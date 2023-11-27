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Без воды восемь муниципалитетов Крыма – карта отключений - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Без воды восемь муниципалитетов Крыма – карта отключений
Без воды восемь муниципалитетов Крыма – карта отключений - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Без воды восемь муниципалитетов Крыма – карта отключений
Часть Крыма остается без водоснабжения из-за аварий на сетях РЭС. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма", восстановительные работы будут продолжаться в РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T09:46
2023-11-27T09:47
вода крыма
новости крыма
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
водоснабжение
вода в крыму
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штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Часть Крыма остается без водоснабжения из-за аварий на сетях РЭС. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма", восстановительные работы будут продолжаться в течение дня, абонентов обещают обеспечить привозной водой.По данным предприятия, в Симферопольском районе без воды остаются населенные пункты Левадки, Аграрное, Кизиловое, Партизанское, Новопавловка, Дубки, Чистенькое, частично поселок Аэрофлотский, села Заречное и Доброе.В Алуштинском округе отключение в селе Приветном по улицам Фросинлер, Сахарова, Белогорской, Победы.В Бахчисарайском районе без водоснабжения села Нововасильевка, Танковое, Голубинка, Ароматное, Новоульяновка, Айвовое, Тенистое, Речное, Красная Заря, Суворово, Некрасовка, Новенькое, Каштаны, частично Угловое, Отрадное и Вилино.В Белогорском районе – частично Белогорск, села Зыбины, Цветочное, Мельничное, Ароматное, Долиновка, Новый мир, Пруды, Марково, Хлебное, Краснофлотское, частично поселок Советский.В Джанкое нет воды по улице Московской, в Красногвардейском – снижено давление ул. Фрунзе, 24, 26, ул. Советская, 13, ул. Чкалова, 19. Также нет света в селах Краснознаменка, Курганное, Восход, Кремневка, Коммунары, Зерновое, Новоекатериновка, Петровка, Котельниково, Марьяновка, Рогово, Александровка.В Керчи аварийное отключение в микрорайоне Тритий Самострой, в поселках Глазовка, Осовины, Юркино, Октябрьское, Багерово.В Красноперекопском районе – в Привольном, Новониколаевке, Орловском, Таврическом, Ишунь, Совхозном, Зеленой Ниве, Сватово, Долинках, Огнях. В Ленинском районе частично без воды Чистополье и Семисотка.Как сообщалось, из-за непогоды в Крыму без света остались 498 тысяч человек. Отключены линии электропередачи 10кВ - 166, ТП- 1185. Восстановительные работы продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый удар урагана прогнозируют в КрымуДва десятка домов на западе Крыма остались без тепла из-за аварииУраган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте
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вода крыма, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, водоснабжение, вода в крыму, погода в крыму, штормовое предупреждение
Без воды восемь муниципалитетов Крыма – карта отключений

Восемь муниципалитетов Крыма без водоснабжения из-за аварий на сетях РЭС – "Вода Крыма"

09:46 27.11.2023 (обновлено: 09:47 27.11.2023)
 
© РИА Новости КрымПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Часть Крыма остается без водоснабжения из-за аварий на сетях РЭС. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма", восстановительные работы будут продолжаться в течение дня, абонентов обещают обеспечить привозной водой.
По данным предприятия, в Симферопольском районе без воды остаются населенные пункты Левадки, Аграрное, Кизиловое, Партизанское, Новопавловка, Дубки, Чистенькое, частично поселок Аэрофлотский, села Заречное и Доброе.
В Алуштинском округе отключение в селе Приветном по улицам Фросинлер, Сахарова, Белогорской, Победы.
В Бахчисарайском районе без водоснабжения села Нововасильевка, Танковое, Голубинка, Ароматное, Новоульяновка, Айвовое, Тенистое, Речное, Красная Заря, Суворово, Некрасовка, Новенькое, Каштаны, частично Угловое, Отрадное и Вилино.
В Белогорском районе – частично Белогорск, села Зыбины, Цветочное, Мельничное, Ароматное, Долиновка, Новый мир, Пруды, Марково, Хлебное, Краснофлотское, частично поселок Советский.
В Джанкое нет воды по улице Московской, в Красногвардейском – снижено давление ул. Фрунзе, 24, 26, ул. Советская, 13, ул. Чкалова, 19. Также нет света в селах Краснознаменка, Курганное, Восход, Кремневка, Коммунары, Зерновое, Новоекатериновка, Петровка, Котельниково, Марьяновка, Рогово, Александровка.
В Керчи аварийное отключение в микрорайоне Тритий Самострой, в поселках Глазовка, Осовины, Юркино, Октябрьское, Багерово.
В Красноперекопском районе – в Привольном, Новониколаевке, Орловском, Таврическом, Ишунь, Совхозном, Зеленой Ниве, Сватово, Долинках, Огнях. В Ленинском районе частично без воды Чистополье и Семисотка.
Как сообщалось, из-за непогоды в Крыму без света остались 498 тысяч человек. Отключены линии электропередачи 10кВ - 166, ТП- 1185. Восстановительные работы продолжаются.
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Вода КрымаНовости КрымаУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаВодоснабжениеВода в КрымуПогода в КрымуШтормовое предупреждение
 
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