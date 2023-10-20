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Медаль "Отец солдата" стала народной – ее вручают отцам героев

Медаль "Отец солдата" стала народной – ее вручают отцам героев - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Медаль "Отец солдата" стала народной – ее вручают отцам героев

Медаль "Отец солдата", учрежденная общественным движением "Отцы России", получила всенародное признание. Ее вручают отцам, которые воспитали сыновей-героев... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T13:58

2023-10-20T13:58

2023-10-20T13:58

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Андрей Коченов, Олег Беккер Андрей Коченов, Олег Беккер audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Медаль "Отец солдата", учрежденная общественным движением "Отцы России", получила всенародное признание. Ее вручают отцам, которые воспитали сыновей-героев. Награжденные этой медалью считают этот знак отличия важнее всех других наград. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Правления Всероссийского общественного движения "Отцы России" Андрей Коченов.Медаль "Отец солдата" вручают тем отцам, чьи дети проявили мужество и героизм в ходе СВО, а также мужчинам, которые сражаются плечом к плечу со своими взрослыми детьми. На лицевой стороне награды отчеканены силуэты отца и сына – символ преемственности поколений и верности своему долгу.Первая церемония награждения медалью "Отец солдата" состоялась в Симферополе, сообщается на сайте движения "Отцы России". Тогда медаль получили 12 мужчин, причем у пятерых из них сыновья погибли на линии боевого соприкосновения.Как сказал Андрей Коченов, просьбы наградить медалью "Отец солдата" своего близкого человека часто присылают сыновья и жены.Боевые и памятные награды часто становятся связующим звеном между родителями и детьми. Так, в апреле 2023 года корреспондент РИА Новости Крым рассказала историю, как хранительницей медалей своего отца, рядового Геворка Абрамяна из Еревана, стала дочь Анаит. Благодаря крымским поисковикам в семью вернулась еще одна отцовская медаль – "За боевые заслуги".Читайте также на РИА Новости Крым:В севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили наградыМедали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой Из журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошел

https://crimea.ria.ru/20230829/putin-nagradil-ordenom-sevastopolskuyu-brigadu-morskoy-pekhoty-1131030906.html

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новости, награды, андрей коченов, общественное движение "отцы россии", медаль "отец солдата", общество