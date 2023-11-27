https://crimea.ria.ru/20231127/net-sveta-tepla-vody-i-svyazi-novye-regiony-stradayut-iz-za-stikhii-1133100727.html

Нет света, тепла, воды и связи: новые регионы РФ страдают из-за стихии

Нет света, тепла, воды и связи: новые регионы РФ страдают из-за стихии - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Нет света, тепла, воды и связи: новые регионы РФ страдают из-за стихии

Шторм, изрядно потрепавший Крым во второй половине дня 26 ноября и в ночь на понедельник, переместился в новые регионы РФ и также причинил местным жителям... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T10:54

2023-11-27T10:54

2023-11-27T11:13

новые регионы россии

новости

стихия

мариуполь

бердянск

херсонская область

геническ

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Шторм, изрядно потрепавший Крым во второй половине дня 26 ноября и в ночь на понедельник, переместился в новые регионы РФ и также причинил местным жителям немало неприятностей.Запорожская областьТак, в настоящий момент в Запорожской области 37200 абонентов остались без электричества в результате урагана. Аварийные бригады работают по всему региону.В Бердянске затоплены несколько районов, спасатели проводят эвакуацию, спасено четыре человека, из них двое – несовершеннолетние. Из-за отключения электричества прекратили подавать тепло в дома всего города и воду в несколько районов. Из-за падения деревьев оказались порванными линии электропередачи, перекрыты городские и сельские дороги.Также штормовая погода на побережье Азовского моря привела к отключению электроэнергии в разных районах Мариуполя.Херсонская областьИз-за непогоды в Геническе второй раз со вчерашнего вечера пропали свет и вода, наблюдаются массовые порывы линий электропередачи.ДНР и ЛНРВ Донецке также наблюдается разгул стихии, деревья падают на электропровода и дороги, в столице ДНР временно приостановлено движение всех троллейбусных маршрутов и трамваев по несколькрим маршрутам. Обесточены 1414 тяговых подстанций, без электроэнергии на 8 утра оставались около 190 тысяч абонентов, отключены 214 котельных. В ДНР наблюдаются перебои со связью.В Луганской республике также наблюдаются массовые нарушения в работе электроподстанций, котельных, мобильных вышек. Почти 24 тысячи абонентов остались без света из-за сильного ветра.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.

https://crimea.ria.ru/20231127/situatsiya-v-krymu-vo-vremya-uragannogo-vetra---infografika-1133099902.html

новые регионы россии

мариуполь

бердянск

херсонская область

геническ

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, новости, стихия, мариуполь, бердянск, херсонская область, геническ, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), штормовое предупреждение