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В Белогорском районе 20 сел обесточены и без воды

В Белогорском районе 20 сел обесточены и без воды - РИА Новости Крым, 27.11.2023

В Белогорском районе 20 сел обесточены и без воды

20 населенных пунктов и частично город Белогорск обесточены, в 15 селах Белогорского района наблюдаются перебои с водой. Об этом сообщила депутат Госсовета... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T11:20

2023-11-27T11:20

2023-11-27T11:37

белогорск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 20 населенных пунктов и частично город Белогорск обесточены, в 15 селах Белогорского района наблюдаются перебои с водой. Об этом сообщила депутат Госсовета Крыма Анна Рубель, отметив, что погодные условия из-за метели и снегопада остаются крайне напряженными.Кроме того, по ее информации, в 15ти населенных пунктов района, а также в части Белогорска наблюдаются перебои с водой. Также в городе не работает одна котельная, которая обеспечивает теплом, в том числе, и больницу. Однако работа котельной будет восстановлена в течение часа, заверила депутат.Что касается движения транспорта, то муниципальные маршруты (те, что внутри Белогорского района) работают в обычном режиме, все автобусы вышли в рейсы, написала депутат, напомнив, что маршруты госпредприятия "Крымтроллейбус" сегодня работают в режиме выходного дня.Также она напомнила, что школы и детсады района и города сегодня не работают, поскольку в регионе из-за сложных погодных условий объявлен выходной.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также в Краснодарском крае. Сильный шторм обрушился на регион вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По информации гидрометцентра РК, на западном побережье полуострова зафиксирован ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.По данным МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. Как сообщил советник главы РК Олег Крючков, в результате разгула стихии погиб один человек.В Севастополе пострадали трое.Без электроснабжения все еще остаются 2,5 тысячи абонентов. Подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Из мест подтоплений эвакуированы 311 человек, в том числе 43 несовершеннолетних. В Крыму из-за аварий без света остаются около 400 тысяч абонентов.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто.Из-за падения опоры ЛЭП в Сакском районе Крыма сейчас ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.Кроме того, по информации местных властей, закрыт участок дороги от села Морское до Судака.Возле поселка Межводное временно ограничили автодвижение. При планировании поездки в пгт Черноморское и обратно нужно ехать через село Кировское, сообщили в МВД по региону.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в аквариуме Севастополя: из-за шторма погибли свыше 500 животныхВ Севастополе эвакуировали пострадавших от штормаИз-за урагана в Крыму пострадали 7 человек - двое в больнице

белогорск

белогорский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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