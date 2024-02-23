https://crimea.ria.ru/20240223/v-nikitskom-botsadu-novye-sorta-khrizantem-nazvali-v-chest-geroev-donbassa-1135175313.html

В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса

В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса - РИА Новости Крым, 23.02.2024

В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса

Селекционеры Никитского ботанического сада в Крыму вывели два новых сорта хризантем и дали им имена в честь героев, защищающих Донбасс. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T15:48

2024-02-23T15:48

2024-02-23T15:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Селекционеры Никитского ботанического сада в Крыму вывели два новых сорта хризантем и дали им имена в честь героев, защищающих Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе сада.Таким образом ученые поздравили мужчин с Днем защитника Отечества.Корса погибла 3 августа при выполнении боевой задачи на Ясиноватском направлении. В тот же день она была удостоена звания Героя ДНР, 4 августа объявлено о присвоении ей звания Героя России.Президент Российской Федерации Владимир Путин лично встретился в Кремле с ее дочерью и передал присужденную посмертно звезду Героя России.Во время прощания с Ольгой Качурой украинские войска вели массированный обстрел помещения, где проходила церемония.23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, день воинской славы страны. Праздник берет начало в эпоху СССР – тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.В 21:00 23 февраля в Севастополе и Керчи, а также в других городах-героях страны произведут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр КотляревскийОт защиты Севастополя до СВО: роль блокпоста "Шайба" в судьбах крымчанПутин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, никитский ботанический сад, цветы, праздники и памятные даты, герои сво, общество, день защитника отечества, новости крыма