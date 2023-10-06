Рейтинг@Mail.ru
Сколько призывников из Крыма годны к военной службе - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231006/skolko-prizyvnikov-iz-kryma-godny-k-voennoy-sluzhbe-1131874498.html
Сколько призывников из Крыма годны к военной службе
Сколько призывников из Крыма годны к военной службе - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Сколько призывников из Крыма годны к военной службе
К военной службе годны около 75% призывников из Крыма. Об этом рассказал начальник Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Республики Крым... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T06:03
2023-10-06T06:03
крым
осенний призыв
новости крыма
армия и флот
вооруженные силы россии
призыв в вс россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111762/29/1117622985_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_7eaeefb77c29f574eb458c92cd7ced31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. К военной службе годны около 75% призывников из Крыма. Об этом рассказал начальник Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Республики Крым Кирилл Довгулевич.Осенний призыв стартовал в России 1 октября. В целом в войска планируется набрать 130 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".Ранее в комментарии РИА Новости Крым подполковник Сергей Давиденко заявил, что призывники из Крыма будут проходить военную службу на территории Российской Федерации, их не отправят в зону проведения спецоперации, а также в новые регионы страны.Этой осенью из Крыма на военную службу будут призваны около двух тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойдут ли призывники в зону боевых действий – ответ ШойгуБудет ли дополнительная мобилизация для участия в СВОВ Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111762/29/1117622985_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_9b5d6c7a53c9293a362d82c682905d25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, осенний призыв, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии, призыв в вс россии, общество
Сколько призывников из Крыма годны к военной службе

Около 75 процентов призывников из Крыма годны к военной службе

06:03 06.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Прохождение призывниками медкомиссии
Прохождение призывниками медкомиссии - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. К военной службе годны около 75% призывников из Крыма. Об этом рассказал начальник Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Республики Крым Кирилл Довгулевич.
Осенний призыв стартовал в России 1 октября. В целом в войска планируется набрать 130 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".

"К военной службе годны около 75 процентов призывников из Крыма. Это неплохой показатель, и можно сказать, что в Крыму в основном живут здоровые молодые мужчины", – сказал Довгулевич.

Ранее в комментарии РИА Новости Крым подполковник Сергей Давиденко заявил, что призывники из Крыма будут проходить военную службу на территории Российской Федерации, их не отправят в зону проведения спецоперации, а также в новые регионы страны.
Этой осенью из Крыма на военную службу будут призваны около двух тысяч человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пойдут ли призывники в зону боевых действий – ответ Шойгу
Будет ли дополнительная мобилизация для участия в СВО
В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку
 
КрымОсенний призывНовости КрымаАрмия и флотВооруженные силы РоссииПризыв в ВС РоссииОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48Керченская паромная переправа: ситуация на утро пятницы
08:47В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний
08:15На Кубань надвигаются шквал, дожди и смерчи – МЧС
08:13В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы: власти назвали районы
08:07В Харькове слышны звуки взрывов - что происходит
07:45Почему подорожали полисы ОСАГО
07:12Второе за сутки мощное землетрясение произошло у берегов Японии
07:01Крымский мост: обстановка на утро пятницы
06:58Рейд в Севастополе открыт
06:56В реку Салгир в Крыму поступают опасные токсины
06:34Севастополь атаковали безэкипажные морские катера
06:29В порту Туапсе будут стрелять - движение морского транспорта остановят
06:03Сколько призывников из Крыма годны к военной службе
00:01Атлантический циклон: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 октября
23:27Главные новости Крыма: 5 октября
23:15Женщину с ребенком спасли из горящей квартиры в Севастополе
22:51Главные события и заявления дня: 5 октября
22:39Путин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявления
22:29Где остановится Россия в ходе спецоперации - ответ Путина
Лента новостейМолния