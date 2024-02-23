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В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса - РИА Новости Крым, 23.02.2024
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В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса
В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса - РИА Новости Крым, 23.02.2024
В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса
Селекционеры Никитского ботанического сада в Крыму вывели два новых сорта хризантем и дали им имена в честь героев, защищающих Донбасс. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T15:48
2024-02-23T15:53
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Селекционеры Никитского ботанического сада в Крыму вывели два новых сорта хризантем и дали им имена в честь героев, защищающих Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе сада.Таким образом ученые поздравили мужчин с Днем защитника Отечества.Корса погибла 3 августа при выполнении боевой задачи на Ясиноватском направлении. В тот же день она была удостоена звания Героя ДНР, 4 августа объявлено о присвоении ей звания Героя России.Президент Российской Федерации Владимир Путин лично встретился в Кремле с ее дочерью и передал присужденную посмертно звезду Героя России.Во время прощания с Ольгой Качурой украинские войска вели массированный обстрел помещения, где проходила церемония.23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, день воинской славы страны. Праздник берет начало в эпоху СССР – тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.В 21:00 23 февраля в Севастополе и Керчи, а также в других городах-героях страны произведут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр КотляревскийОт защиты Севастополя до СВО: роль блокпоста "Шайба" в судьбах крымчанПутин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
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крым, никитский ботанический сад, цветы, праздники и памятные даты, герои сво, общество, день защитника отечества, новости крыма
В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса

В Никитском ботаническом саду новые сорта хризантем назвали "Героям Донбасса" и "Корса"

15:48 23.02.2024 (обновлено: 15:53 23.02.2024)
 
© Фото: Никитский ботсад / селекционер Зоя АндрюшенковаВ Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса
В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса
© Фото: Никитский ботсад / селекционер Зоя Андрюшенкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Селекционеры Никитского ботанического сада в Крыму вывели два новых сорта хризантем и дали им имена в честь героев, защищающих Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе сада.
Таким образом ученые поздравили мужчин с Днем защитника Отечества.

"Мы приняли коллективное решение назвать новые сорта хризантемы селекции Никитского ботанического сада в честь наших воинов: "Героям Донбасса" и "Корса" (так звучал позывной легендарной Ольги Качура, которой посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации). И пусть прекрасные цветы, названные в честь героев, украшают наши парки и радуют потомков и через 100, и через 200 лет", - цитирует пресс-служба слова директора ботанического сада, председателя Совета ботанических садов России Юрия Плугатаря.

© Фото: Никитский ботсад / селекционер Зоя АндрюшенковаВ Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса
В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса
© Фото: Никитский ботсад / селекционер Зоя Андрюшенкова
В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса
Корса погибла 3 августа при выполнении боевой задачи на Ясиноватском направлении. В тот же день она была удостоена звания Героя ДНР, 4 августа объявлено о присвоении ей звания Героя России.
Президент Российской Федерации Владимир Путин лично встретился в Кремле с ее дочерью и передал присужденную посмертно звезду Героя России.
Во время прощания с Ольгой Качурой украинские войска вели массированный обстрел помещения, где проходила церемония.
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, день воинской славы страны. Праздник берет начало в эпоху СССР – тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
В 21:00 23 февраля в Севастополе и Керчи, а также в других городах-героях страны произведут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества.
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КрымНикитский ботанический садЦветыПраздники и памятные датыГерои СВООбществоДень защитника ОтечестваНовости Крыма
 
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