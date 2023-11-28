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Шторм века в Крыму: без электричества остаются более 90 тысяч человек - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Шторм века в Крыму: без электричества остаются более 90 тысяч человек
Шторм века в Крыму: без электричества остаются более 90 тысяч человек - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Шторм века в Крыму: без электричества остаются более 90 тысяч человек
По состоянию на утро вторника в Крыму без электричества остаются 93 тысячи человек, также обесточены 73 котельные. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T10:34
2023-11-28T10:42
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
сергей аксенов
электросети
электросети крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. По состоянию на утро вторника в Крыму без электричества остаются 93 тысячи человек, также обесточены 73 котельные. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он также отметил, что электроснабжение будет полностью восстановлено до конца дня.Кроме того, в 245 селах нарушено водоснабжение, частично или полностью повреждены 749 кровель.Работы на объектах ведутся в круглосуточном режиме, отметил глава республики.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.По данным МЧС России, один человек погиб, еще семеро пострадали.Из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым после шторма: ситуация на утро вторникаРежим ЧС введен в 10 регионах КрымаПятиметровые волны разбили новую набережную Алушты
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей аксенов, электросети, электросети крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Шторм века в Крыму: без электричества остаются более 90 тысяч человек

В Крыму без электроснабжения остаются 93 тысячи человек – Аксенов

10:34 28.11.2023 (обновлено: 10:42 28.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму
Высоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. По состоянию на утро вторника в Крыму без электричества остаются 93 тысячи человек, также обесточены 73 котельные. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Продолжается работа по восстановлению энергоснабжения. На утро сегодняшнего дня остаются без электроэнергии 93 тысячи человек, восстановлена работа на 52 котельных из 125 обесточенных", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что электроснабжение будет полностью восстановлено до конца дня.
Кроме того, в 245 селах нарушено водоснабжение, частично или полностью повреждены 749 кровель.
Работы на объектах ведутся в круглосуточном режиме, отметил глава республики.
Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.
По данным МЧС России, один человек погиб, еще семеро пострадали.
Из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.
Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.
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