https://crimea.ria.ru/20231128/sila-tsiklona-nad-krymom-byla-ravna-vzryvu-vodorodnoy-bomby---ekspert-1133139039.html

Сила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - эксперт

Сила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - эксперт - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Сила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - эксперт

Балканский циклон, который привел к катастрофическим природным последствиям в Крыму, обладал силой пятимегатонной водородной бомбы. Такое сравнение в эфире... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T13:15

2023-11-28T13:15

2023-11-28T14:58

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Балканский циклон, который привел к катастрофическим природным последствиям в Крыму, обладал силой пятимегатонной водородной бомбы. Такое сравнение в эфире радио "Sputnik на русском" привел ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Если переводить с джоулей на язык родимых осин, то этот балканец обладает энергией, как будто вы каждые двадцать минут взрываете в атмосфере пятимегатонную водородную бомбу", - сказал он.Происходящее в атмосфере синоптик сравнил с закипанием чайника: дойдя до точки кипения, пар начинает срывать крышку. Чем выше температура, тем сильнее испарения водяного пара с поверхности мирового океана и водоемов на суше."Соответственно, тем более насыщены воздушные массы этим водяным паром. А водяной пар – это как тротиловая шашка, он всегда является питательной базой для взрывных процессов в атмосфере, для формирования гигантских облаков. Эти грозовые облака обладают энергией в 3-5 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки", - отметил он.Справиться с такими силами природы человечество никогда не сможет, отметил Евгений Тишковец. Люди могут только приспосабливаться к этим рискам.Последствиями урагана, который разразился в южных регионах России, устраняют уже вторые сутки. Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.По данным МЧС России, один человек погиб, семеро пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Без электричества во вторник остаются 93 тысячи человек, также обесточены 73 котельные. Водоснабжение отсутствует у 132 тысячи человек. Самая сложная ситуация сложилась в Сакском, Симферопольском, Красногвардейском и Белогорском районах.Во вторник утром республиканский главк МЧС России предупредил о приближении нового шторма к берегам Крыма. Вечером 28 ноября и в течение суток 29 ноября в регионе ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/c.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым после шторма: ситуация на утро вторникаКак в Черноморском районе Крыма устраняют последствия шторма векаРежим ЧС введен в 10 регионах Крыма

https://crimea.ria.ru/20231128/novyy-shtorm-s-livnyami-i-shkvalistym-vetrom-nadvigaetsya-na-krym---1133133873.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, краснодарский край, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, новости крыма, мнения, стихия