https://crimea.ria.ru/20231127/chast-kryma-ostaetsya-bez-vody-iz-za-stikhii---kogda-vozobnovyat-podachu-1133119768.html

Часть Крыма остается без воды из-за стихии - когда возобновят подачу

Часть Крыма остается без воды из-за стихии - когда возобновят подачу - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Часть Крыма остается без воды из-за стихии - когда возобновят подачу

Шесть районов Крыма остаются без воды из-за многочисленных аварий на сетях РЭС, вызванных стихией, в большинстве населенных пунктов восстановительные работы... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T16:08

2023-11-27T16:08

2023-11-27T16:08

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Шесть районов Крыма остаются без воды из-за многочисленных аварий на сетях РЭС, вызванных стихией, в большинстве населенных пунктов восстановительные работы планируется провести до конца дня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор компании "Вода Крыма" Максим Новик."Наиболее сложная ситуация складывается по Красногвардейскому, Белогорскому, Советскому, Бахчисарайскому районам. Также без воды остаются часть сел Симферопольского и Красноперекопского районов", - перечислил глава предприятия обезвоженные регионы.По его словам, ограничения связаны исключительно с отсутствием электроснабжения на насосных станциях. Постепенно ситуация улучшается. Специалисты "Воды Крыма" работают во взаимодействии с коллегами из "Крымэнерго", приоритетно ремонты производят в наиболее крупных населенных пунктах.По его словам, с утра понедельника абонентов обеспечивают привозной питьевой водой - для этого задействовали около 40 автоцистерн. Там, где подачу ресурса не удастся возобновить в ближайшие часы, абонентов продолжат обеспечивать привозной водой вечером в понедельник и утром во вторник.С утра в понедельник после ночного разгула стихии без воды оставались восемь муниципалитетов Крыма. Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность. Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Симферополя остается без света из-за шторма - оперативные данныеВ Крыму 236 бригад ликвидируют аварии на электросетяхВ Крыму открыли движение на участке дороги до Евпатории

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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