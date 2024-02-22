https://crimea.ria.ru/20240222/byt-voinom--zhit-vechno-obelisk-geroyam-svo-otkryli-v-evpatorii-1135158123.html

"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в Евпатории

"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в Евпатории - РИА Новости Крым, 22.02.2024

"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в Евпатории

Обелиск погибшим героям СВО открыли в пятницу в евпаторийском сквере Пушкина у часовни святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T15:45

2024-02-22T15:45

2024-02-22T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Обелиск погибшим героям СВО открыли в пятницу в евпаторийском сквере Пушкина у часовни святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.По ее словам, обелиск появился по инициативе волонтера и общественного деятеля Михаила Золотова, при поддержке военнослужащих войсковой части, сотрудников ОМВД России по Евпатории, предпринимателей, общественных организаций и неравнодушных жителей.Как уточнили в пресс-службе администрации Евпатории, мемориал выполнен в виде стелы со следами от пуль, сверху – орден Мужества, под ним надпись: "Быть воином – жить вечно". Рядом с ней на гранитной плите высечены имена 39 евпаторийцев, погибших в боях в зоне СВО. По двум сторонам постамента размещена латинские буквы "Z" и "V".Читайте также на РИА Новости Крым:Мемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в КерчиВ Коктебеле установят памятный знак герою спецоперацииДвадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации

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евпатория, новости сво, память, вооруженные силы россии, армия и флот, елена демидова, крым, новости крыма