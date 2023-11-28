https://crimea.ria.ru/20231128/v-krymu-pochti-100-naselennykh-punktov-ostalis-bez-vody-iz-za-avariy-1133131778.html

В Крыму почти 100 населенных пунктов остались без воды из-за аварий

В Крыму почти 100 населенных пунктов остались без воды из-за аварий - РИА Новости Крым, 28.11.2023

В Крыму почти 100 населенных пунктов остались без воды из-за аварий

В Крыму из-за аварий полностью или частично отключены от водоснабжения около 100 населенных пунктов в восьми муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T09:34

2023-11-28T09:34

2023-11-28T09:34

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белогорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварий полностью или частично отключены от водоснабжения около 100 населенных пунктов в восьми муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Так, в Симферопольском районе во вторник не будет воды в селах Левадки, Кизиловое, Партизанское, Новопавловка, Чистенькое, Солнечное, Раздолье, Винницкое, Молодежное-5 и поселках Николаевка и Молодежное. Также водоснабжение отсутствует на некоторых улицах в селах Тепловка, Заречное и Доброе.В Бахчисарайском районе из-за аварии отключены от водоснабжения села Кочергино, Шевченко, Долинное и Брянское, а также частично села Танковое и Отрадное.В Белогорском районе без воды остались жители сел Цветочное, Ароматное, Долиновка, Зыбины, Вишенное, Зеленогорское, Васильевка, Пролом, Мельники, Баланово, Нижние Орешники и Верхние Орешники, Синекаменка, Павловка, Новокленово, Александровка, Курортное, Красногорское.В Советском районе водоснабжение отсутствует в селах Маковка, Красногвардейское, Надежда, Привольное и поселке Черноземное. Также воды нет на улицах Советская, Ватутина, Садовая, Шмидта и переулке Волжский в Джанкое.Около 40 сел и поселков полностью или частично отключены от воды в Красногвардейском районе, в том числе Курганное, Краснознаменка, Кремневка, Коммунары, Зерновое и другие.В Красноперекопском районе ограничено водоснабжение в селах Ишунь, Зеленая Нива, Сватово и Курганное, в Раздольненском районе – в селах Огни, Ветрянка, Стерегущее, Чехово, Березовка, Аврора, Ботаническое, в Ленинском районе – в селе Чистополье на улице Школьная.В населенные пункты организован подвоз питьевой воды.Читайте также на РАИ Новости Крым:Часть Крыма остается без воды из-за стихии - когда возобновят подачуВ Белогорском районе 20 сел обесточены и без водыНет света, тепла, воды и связи: новые регионы РФ страдают из-за стихии

https://crimea.ria.ru/20231128/v-sakakh-polnostyu-vosstanovleno-teplosnabzhenie-1133131237.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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