берегоукреплению в Героевке. На данный момент Все социальные объекты в городе работают. В детских садах, школах, учреждениях культуры и здравоохранения перебоев в подаче тепла, электроэнергии, воды нет.
В целом, по данным МЧС, по состоянию на утро четверга всего в Крыму без света остаются около 12 тысяч абонентов, без воды - 45 населенных пунктов, ряд домовладений по-прежнему подтоплены, люди из подтопленных домов продолжают оставаться в пунктах временного размещения.
Ограничение проезда после урагана в Крыму сохраняется только на одной дороге - в Судаке. Из 2730 упавших деревьев силами коммунальных служб и специалистов МЧС к этому времени убрано 1750, из 823 поврежденных кровель сейчас отремонтированы 54, продолжается работа еще на 51 объекте.
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