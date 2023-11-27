Рейтинг@Mail.ru
В Белогорском районе 20 сел обесточены и без воды - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231127/v-belogorskom-rayone-20-sel-obestocheny-i-bez-vody-1133103836.html
В Белогорском районе 20 сел обесточены и без воды
В Белогорском районе 20 сел обесточены и без воды - РИА Новости Крым, 27.11.2023
В Белогорском районе 20 сел обесточены и без воды
20 населенных пунктов и частично город Белогорск обесточены, в 15 селах Белогорского района наблюдаются перебои с водой. Об этом сообщила депутат Госсовета... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T11:20
2023-11-27T11:37
белогорск
анна рубель
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
погода в крыму
белогорский район
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1132996322_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d8404cc7b4b6fb1118fada769cad9ffd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 20 населенных пунктов и частично город Белогорск обесточены, в 15 селах Белогорского района наблюдаются перебои с водой. Об этом сообщила депутат Госсовета Крыма Анна Рубель, отметив, что погодные условия из-за метели и снегопада остаются крайне напряженными.Кроме того, по ее информации, в 15ти населенных пунктов района, а также в части Белогорска наблюдаются перебои с водой. Также в городе не работает одна котельная, которая обеспечивает теплом, в том числе, и больницу. Однако работа котельной будет восстановлена в течение часа, заверила депутат.Что касается движения транспорта, то муниципальные маршруты (те, что внутри Белогорского района) работают в обычном режиме, все автобусы вышли в рейсы, написала депутат, напомнив, что маршруты госпредприятия "Крымтроллейбус" сегодня работают в режиме выходного дня.Также она напомнила, что школы и детсады района и города сегодня не работают, поскольку в регионе из-за сложных погодных условий объявлен выходной.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По информации гидрометцентра РК, на западном побережье полуострова зафиксирован ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.По данным МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, в результате разгула стихии погиб один человек.В Севастополе пострадали трое.Без электроснабжения все еще остаются 2,5 тысячи абонентов. Подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Из мест подтоплений эвакуированы 311 человек, в том числе 43 несовершеннолетних. В Крыму из-за аварий без света остаются около 400 тысяч абонентов.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто.Из-за падения опоры ЛЭП в Сакском районе Крыма сейчас ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.Кроме того, по информации местных властей, закрыт участок дороги от села Морское до Судака.Возле поселка Межводное временно ограничили автодвижение. При планировании поездки в пгт Черноморское и обратно нужно ехать через село Кировское, сообщили в МВД по региону.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животныхВ Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице
белогорск
белогорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1132996322_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f33e302a1a2c925dbbb43c721072c7ab.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белогорск, анна рубель, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, погода в крыму, белогорский район, штормовое предупреждение
В Белогорском районе 20 сел обесточены и без воды

В Крыму частично обесточен Белогорск и 20 населенных пунктов района

11:20 27.11.2023 (обновлено: 11:37 27.11.2023)
 
© Telegram МО Тихорецкий районОбледенение на опоре ЛЭП
Обледенение на опоре ЛЭП
© Telegram МО Тихорецкий район
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 20 населенных пунктов и частично город Белогорск обесточены, в 15 селах Белогорского района наблюдаются перебои с водой. Об этом сообщила депутат Госсовета Крыма Анна Рубель, отметив, что погодные условия из-за метели и снегопада остаются крайне напряженными.

"Обесточены 20 населенных пунктов и частично Белогорск. Созданы три дополнительные аварийные бригады, итого работает шесть бригад и одна ОВД. Работы шли всю ночь и продолжаются сейчас", – сообщила Рубель в соцсетях.

Кроме того, по ее информации, в 15ти населенных пунктов района, а также в части Белогорска наблюдаются перебои с водой. Также в городе не работает одна котельная, которая обеспечивает теплом, в том числе, и больницу. Однако работа котельной будет восстановлена в течение часа, заверила депутат.

"На эту минуту никаких угроз и рисков для служб жизнеобеспечения и стационарных медицинских и социальных объектов нет", – заявила Рубель.

Что касается движения транспорта, то муниципальные маршруты (те, что внутри Белогорского района) работают в обычном режиме, все автобусы вышли в рейсы, написала депутат, напомнив, что маршруты госпредприятия "Крымтроллейбус" сегодня работают в режиме выходного дня.

"Много поваленных деревьев, коммунальные службы в городе и группы под руководством глав поселений работают по очистке дорог от завалов", – сообщила депутат Госсовета.

Также она напомнила, что школы и детсады района и города сегодня не работают, поскольку в регионе из-за сложных погодных условий объявлен выходной.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По информации гидрометцентра РК, на западном побережье полуострова зафиксирован ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.
По данным МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, в результате разгула стихии погиб один человек.
В Севастополе пострадали трое.
Без электроснабжения все еще остаются 2,5 тысячи абонентов. Подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Из мест подтоплений эвакуированы 311 человек, в том числе 43 несовершеннолетних. В Крыму из-за аварий без света остаются около 400 тысяч абонентов.
Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто.
Из-за падения опоры ЛЭП в Сакском районе Крыма сейчас ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.
Кроме того, по информации местных властей, закрыт участок дороги от села Морское до Судака.
Возле поселка Межводное временно ограничили автодвижение. При планировании поездки в пгт Черноморское и обратно нужно ехать через село Кировское, сообщили в МВД по региону.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животных
В Севастополе эвакуировали пострадавших от шторма
Из-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице
 
БелогорскАнна РубельУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаНовости КрымаПогода в КрымуБелогорский районШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Мужчина погиб во время шторма в Сочи
13:55Почти два млн человек на юге России остались без света из-за стихии
13:44Последствия стихии в Керчи: сотни абонентов без света и газа
13:38Скифское золото доставлено в Киев - таможня Украины
13:28Крымчан попросили не запускать фейерверки в Новый год
13:26Евпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган
13:15Когда скифское золото вернется в Крым
13:10Число пострадавших от стихии в Крыму растет
13:04Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – Аксенов
12:59В Крыму запустили движение по двум ранее перекрытым из-за шторма дорогам
12:40Деревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии - ФОТО
12:32Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму
12:14Два поезда из Крыма задерживаются из-за непогоды
11:32Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – Аксенов
11:30Режим ЧС будет введен в Севастополе из-за штормового ветра
11:22Как работает аэропорт Сочи в понедельник
11:20В Белогорском районе 20 сел обесточены и без воды
11:13Крым пережил Армагеддон: Константинов о шторме на полуострове
11:08Ураган в Керчи: десятки упавших деревьев, аварии на электросетях
11:07Западная модель глобализации изжила себя – Путин
Лента новостейМолния