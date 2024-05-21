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Ботаническому саду КФУ – 20 лет: что изменилось - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Ботаническому саду КФУ – 20 лет: что изменилось
Ботаническому саду КФУ – 20 лет: что изменилось - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Ботаническому саду КФУ – 20 лет: что изменилось
Ботанический сад Крымского федерального университета в Симферополе отмечает двадцатилетний юбилей. Он был заложен в 2004 году по инициативе ректора тех лет... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T14:58
2024-05-21T14:58
ботанический сад имени багрова
кфу (крымский федеральный университет)
новости крыма
симферополь
владимир курьянов
анна репецкая
благоустройство
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Ботанический сад Крымского федерального университета в Симферополе отмечает двадцатилетний юбилей. Он был заложен в 2004 году по инициативе ректора тех лет Николая Багрова, именем которого назван теперь. За это время в саду было выведено множество новых сортов растений, рассказал журналистам и.о. ректора КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Курьянов.По его словам, за 20 лет здесь поставлено множество научных экспериментов, выполнено большое количество квалификационных и диссертационных работ.Ботанический сад для университета – это место проведения многих культурных и научных мероприятий, а для крымчан – любимая точка отдыха. Кроме того, работники сада сотрудничают с местными властями по озеленению городов – в частности, Севастополя."Мы сотрудничаем с администрацией города Симферополя, работали по Гагаринскому парку в части его инвентаризации. Мы будем рады, если нам будут давать проекты озеленения каких-либо общественных пространств города. Мы открыты к сотрудничеству и надеемся, что с Симферополем и другими городами республики у нас сложатся такие же чудесные взаимоотношения, как с городом Севастополем, с которым мы плотно работаем", - сказала директор ботанического сада Анна Репецкая.К празднованию двадцатилетия на территории заложили новую экспозицию – "Сад гортензий". Начало коллекции положили 24 куста восьми сортов, сотрудники сада надеются в будущем ее расширить.Читайте также на РИА Новости Крым:Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в СимферополеВ Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев ДонбассаБольше, чем кражи: что наносит ущерб ботсаду в Симферополе
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ботанический сад имени багрова, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, симферополь, владимир курьянов, анна репецкая, благоустройство, наука и технологии
Ботаническому саду КФУ – 20 лет: что изменилось

Ботанический сад в Симферополе отмечает двадцатилетие посадкой новых цветов

14:58 21.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБотсад КФУ весной
Ботсад КФУ весной - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Ботанический сад Крымского федерального университета в Симферополе отмечает двадцатилетний юбилей. Он был заложен в 2004 году по инициативе ректора тех лет Николая Багрова, именем которого назван теперь. За это время в саду было выведено множество новых сортов растений, рассказал журналистам и.о. ректора КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Курьянов.

"Ботанический сад для университета – это многоцелевая площадка. Во-первых, научная. Я могу сказать, что за 20 лет своего существования в ботаническом саду выведено уже несколько сортов. В том числе, например, хризантем, одна из которых носит имя основателя этого сада Николая Васильевича Багрова", - сказал Курьянов.

По его словам, за 20 лет здесь поставлено множество научных экспериментов, выполнено большое количество квалификационных и диссертационных работ.
Ботанический сад для университета – это место проведения многих культурных и научных мероприятий, а для крымчан – любимая точка отдыха. Кроме того, работники сада сотрудничают с местными властями по озеленению городов – в частности, Севастополя.
"Мы сотрудничаем с администрацией города Симферополя, работали по Гагаринскому парку в части его инвентаризации. Мы будем рады, если нам будут давать проекты озеленения каких-либо общественных пространств города. Мы открыты к сотрудничеству и надеемся, что с Симферополем и другими городами республики у нас сложатся такие же чудесные взаимоотношения, как с городом Севастополем, с которым мы плотно работаем", - сказала директор ботанического сада Анна Репецкая.
К празднованию двадцатилетия на территории заложили новую экспозицию – "Сад гортензий". Начало коллекции положили 24 куста восьми сортов, сотрудники сада надеются в будущем ее расширить.
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоБотанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
1 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоБотанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
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Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПионы Ботанический сад КФУ
Пионы Ботанический сад КФУ
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Пионы Ботанический сад КФУ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоБотанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
4 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоБотанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
5 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПионы Ботанический сад КФУ
Пионы Ботанический сад КФУ
6 из 8
Пионы Ботанический сад КФУ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоБотанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
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Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоБотанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
8 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
1 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
2 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
3 из 8
Пионы Ботанический сад КФУ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
5 из 8
Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
6 из 8
Пионы Ботанический сад КФУ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
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Ботанический сад имени Н.В. Багрова в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
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