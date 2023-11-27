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В Белогорском районе 20 сел обесточены и без воды
В Белогорском районе 20 сел обесточены и без воды - РИА Новости Крым, 27.11.2023
В Белогорском районе 20 сел обесточены и без воды
20 населенных пунктов и частично город Белогорск обесточены, в 15 селах Белогорского района наблюдаются перебои с водой. Об этом сообщила депутат Госсовета... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T11:20
2023-11-27T11:20
2023-11-27T11:37
белогорск
анна рубель
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
погода в крыму
белогорский район
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 20 населенных пунктов и частично город Белогорск обесточены, в 15 селах Белогорского района наблюдаются перебои с водой. Об этом сообщила депутат Госсовета Крыма Анна Рубель, отметив, что погодные условия из-за метели и снегопада остаются крайне напряженными.Кроме того, по ее информации, в 15ти населенных пунктов района, а также в части Белогорска наблюдаются перебои с водой. Также в городе не работает одна котельная, которая обеспечивает теплом, в том числе, и больницу. Однако работа котельной будет восстановлена в течение часа, заверила депутат.Что касается движения транспорта, то муниципальные маршруты (те, что внутри Белогорского района) работают в обычном режиме, все автобусы вышли в рейсы, написала депутат, напомнив, что маршруты госпредприятия "Крымтроллейбус" сегодня работают в режиме выходного дня.Также она напомнила, что школы и детсады района и города сегодня не работают, поскольку в регионе из-за сложных погодных условий объявлен выходной.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По информации гидрометцентра РК, на западном побережье полуострова зафиксирован ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.По данным МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, в результате разгула стихии погиб один человек.В Севастополе пострадали трое.Без электроснабжения все еще остаются 2,5 тысячи абонентов. Подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Из мест подтоплений эвакуированы 311 человек, в том числе 43 несовершеннолетних. В Крыму из-за аварий без света остаются около 400 тысяч абонентов.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто.Из-за падения опоры ЛЭП в Сакском районе Крыма сейчас ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.Кроме того, по информации местных властей, закрыт участок дороги от села Морское до Судака.Возле поселка Межводное временно ограничили автодвижение. При планировании поездки в пгт Черноморское и обратно нужно ехать через село Кировское, сообщили в МВД по региону.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животныхВ Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице
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белогорск, анна рубель, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, погода в крыму, белогорский район, штормовое предупреждение
В Белогорском районе 20 сел обесточены и без воды
В Крыму частично обесточен Белогорск и 20 населенных пунктов района
11:20 27.11.2023 (обновлено: 11:37 27.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 20 населенных пунктов и частично город Белогорск обесточены, в 15 селах Белогорского района наблюдаются перебои с водой. Об этом сообщила депутат Госсовета Крыма Анна Рубель, отметив, что погодные условия из-за метели и снегопада остаются крайне напряженными.
"Обесточены 20 населенных пунктов и частично Белогорск. Созданы три дополнительные аварийные бригады, итого работает шесть бригад и одна ОВД. Работы шли всю ночь и продолжаются сейчас", – сообщила Рубель в соцсетях.
Кроме того, по ее информации, в 15ти населенных пунктов района, а также в части Белогорска наблюдаются перебои с водой. Также в городе не работает одна котельная, которая обеспечивает теплом, в том числе, и больницу. Однако работа котельной будет восстановлена в течение часа, заверила депутат.
"На эту минуту никаких угроз и рисков для служб жизнеобеспечения и стационарных медицинских и социальных объектов нет", – заявила Рубель.
Что касается движения транспорта, то муниципальные маршруты (те, что внутри Белогорского района) работают в обычном режиме, все автобусы вышли в рейсы, написала депутат, напомнив, что маршруты госпредприятия "Крымтроллейбус" сегодня работают в режиме выходного дня.
"Много поваленных деревьев, коммунальные службы в городе и группы под руководством глав поселений работают по очистке дорог от завалов", – сообщила депутат Госсовета.
Также она напомнила, что школы и детсады района и города сегодня не работают, поскольку в регионе из-за сложных погодных условий объявлен выходной.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова
, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность
.
По информации гидрометцентра РК, на западном побережье полуострова зафиксирован ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.
По данным МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, в результате разгула стихии погиб один человек.
В Севастополе пострадали трое
.
Без электроснабжения все еще остаются 2,5 тысячи абонентов. Подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Из мест подтоплений эвакуированы 311 человек, в том числе 43 несовершеннолетних. В Крыму из-за аварий без света остаются около 400 тысяч абонентов.
Кроме того, по информации местных властей, закрыт участок дороги от села Морское до Судака.
Возле поселка Межводное временно ограничили автодвижение. При планировании поездки в пгт Черноморское и обратно нужно ехать через село Кировское, сообщили в МВД по региону.
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