https://crimea.ria.ru/20231128/kak-izmenitsya-ekosistema-chernogo-morya-posle-moschnogo-shtorma-1133159413.html

Как изменится экосистема Черного моря после мощного шторма

Как изменится экосистема Черного моря после мощного шторма - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Как изменится экосистема Черного моря после мощного шторма

Сильнейший шторм, разразившийся у берегов Крыма вечером 26 ноября, нанес локальный урон прибрежной экосистеме Черного моря, но в целом это явление –... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T22:42

2023-11-28T22:42

2023-11-28T22:43

радио "спутник в крыму"

черное море

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

виктор мельников

экология

инбюм

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1c/1133139801_0:315:768:747_1920x0_80_0_0_77605f18df3e5caf08ec95977020e219.jpg.webp

Виктор Мельников о влиянии шторма на экосистему Черного моря Виктор Мельников о влиянии шторма на экосистему Черного моря audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Сильнейший шторм, разразившийся у берегов Крыма вечером 26 ноября, нанес локальный урон прибрежной экосистеме Черного моря, но в целом это явление – положительное для большинства черноморских обитателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Виктор Мельников.Вред и польза для моря"То, что касается обитателей Черного моря: те, кто живет в камнях на берегу – они погибли, на побережье все перемололо. Донные животные и растительность у берегов сильно пострадали", – констатирует ученый.Кроме того, огромное количество смывов с суши, по словам ученого, неизбежно засорило прибрежные черноморские воды и это тоже не лучшим образом повлияет на состояние экосистемы. Однако эти изменения локальные. В целом зимние шторма – полезное явление для Черного моря.Перспективные мерыПо словам ученого, воскресный шторм, который многие источники назвали небывалым, на самом деле не самый мощный за последние полтора века. Шторм аналогичной силы фиксировался в 1839 году – тогда утонуло полсотни судов. 14 ноября 1954 года в Балаклаве было разбито о скалы 60 судов и 27 судов выкинуло на берег. Такие шторма фиксировались в 1907, 1909, 1911 годах, когда сильно пострадал севастопольский аквариум, в 1912, 1931 годах.Поскольку мощные шторма разрушают береговую инфраструктуру, по мнению ученого, уже сейчас необходимо привлекать средства на укрепление берега, строительство волнорезов, в том числе в Севастополе, у исторических зданий Института биологии южных морей и Севастопольского аквариума, которые на этот раз значительно пострадали от стихии.Мощный шторм разбушевался в Черном море у берегов Крымского полуострова и Кубани вечером 26 ноября и продолжался в течение ночи. В отдельных частях Крыма фиксировались порывы ветра до 40 м/с. Стихия принесла разрушения и подтопления. В Крыму и Краснодарском крае погибли и пострадали люди. В Севастопольском аквариуме погибли более полутысячи обитателей, в основном тропические рыбы.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:На Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и ЯшуВо время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотекуСила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - эксперт

https://crimea.ria.ru/20231128/novyy-shtorm-s-livnyami-i-shkvalistym-vetrom-nadvigaetsya-na-krym---1133133873.html

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, виктор мельников, экология, инбюм, крымская погода