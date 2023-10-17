https://crimea.ria.ru/20231017/iz-zhurnalistov---v-soldaty-kak-veduschiy-sputnika-v-krymu-v-armiyu-poshel-1132137401.html
Из журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошел
Из журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошел - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Из журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошел
На территорию военкомата они заходят, выстроившись в колонну по три. Они – это группа призывников из Черноморского района, среди которых – ведущий радио... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T19:21
2023-10-17T19:21
2023-10-17T19:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. На территорию военкомата они заходят, выстроившись в колонну по три. Они – это группа призывников из Черноморского района, среди которых – ведущий радио "Спутник в Крыму" Степан Глебов.Маршируют пока не в ногу и не по команде. Но этого пока от них и не требуется.Степан Глебов расстался со своими слушателями на целый год: это время наш коллега проведет в армии. Теперь на плечах у парня – солдатские погоны, а в сердце – любовь к Родине.Степану 23 года, он получил отсрочку, поскольку учился в университете. У него два высших образования: бакалавриат по журналистике и магистратура – по специальности "учитель физкультуры". Успел поработать диктором на радио, и вот теперь – новый опыт.В порядке исключения нам разрешили пройти весь путь в военкомате вместе с нашим коллегой: медкомиссию, потом обязательную процедуру дактилоскопирования, психологические тесты и последний пункт – выдача солдатской экипировки."Документы нужно взять, на первый день в военкомат немножко еды с собой, одежду сказали надевать ту, которую не жалко выбросить", - объяснил Степан.На складе военкомата новобранцу выдали армейскую сумку и все, что в ней должно лежать: от белья и носков до армейского ватника и теплых ботинок. Дали даже "солдатскую косметичку", в которой принадлежности для бритья, защитные кремы для кожи и тому подобное.Степа признался: очень хотел в ВДВ, но не подошел по некоторым параметрам. Поэтому получил распределение в Воздушно-космические силы. Там форма такая же, утешали его сотрудники военкомата: разница только в тельняшке. Но это шутка, конечно."Вот выдали форму ВКС, это тоже круто", - сказал нам новобранец. И надо признаться, форма ему к лицу.Любимый коллектив проводил Степу на службу и пожелал ему доброго пути, а главное – скорейшего возвращения в "семью". С выработанным за год командным голосом.Вместе со Степаном служить в Вооруженных силах Российской Федерации отправилось две тысячи призывников из Крыма в возрасте от 18 до 27 лет. В целом по России этой осенью было призвано 130 тысяч молодых ребят.
https://crimea.ria.ru/20231005/osenniy-prizyv-kakie-novovvedeniya-zhdut-novobrantsev-1131803010.html
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
вооруженные силы россии, осенний призыв, призыв в вс россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс), видео, симферополь, крым, светлана калинина
Из журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошел
Ведущий радио "Спутник в Крыму" сменил работу в эфире на службу в ВКС - видео
19:21 17.10.2023 (обновлено: 19:25 17.10.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым.
На территорию военкомата они заходят, выстроившись в колонну по три. Они – это группа призывников из Черноморского района, среди которых – ведущий радио "Спутник в Крыму"
Степан Глебов.
Маршируют пока не в ногу и не по команде. Но этого пока от них и не требуется.
Степан Глебов расстался со своими слушателями на целый год: это время наш коллега проведет в армии. Теперь на плечах у парня – солдатские погоны, а в сердце – любовь к Родине.
"Мама плакала, потому что скучать будет. Переживает. Хотя я ей говорю, что вообще нет повода переживать, а тем более плакать, - рассказывает Степан. - А отец сказал – иди служи, ты же мужик, я мужик – я служил, и ты тоже иди. Дед точно такого же мнения, и брат тоже. В общем, вся мужская часть родственников поддержала".
Степану 23 года, он получил отсрочку, поскольку учился в университете. У него два высших образования: бакалавриат по журналистике и магистратура – по специальности "учитель физкультуры". Успел поработать диктором на радио, и вот теперь – новый опыт.
"Когда мне было восемнадцать, я знал, что обязательно пойду служить, но все думалось, что это еще нескоро, когда-нибудь. И вот время пришло. Я не скажу, что у меня есть какое-то чувство тревожности, чувство страха или нет желания служить. Желание, наоборот, есть. Я заряжен. Наша страна – великая Россия, я должен отдать долг Родине", - говорит Степан.
В порядке исключения нам разрешили пройти весь путь в военкомате вместе с нашим коллегой: медкомиссию, потом обязательную процедуру дактилоскопирования, психологические тесты и последний пункт – выдача солдатской экипировки.
"Документы нужно взять, на первый день в военкомат немножко еды с собой, одежду сказали надевать ту, которую не жалко выбросить", - объяснил Степан.
На складе военкомата новобранцу выдали армейскую сумку и все, что в ней должно лежать: от белья и носков до армейского ватника и теплых ботинок. Дали даже "солдатскую косметичку", в которой принадлежности для бритья, защитные кремы для кожи и тому подобное.
Степа признался: очень хотел в ВДВ, но не подошел по некоторым параметрам. Поэтому получил распределение в Воздушно-космические силы. Там форма такая же, утешали его сотрудники военкомата: разница только в тельняшке. Но это шутка, конечно.
"Вот выдали форму ВКС, это тоже круто", - сказал нам новобранец. И надо признаться, форма ему к лицу.
Любимый коллектив проводил Степу на службу и пожелал ему доброго пути, а главное – скорейшего возвращения в "семью". С выработанным за год командным голосом.
"Первое, чем покорил наш коллектив Степа – своим упорством в труде: буквально с самого начала работы в редакции новостей он начал заниматься дикцией, читать скороговорки и делать артикуляционную зарядку, - хвалит своего сотрудника шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина. - Это нас подкупило. Отдельно отмечу Степину честность, коммуникабельность и легкость в общении, мне кажется, с этими качествами ему будет хорошо и в армии, ведь даже в уставных отношениях никто не отменял человеческие качества! Я искренне желаю нашему Степе достойно пройти срочную службу, стать сильнее, мудрее и скорее вернуться в родной коллектив радио "Спутник в Крыму".
Вместе со Степаном служить в Вооруженных силах Российской Федерации отправилось две тысячи призывников
из Крыма в возрасте от 18 до 27 лет. В целом по России этой осенью было призвано
130 тысяч молодых ребят.