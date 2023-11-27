https://crimea.ria.ru/20231127/bez-vody-vosem-munitsipalitetov-kryma--karta-otklyucheniy-1133092367.html

Без воды восемь муниципалитетов Крыма – карта отключений

Без воды восемь муниципалитетов Крыма – карта отключений - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Без воды восемь муниципалитетов Крыма – карта отключений

Часть Крыма остается без водоснабжения из-за аварий на сетях РЭС. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма", восстановительные работы будут продолжаться в РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T09:46

2023-11-27T09:46

2023-11-27T09:47

вода крыма

новости крыма

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

водоснабжение

вода в крыму

погода в крыму

штормовое предупреждение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076569_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_e55c7372bef769f11be87d7cfad9968e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Часть Крыма остается без водоснабжения из-за аварий на сетях РЭС. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма", восстановительные работы будут продолжаться в течение дня, абонентов обещают обеспечить привозной водой.По данным предприятия, в Симферопольском районе без воды остаются населенные пункты Левадки, Аграрное, Кизиловое, Партизанское, Новопавловка, Дубки, Чистенькое, частично поселок Аэрофлотский, села Заречное и Доброе.В Алуштинском округе отключение в селе Приветном по улицам Фросинлер, Сахарова, Белогорской, Победы.В Бахчисарайском районе без водоснабжения села Нововасильевка, Танковое, Голубинка, Ароматное, Новоульяновка, Айвовое, Тенистое, Речное, Красная Заря, Суворово, Некрасовка, Новенькое, Каштаны, частично Угловое, Отрадное и Вилино.В Белогорском районе – частично Белогорск, села Зыбины, Цветочное, Мельничное, Ароматное, Долиновка, Новый мир, Пруды, Марково, Хлебное, Краснофлотское, частично поселок Советский.В Джанкое нет воды по улице Московской, в Красногвардейском – снижено давление ул. Фрунзе, 24, 26, ул. Советская, 13, ул. Чкалова, 19. Также нет света в селах Краснознаменка, Курганное, Восход, Кремневка, Коммунары, Зерновое, Новоекатериновка, Петровка, Котельниково, Марьяновка, Рогово, Александровка.В Керчи аварийное отключение в микрорайоне Тритий Самострой, в поселках Глазовка, Осовины, Юркино, Октябрьское, Багерово.В Красноперекопском районе – в Привольном, Новониколаевке, Орловском, Таврическом, Ишунь, Совхозном, Зеленой Ниве, Сватово, Долинках, Огнях. В Ленинском районе частично без воды Чистополье и Семисотка.Как сообщалось, из-за непогоды в Крыму без света остались 498 тысяч человек. Отключены линии электропередачи 10кВ - 166, ТП- 1185. Восстановительные работы продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый удар урагана прогнозируют в КрымуДва десятка домов на западе Крыма остались без тепла из-за аварииУраган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, водоснабжение, вода в крыму, погода в крыму, штормовое предупреждение