https://crimea.ria.ru/20240213/bolshe-chem-krazhi-chto-nanosit-uscherb-botsadu-v-simferopole-1134918909.html

Больше, чем кражи: что наносит ущерб ботсаду в Симферополе

Больше, чем кражи: что наносит ущерб ботсаду в Симферополе - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Больше, чем кражи: что наносит ущерб ботсаду в Симферополе

Фотосессии наносят ущерб растениям ботанического сада им. Багрова в Симферополе гораздо больше, чем кражи. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T18:37

2024-02-13T18:37

2024-02-13T18:37

симферополь

анна репецкая

общество

фото

природа

городская среда

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Фотосессии наносят ущерб растениям ботанического сада им. Багрова в Симферополе гораздо больше, чем кражи. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор Анна Репецкая.По словам директора ботанического сада в Симферополе, за последние 10 лет количество краж на территории значительно уменьшилось. Люди предпочитают прийти и приобрести растения или обменяться.О проблеме фотосессий в цветущих клумбах сада в ботсаду говорят не первый год. Еще в 2021 году Репецкая подчеркивала, что горе-фотографов не останавливает даже охрана, которая физически не успевает уследить за всей территорией ботанического сада. При этом штрафовать таких вредителей за вандализм тоже нельзя: механизмы просто не предусмотрены законом, как и размеры компенсации за уничтоженные посадки.Читайте также на РИА Новости Крым:За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 летПочему исчезают подснежники в крымских лесах - ботаникКрымчанин заработал штраф в несколько тысяч за краснокнижный букет

симферополь

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симферополь, анна репецкая, общество, фото, природа, городская среда, новости крыма, видео