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Мемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в Керчи - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Мемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в Керчи
Мемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в Керчи - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Мемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в Керчи
В двух учебных заведениях Керчи увековечили память о выпускниках, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает глава администрации города Святослав РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T15:32
2024-02-21T15:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В двух учебных заведениях Керчи увековечили память о выпускниках, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает глава администрации города Святослав Брусаков."Сегодня в двух образовательных учреждениях открыли мемориальные доски в честь выпускников, погибших в ходе специальной военной операции. Память о героях будет жить всегда", - написал он в своем Telegram-канале.Памятная доска с именем Кирилла Бойчевского появилась на фасаде Керченского медицинского колледжа. Молодой человек учился здесь в 2011-2015 годах.Имя еще одного героя СВО - Владимира Чеботарева увековечили на мемориальной доске, которую разметили на здании судомеханического техникума. Он был курсантом этого учебного заведения с 2016 по 2020 годы."Низкий поклон родителям ребят за воспитание сыновей. Герои и сегодня с нами, их память увековечена, чтобы мы, живущие на этой земле, знали и помнили о подвиге наших земляков, об их верности воинскому долгу, отваге и героизме", - написал Святослав Брусаков.В августе 2023 года мэр Керчи сообщал, что одна из улиц микрорайона Аджимушкай будет носить имя Кирилла Бойчевского. Кирилл был призван в ряды Вооруженный сил РФ в октябре 2022 года по частичной мобилизации и выполнял боевые задачи в зоне СВО на территории Херсонской области. Он был ранен во время оказания помощи своим боевым товарищам. Его доставили в госпиталь, но спасти Кирилла не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Память о погибших в ходе спецоперации студентах увековечили в КФУВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доскуМедаль "Отец солдата" стала народной – ее вручают отцам героев
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крым, керчь, святослав брусаков, подвиги героев, герои сво, общество, память, новости крыма
Мемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в Керчи

Мемориальные доски с именами выпускников – героев СВО появились в учебных заведениях Керчи

15:32 21.02.2024
 
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаМемориальные доски в память о погибших на СВО героях открыли в Керчи
Мемориальные доски в память о погибших на СВО героях открыли в Керчи
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В двух учебных заведениях Керчи увековечили память о выпускниках, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает глава администрации города Святослав Брусаков.
"Сегодня в двух образовательных учреждениях открыли мемориальные доски в честь выпускников, погибших в ходе специальной военной операции. Память о героях будет жить всегда", - написал он в своем Telegram-канале.
Памятная доска с именем Кирилла Бойчевского появилась на фасаде Керченского медицинского колледжа. Молодой человек учился здесь в 2011-2015 годах.
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаМемориальные доски в память о погибших на СВО героях открыли в Керчи
Мемориальные доски в память о погибших на СВО героях открыли в Керчи
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
Мемориальные доски в память о погибших на СВО героях открыли в Керчи
Имя еще одного героя СВО - Владимира Чеботарева увековечили на мемориальной доске, которую разметили на здании судомеханического техникума. Он был курсантом этого учебного заведения с 2016 по 2020 годы.
"Низкий поклон родителям ребят за воспитание сыновей. Герои и сегодня с нами, их память увековечена, чтобы мы, живущие на этой земле, знали и помнили о подвиге наших земляков, об их верности воинскому долгу, отваге и героизме", - написал Святослав Брусаков.
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаМемориальные доски в память о погибших на СВО героях открыли в Керчи
Мемориальные доски в память о погибших на СВО героях открыли в Керчи
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
Мемориальные доски в память о погибших на СВО героях открыли в Керчи
В августе 2023 года мэр Керчи сообщал, что одна из улиц микрорайона Аджимушкай будет носить имя Кирилла Бойчевского. Кирилл был призван в ряды Вооруженный сил РФ в октябре 2022 года по частичной мобилизации и выполнял боевые задачи в зоне СВО на территории Херсонской области. Он был ранен во время оказания помощи своим боевым товарищам. Его доставили в госпиталь, но спасти Кирилла не удалось.
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КрымКерчьСвятослав БрусаковПодвиги героевГерои СВООбществоПамятьНовости Крыма
 
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15:32Мемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в Керчи
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