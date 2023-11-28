https://crimea.ria.ru/20231128/krym-posle-shtorma-situatsiya-na-utro-vtornika-1133133128.html
Крым после шторма: ситуация на утро вторника
Крым после шторма: ситуация на утро вторника - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Крым после шторма: ситуация на утро вторника
В Крыму продолжают устранять последствия сильного ветра, мощных ливней и снегопада. О ситуации на утра вторника, 28 ноября, в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T10:16
2023-11-28T10:16
2023-11-28T10:16
радио "спутник в крыму"
сергей садаклиев
мчс крыма
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости
крым
новости крыма
"крым-спас"
дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продолжают устранять последствия сильного ветра, мощных ливней и снегопада. О ситуации на утра вторника, 28 ноября, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.Отключение света и подтопления"На телефоны службы 112 поступило 3 940 обращений. Ни одно не осталось без внимания. В общей сложности в течение суток у нас работает более 3,5 тысяч человек, 350 единиц техники. Введен региональный уровень реагирования", - заявил Садаклиев.Многочисленные обрывы проводов, падение опор ЛЭП - все это привело к массовому отключению электроэнергии. Всего по Крыму без электроэнергии оставались порядка 500 тысяч абонентов. Благодаря слаженным действиям энергетиков, круглосуточной работе, на данный момент это число уменьшилось до 41 тысячи человек.На восстановлении энергоснабжения, по информации министра, днем работало более 200 бригад, ночью - 193 бригады.Эвакуировать 24 человека пришлось и в Сакском районе, из них двое детей. Они также находятся в ПВР и обеспечены всем необходимым.Из-за подтопления в Черноморской районе пострадали 12 домовладений. Вчера, по словам министра МЧС РК, силами "КРЫМ-СПАСа" все они были освобождены от воды. На сегодня планируется обход с составлением актов о причиненном ущербе.Падение деревьев и повреждение крышСергей Садаклиев также рассказал, что отмечалось и большое количество упавших деревьев: более 2000. На данный момент порядка 800 деревьев распилены и убраны. Проезжие и пешеходные зоны очищены. Работа продолжается."Много повреждений крыш: порядка 300 МКД, частные дома, а также социально значимые объекты: школы, садики, больницы. В общей сложности 630 кровель снесены полностью или повреждены частично", - говорит министр.Ситуация на дорогахКроме того, по словам Сергея Садиклиева, были повреждены пять автомобильных дорог. Перекрывали движение в Черноморском районе, в районе Межводного, где произошло затопление дорожного полотна. На данный момент проезд открыт.Также затопление дорожного полотна отмечалось на дороге Симферополь – Евпатория в районе Прибрежного. Вчера проведены работы по расчистке, уборке. Проезд открыт.Разрушение конструкции опоры ЛЭП произошло в Сакском районе в районе автодороги Митяево – Трудовое. Работы завершены. Дорога проездная.В районе Судака затопило участок дорожного полотна около села Морское. Произошел подмыв части покрытия, которая расположена ближе к морю, и ее обрушение. Начаты работы по восстановлению. Движение реверсивное. Препятствий к проезду нет.Подтопление дороги произошло и в Керчи, в микрорайоне Нижняя Героевка. Предпринимаются все меры по ликвидации последствий. Дорога открыта для проезда.Проезд обеспечен и на перевалах - дорожные службы справились со снегопадом.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – КрымавтодорВ Крыму почти 100 населенных пунктов остались без воды из-за аварийВ Саках полностью восстановлено теплоснабжение
https://crimea.ria.ru/20231128/kak-uragan-povliyal-na-khod-svo--mnenie-eksperta-1133132609.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сергей садаклиев, мчс крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости, крым, новости крыма, "крым-спас", дороги крыма
Крым после шторма: ситуация на утро вторника
В Крыму ликвидируют последствий шторма века
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым.
В Крыму продолжают устранять последствия сильного ветра, мощных ливней и снегопада. О ситуации на утра вторника, 28 ноября, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.
Отключение света и подтопления
"На телефоны службы 112 поступило 3 940 обращений. Ни одно не осталось без внимания. В общей сложности в течение суток у нас работает более 3,5 тысяч человек, 350 единиц техники. Введен региональный уровень реагирования", - заявил Садаклиев.
Многочисленные обрывы проводов, падение опор ЛЭП - все это привело к массовому отключению электроэнергии. Всего по Крыму без электроэнергии оставались порядка 500 тысяч абонентов. Благодаря слаженным действиям энергетиков, круглосуточной работе, на данный момент это число уменьшилось до 41 тысячи человек.
На восстановлении энергоснабжения, по информации министра, днем работало более 200 бригад, ночью - 193 бригады.
"В зоне подтопления оказалось по Евпатории 93 домовладения, по Прибрежному порядка 40 домовладений. В Евпатории эвакуировали более 350 человек, в том числе 56 детей. Развернуты пункты временного размещения. На утро в ПВР остаются 44 человека", - рассказал Садаклиев.
Эвакуировать 24 человека пришлось и в Сакском районе, из них двое детей. Они также находятся в ПВР и обеспечены всем необходимым.
Из-за подтопления в Черноморской районе пострадали 12 домовладений. Вчера, по словам министра МЧС РК, силами "КРЫМ-СПАСа" все они были освобождены от воды. На сегодня планируется обход с составлением актов о причиненном ущербе.
Падение деревьев и повреждение крыш
Сергей Садаклиев также рассказал, что отмечалось и большое количество упавших деревьев: более 2000. На данный момент порядка 800 деревьев распилены и убраны. Проезжие и пешеходные зоны очищены. Работа продолжается.
"Много повреждений крыш: порядка 300 МКД, частные дома, а также социально значимые объекты: школы, садики, больницы. В общей сложности 630 кровель снесены полностью или повреждены частично", - говорит министр.
Ситуация на дорогах
Кроме того, по словам Сергея Садиклиева, были повреждены пять автомобильных дорог. Перекрывали движение в Черноморском районе, в районе Межводного, где произошло затопление дорожного полотна. На данный момент проезд открыт.
Также затопление дорожного полотна отмечалось на дороге Симферополь – Евпатория в районе Прибрежного. Вчера проведены работы по расчистке, уборке. Проезд открыт.
Разрушение конструкции опоры ЛЭП произошло в Сакском районе в районе автодороги Митяево – Трудовое. Работы завершены
. Дорога проездная.
В районе Судака затопило участок дорожного полотна около села Морское. Произошел подмыв части покрытия, которая расположена ближе к морю, и ее обрушение. Начаты работы по восстановлению. Движение реверсивное. Препятствий к проезду нет.
Подтопление дороги произошло и в Керчи, в микрорайоне Нижняя Героевка. Предпринимаются все меры по ликвидации последствий. Дорога открыта для проезда.
Проезд обеспечен и на перевалах - дорожные службы справились со снегопадом.
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