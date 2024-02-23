https://crimea.ria.ru/20240223/v-sevastopole-i-kerchi-dadut-artilleriyskie-salyuty-1135169806.html

В Крыму дадут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества

В Крыму дадут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости Крым, 23.02.2024

В Крыму дадут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества

В Севастополе и Керчи произведут артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества. Об этом в пятницу сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T09:12

2024-02-23T09:12

2024-02-23T09:13

день защитника отечества

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе и Керчи произведут артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества. Об этом в пятницу сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Артиллерийский салют дадут в соответствии с приказом главы Минобороны Сергея Шойгу в пятницу, 23 февраля, в 21:00.Кроме того, а честь Дня защитника Отечества артиллерийские салюты прозвучат в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии.Также он попросил жителей и гостей города не опасаться громких звуков.23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, день воинской славы страны.Праздник берет начало в эпоху СССР – тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.Читайте также на РИА Новости Крым:Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в ЕвпаторииЗадача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зоне

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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