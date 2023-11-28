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Как изменится экосистема Черного моря после мощного шторма - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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https://crimea.ria.ru/20231128/kak-izmenitsya-ekosistema-chernogo-morya-posle-moschnogo-shtorma-1133159413.html
Как изменится экосистема Черного моря после мощного шторма
Как изменится экосистема Черного моря после мощного шторма - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Как изменится экосистема Черного моря после мощного шторма
Сильнейший шторм, разразившийся у берегов Крыма вечером 26 ноября, нанес локальный урон прибрежной экосистеме Черного моря, но в целом это явление –... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T22:42
2023-11-28T22:43
радио "спутник в крыму"
черное море
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
виктор мельников
экология
инбюм
крымская погода
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Виктор Мельников о влиянии шторма на экосистему Черного моря
Виктор Мельников о влиянии шторма на экосистему Черного моря
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Сильнейший шторм, разразившийся у берегов Крыма вечером 26 ноября, нанес локальный урон прибрежной экосистеме Черного моря, но в целом это явление – положительное для большинства черноморских обитателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Виктор Мельников.Вред и польза для моря"То, что касается обитателей Черного моря: те, кто живет в камнях на берегу – они погибли, на побережье все перемололо. Донные животные и растительность у берегов сильно пострадали", – констатирует ученый.Кроме того, огромное количество смывов с суши, по словам ученого, неизбежно засорило прибрежные черноморские воды и это тоже не лучшим образом повлияет на состояние экосистемы. Однако эти изменения локальные. В целом зимние шторма – полезное явление для Черного моря.Перспективные мерыПо словам ученого, воскресный шторм, который многие источники назвали небывалым, на самом деле не самый мощный за последние полтора века. Шторм аналогичной силы фиксировался в 1839 году – тогда утонуло полсотни судов. 14 ноября 1954 года в Балаклаве было разбито о скалы 60 судов и 27 судов выкинуло на берег. Такие шторма фиксировались в 1907, 1909, 1911 годах, когда сильно пострадал севастопольский аквариум, в 1912, 1931 годах.Поскольку мощные шторма разрушают береговую инфраструктуру, по мнению ученого, уже сейчас необходимо привлекать средства на укрепление берега, строительство волнорезов, в том числе в Севастополе, у исторических зданий Института биологии южных морей и Севастопольского аквариума, которые на этот раз значительно пострадали от стихии.Мощный шторм разбушевался в Черном море у берегов Крымского полуострова и Кубани вечером 26 ноября и продолжался в течение ночи. В отдельных частях Крыма фиксировались порывы ветра до 40 м/с. Стихия принесла разрушения и подтопления. В Крыму и Краснодарском крае погибли и пострадали люди. В Севастопольском аквариуме погибли более полутысячи обитателей, в основном тропические рыбы.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:На Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и ЯшуВо время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотекуСила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - эксперт
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черное море, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, виктор мельников, экология, инбюм, крымская погода
Как изменится экосистема Черного моря после мощного шторма

Зимние шторма полезны для большинства обитателей моря – ученый

22:42 28.11.2023 (обновлено: 22:43 28.11.2023)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоТучи над морем
Тучи над морем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Сильнейший шторм, разразившийся у берегов Крыма вечером 26 ноября, нанес локальный урон прибрежной экосистеме Черного моря, но в целом это явление – положительное для большинства черноморских обитателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Виктор Мельников.
Виктор Мельников о влиянии шторма на экосистему Черного моря
Вчера, 22:42

Вред и польза для моря

"То, что касается обитателей Черного моря: те, кто живет в камнях на берегу – они погибли, на побережье все перемололо. Донные животные и растительность у берегов сильно пострадали", – констатирует ученый.
Кроме того, огромное количество смывов с суши, по словам ученого, неизбежно засорило прибрежные черноморские воды и это тоже не лучшим образом повлияет на состояние экосистемы. Однако эти изменения локальные. В целом зимние шторма – полезное явление для Черного моря.

"В целом для моря это хорошо. В Черном море в результате изменения климата вырастает плотностная стратификация, в результате пресная вода расстилается верхним слоем, и ниже 70 метров не оказывается кислорода. Поэтому когда в открытом море такие шторма – это приводит к усилению вертикального перемешивания, аэрации глубинных вод, происходит их естественное насыщение кислородом. Для обитателей открытого моря это хорошо", – поясняет специалист.

Перспективные меры

По словам ученого, воскресный шторм, который многие источники назвали небывалым, на самом деле не самый мощный за последние полтора века. Шторм аналогичной силы фиксировался в 1839 году – тогда утонуло полсотни судов. 14 ноября 1954 года в Балаклаве было разбито о скалы 60 судов и 27 судов выкинуло на берег. Такие шторма фиксировались в 1907, 1909, 1911 годах, когда сильно пострадал севастопольский аквариум, в 1912, 1931 годах.

"Да, это был очень сильный шторм, но нельзя сказать что первый в истории. Однако за последние десятилетия в Черном море произошли серьезные изменения. Если поначалу они были связаны с деятельностью человека, то теперь – с изменением климата. Чем дальше он будет меняться, тем чаще будут происходить такие аномальные явления. Поэтому нас впереди ждет еще череда таких событий", – убежден Мельников.

Поскольку мощные шторма разрушают береговую инфраструктуру, по мнению ученого, уже сейчас необходимо привлекать средства на укрепление берега, строительство волнорезов, в том числе в Севастополе, у исторических зданий Института биологии южных морей и Севастопольского аквариума, которые на этот раз значительно пострадали от стихии.
Мощный шторм разбушевался в Черном море у берегов Крымского полуострова и Кубани вечером 26 ноября и продолжался в течение ночи. В отдельных частях Крыма фиксировались порывы ветра до 40 м/с. Стихия принесла разрушения и подтопления. В Крыму и Краснодарском крае погибли и пострадали люди. В Севастопольском аквариуме погибли более полутысячи обитателей, в основном тропические рыбы.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
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