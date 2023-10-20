Медаль "Отец солдата" стала народной – ее вручают отцам героев
Медаль "Отец солдата" получила всенародное признание – ее вручают отцам детей-героев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Медаль "Отец солдата", учрежденная общественным движением "Отцы России", получила всенародное признание. Ее вручают отцам, которые воспитали сыновей-героев. Награжденные этой медалью считают этот знак отличия важнее всех других наград. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Правления Всероссийского общественного движения "Отцы России" Андрей Коченов.
"Мы учредили 9 мая медаль "Отец солдата", и она стала настолько народной и популярной, мы даже сами не ожидали, какой искренний отклик мы получим в результате появления этой награды. Мы получаем огромную благодарность отцов, причем у многих уже есть государственные награды, ордена Мужества или медали "За отвагу", но нашу медаль они надевают первой. И говорят, что эта медаль для них по значимости гораздо важнее", – рассказал он.
Медаль "Отец солдата" вручают тем отцам, чьи дети проявили мужество и героизм в ходе СВО, а также мужчинам, которые сражаются плечом к плечу со своими взрослыми детьми. На лицевой стороне награды отчеканены силуэты отца и сына – символ преемственности поколений и верности своему долгу.
Первая церемония награждения медалью "Отец солдата" состоялась в Симферополе, сообщается на сайте движения "Отцы России". Тогда медаль получили 12 мужчин, причем у пятерых из них сыновья погибли на линии боевого соприкосновения.
"Я не растил солдата, воина, но я старался воспитать настоящего мужчину. Сын с самого детства был увлечен армейским делом. А когда пришло время – не дрогнул и отправился защищать Родину. Мы гордимся нашим героем", – рассказал "Отцам России" Михаил Чеботарев о своем сыне Владимире, погибшем в ходе СВО.
Как сказал Андрей Коченов, просьбы наградить медалью "Отец солдата" своего близкого человека часто присылают сыновья и жены.
Боевые и памятные награды часто становятся связующим звеном между родителями и детьми. Так, в апреле 2023 года корреспондент РИА Новости Крым рассказала историю, как хранительницей медалей своего отца, рядового Геворка Абрамяна из Еревана, стала дочь Анаит. Благодаря крымским поисковикам в семью вернулась еще одна отцовская медаль – "За боевые заслуги".
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