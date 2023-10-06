https://crimea.ria.ru/20231006/skolko-prizyvnikov-iz-kryma-godny-k-voennoy-sluzhbe-1131874498.html
Сколько призывников из Крыма годны к военной службе
Сколько призывников из Крыма годны к военной службе - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Сколько призывников из Крыма годны к военной службе
К военной службе годны около 75% призывников из Крыма. Об этом рассказал начальник Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Республики Крым... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T06:03
2023-10-06T06:03
2023-10-06T06:03
крым
осенний призыв
новости крыма
армия и флот
вооруженные силы россии
призыв в вс россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111762/29/1117622985_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_7eaeefb77c29f574eb458c92cd7ced31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. К военной службе годны около 75% призывников из Крыма. Об этом рассказал начальник Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Республики Крым Кирилл Довгулевич.Осенний призыв стартовал в России 1 октября. В целом в войска планируется набрать 130 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".Ранее в комментарии РИА Новости Крым подполковник Сергей Давиденко заявил, что призывники из Крыма будут проходить военную службу на территории Российской Федерации, их не отправят в зону проведения спецоперации, а также в новые регионы страны.Этой осенью из Крыма на военную службу будут призваны около двух тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойдут ли призывники в зону боевых действий – ответ ШойгуБудет ли дополнительная мобилизация для участия в СВОВ Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111762/29/1117622985_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_9b5d6c7a53c9293a362d82c682905d25.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, осенний призыв, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии, призыв в вс россии, общество
Сколько призывников из Крыма годны к военной службе
Около 75 процентов призывников из Крыма годны к военной службе