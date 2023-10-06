https://crimea.ria.ru/20231006/skolko-prizyvnikov-iz-kryma-godny-k-voennoy-sluzhbe-1131874498.html

Сколько призывников из Крыма годны к военной службе

Сколько призывников из Крыма годны к военной службе - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Сколько призывников из Крыма годны к военной службе

К военной службе годны около 75% призывников из Крыма. Об этом рассказал начальник Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Республики Крым... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T06:03

2023-10-06T06:03

2023-10-06T06:03

крым

осенний призыв

новости крыма

армия и флот

вооруженные силы россии

призыв в вс россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. К военной службе годны около 75% призывников из Крыма. Об этом рассказал начальник Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Республики Крым Кирилл Довгулевич.Осенний призыв стартовал в России 1 октября. В целом в войска планируется набрать 130 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".Ранее в комментарии РИА Новости Крым подполковник Сергей Давиденко заявил, что призывники из Крыма будут проходить военную службу на территории Российской Федерации, их не отправят в зону проведения спецоперации, а также в новые регионы страны.Этой осенью из Крыма на военную службу будут призваны около двух тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойдут ли призывники в зону боевых действий – ответ ШойгуБудет ли дополнительная мобилизация для участия в СВОВ Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, осенний призыв, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии, призыв в вс россии, общество