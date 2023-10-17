https://crimea.ria.ru/20231017/iz-zhurnalistov---v-soldaty-kak-veduschiy-sputnika-v-krymu-v-armiyu-poshel-1132137401.html

Из журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошел

Из журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошел - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Из журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошел

На территорию военкомата они заходят, выстроившись в колонну по три. Они – это группа призывников из Черноморского района, среди которых – ведущий радио... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T19:21

2023-10-17T19:21

2023-10-17T19:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. На территорию военкомата они заходят, выстроившись в колонну по три. Они – это группа призывников из Черноморского района, среди которых – ведущий радио "Спутник в Крыму" Степан Глебов.Маршируют пока не в ногу и не по команде. Но этого пока от них и не требуется.Степан Глебов расстался со своими слушателями на целый год: это время наш коллега проведет в армии. Теперь на плечах у парня – солдатские погоны, а в сердце – любовь к Родине.Степану 23 года, он получил отсрочку, поскольку учился в университете. У него два высших образования: бакалавриат по журналистике и магистратура – по специальности "учитель физкультуры". Успел поработать диктором на радио, и вот теперь – новый опыт.В порядке исключения нам разрешили пройти весь путь в военкомате вместе с нашим коллегой: медкомиссию, потом обязательную процедуру дактилоскопирования, психологические тесты и последний пункт – выдача солдатской экипировки."Документы нужно взять, на первый день в военкомат немножко еды с собой, одежду сказали надевать ту, которую не жалко выбросить", - объяснил Степан.На складе военкомата новобранцу выдали армейскую сумку и все, что в ней должно лежать: от белья и носков до армейского ватника и теплых ботинок. Дали даже "солдатскую косметичку", в которой принадлежности для бритья, защитные кремы для кожи и тому подобное.Степа признался: очень хотел в ВДВ, но не подошел по некоторым параметрам. Поэтому получил распределение в Воздушно-космические силы. Там форма такая же, утешали его сотрудники военкомата: разница только в тельняшке. Но это шутка, конечно."Вот выдали форму ВКС, это тоже круто", - сказал нам новобранец. И надо признаться, форма ему к лицу.Любимый коллектив проводил Степу на службу и пожелал ему доброго пути, а главное – скорейшего возвращения в "семью". С выработанным за год командным голосом.Вместе со Степаном служить в Вооруженных силах Российской Федерации отправилось две тысячи призывников из Крыма в возрасте от 18 до 27 лет. В целом по России этой осенью было призвано 130 тысяч молодых ребят.

https://crimea.ria.ru/20231005/osenniy-prizyv-kakie-novovvedeniya-zhdut-novobrantsev-1131803010.html

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

вооруженные силы россии, осенний призыв, призыв в вс россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс), видео, симферополь, крым, светлана калинина