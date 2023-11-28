https://crimea.ria.ru/20231128/shtorm-veka-v-krymu-bez-elektrichestva-ostayutsya-bolee-90-tysyach-chelovek-1133133833.html

Шторм века в Крыму: без электричества остаются более 90 тысяч человек

Шторм века в Крыму: без электричества остаются более 90 тысяч человек - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Шторм века в Крыму: без электричества остаются более 90 тысяч человек

По состоянию на утро вторника в Крыму без электричества остаются 93 тысячи человек, также обесточены 73 котельные. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T10:34

2023-11-28T10:34

2023-11-28T10:42

крым

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. По состоянию на утро вторника в Крыму без электричества остаются 93 тысячи человек, также обесточены 73 котельные. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он также отметил, что электроснабжение будет полностью восстановлено до конца дня.Кроме того, в 245 селах нарушено водоснабжение, частично или полностью повреждены 749 кровель.Работы на объектах ведутся в круглосуточном режиме, отметил глава республики.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.По данным МЧС России, один человек погиб, еще семеро пострадали.Из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым после шторма: ситуация на утро вторникаРежим ЧС введен в 10 регионах КрымаПятиметровые волны разбили новую набережную Алушты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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