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В Крыму дадут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества
В Крыму дадут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости Крым, 23.02.2024
В Крыму дадут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества
В Севастополе и Керчи произведут артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества. Об этом в пятницу сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T09:12
2024-02-23T09:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе и Керчи произведут артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества. Об этом в пятницу сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Артиллерийский салют дадут в соответствии с приказом главы Минобороны Сергея Шойгу в пятницу, 23 февраля, в 21:00.Кроме того, а честь Дня защитника Отечества артиллерийские салюты прозвучат в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии.Также он попросил жителей и гостей города не опасаться громких звуков.23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, день воинской славы страны.Праздник берет начало в эпоху СССР – тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.Читайте также на РИА Новости Крым:Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в ЕвпаторииЗадача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зоне
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В Крыму дадут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества
В Крыму и Севастополе произведут артиллерийские салюты 23 февраля в 21:00
09:12 23.02.2024 (обновлено: 09:13 23.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе и Керчи произведут артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества. Об этом в пятницу сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Артиллерийский салют дадут в соответствии с приказом главы Минобороны Сергея Шойгу в пятницу, 23 февраля, в 21:00.
Кроме того, а честь Дня защитника Отечества артиллерийские салюты прозвучат в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии.
"Артиллерийский салют будет произведен тридцатью холостыми залпами. В 21.00 флот отсалютует нашим героям", - уточнил в своем Telegram-канале Развожаев.
Также он попросил жителей и гостей города не опасаться громких звуков.
23 февраля в России отмечается
День защитника Отечества, день воинской славы страны.
Праздник берет начало в эпоху СССР – тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
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