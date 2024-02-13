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Больше, чем кражи: что наносит ущерб ботсаду в Симферополе - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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Больше, чем кражи: что наносит ущерб ботсаду в Симферополе
Больше, чем кражи: что наносит ущерб ботсаду в Симферополе - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Больше, чем кражи: что наносит ущерб ботсаду в Симферополе
Фотосессии наносят ущерб растениям ботанического сада им. Багрова в Симферополе гораздо больше, чем кражи. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T18:37
2024-02-13T18:37
симферополь
анна репецкая
общество
фото
природа
городская среда
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Фотосессии наносят ущерб растениям ботанического сада им. Багрова в Симферополе гораздо больше, чем кражи. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор Анна Репецкая.По словам директора ботанического сада в Симферополе, за последние 10 лет количество краж на территории значительно уменьшилось. Люди предпочитают прийти и приобрести растения или обменяться.О проблеме фотосессий в цветущих клумбах сада в ботсаду говорят не первый год. Еще в 2021 году Репецкая подчеркивала, что горе-фотографов не останавливает даже охрана, которая физически не успевает уследить за всей территорией ботанического сада. При этом штрафовать таких вредителей за вандализм тоже нельзя: механизмы просто не предусмотрены законом, как и размеры компенсации за уничтоженные посадки.Читайте также на РИА Новости Крым:За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 летПочему исчезают подснежники в крымских лесах - ботаникКрымчанин заработал штраф в несколько тысяч за краснокнижный букет
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симферополь, анна репецкая, общество, фото, природа, городская среда, новости крыма, видео
Больше, чем кражи: что наносит ущерб ботсаду в Симферополе

Фотосессии наносят ущерб растениям ботанического сада в Симферополе больше краж

18:37 13.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Фотосессии наносят ущерб растениям ботанического сада им. Багрова в Симферополе гораздо больше, чем кражи. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор Анна Репецкая.
"Я хочу обратиться прежде всего к девушкам. Барышни, ваши фотосессии не красят вас, когда после них остаются изломанные, изуродованные, искореженные растения. Будьте достойны своей прекрасной внешности", - сказала Анна Репецкая.
По словам директора ботанического сада в Симферополе, за последние 10 лет количество краж на территории значительно уменьшилось. Люди предпочитают прийти и приобрести растения или обменяться.
"Нельзя сказать, что воровство совсем ушло, но его стало меньше. Но есть другая проблема – фотосессии. Есть, конечно, таблички информационные. Но люди и сами знают, что нельзя ломать", - говорит Анна Репецкая.
О проблеме фотосессий в цветущих клумбах сада в ботсаду говорят не первый год. Еще в 2021 году Репецкая подчеркивала, что горе-фотографов не останавливает даже охрана, которая физически не успевает уследить за всей территорией ботанического сада. При этом штрафовать таких вредителей за вандализм тоже нельзя: механизмы просто не предусмотрены законом, как и размеры компенсации за уничтоженные посадки.
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СимферопольАнна РепецкаяОбществоФотоПриродаГородская средаНовости Крыма
 
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