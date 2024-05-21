Ботаническому саду КФУ – 20 лет: что изменилось
Ботанический сад в Симферополе отмечает двадцатилетие посадкой новых цветов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБотсад КФУ весной
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Ботанический сад Крымского федерального университета в Симферополе отмечает двадцатилетний юбилей. Он был заложен в 2004 году по инициативе ректора тех лет Николая Багрова, именем которого назван теперь. За это время в саду было выведено множество новых сортов растений, рассказал журналистам и.о. ректора КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Курьянов.
"Ботанический сад для университета – это многоцелевая площадка. Во-первых, научная. Я могу сказать, что за 20 лет своего существования в ботаническом саду выведено уже несколько сортов. В том числе, например, хризантем, одна из которых носит имя основателя этого сада Николая Васильевича Багрова", - сказал Курьянов.
По его словам, за 20 лет здесь поставлено множество научных экспериментов, выполнено большое количество квалификационных и диссертационных работ.
Ботанический сад для университета – это место проведения многих культурных и научных мероприятий, а для крымчан – любимая точка отдыха. Кроме того, работники сада сотрудничают с местными властями по озеленению городов – в частности, Севастополя.
"Мы сотрудничаем с администрацией города Симферополя, работали по Гагаринскому парку в части его инвентаризации. Мы будем рады, если нам будут давать проекты озеленения каких-либо общественных пространств города. Мы открыты к сотрудничеству и надеемся, что с Симферополем и другими городами республики у нас сложатся такие же чудесные взаимоотношения, как с городом Севастополем, с которым мы плотно работаем", - сказала директор ботанического сада Анна Репецкая.
К празднованию двадцатилетия на территории заложили новую экспозицию – "Сад гортензий". Начало коллекции положили 24 куста восьми сортов, сотрудники сада надеются в будущем ее расширить.
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоБотанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
1 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоБотанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
2 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПионы Ботанический сад КФУ
3 из 8
Пионы Ботанический сад КФУ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоБотанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
4 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоБотанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
5 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПионы Ботанический сад КФУ
6 из 8
Пионы Ботанический сад КФУ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоБотанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
7 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоБотанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
8 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
1 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
2 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
3 из 8
Пионы Ботанический сад КФУ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
5 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
6 из 8
Пионы Ботанический сад КФУ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
8 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Читайте также на РИА Новости Крым:
14 февраля, 06:38Сколько редких растений выращивают в ботаническом саду в Симферополе