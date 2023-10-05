https://crimea.ria.ru/20231005/gde-budut-sluzhit-srochniki-osennego-prizyva-iz-kryma-1131870363.html

Где будут служить срочники осеннего призыва из Крыма

Где будут служить срочники осеннего призыва из Крыма - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Где будут служить срочники осеннего призыва из Крыма

Призывники из Крыма будут проходить военную службу на территории Российской Федерации, их не отправят в зону проведения спецоперации и в новые регионы РФ. Об... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T11:21

2023-10-05T11:21

2023-10-05T12:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Призывники из Крыма будут проходить военную службу на территории Российской Федерации, их не отправят в зону проведения спецоперации и в новые регионы РФ. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Крыма подполковник Сергей Давиденко.Осенний призыв стартовалв России 1 октября. В целом в войска планируется набрать 130 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".Всего этой осенью планируется призвать около двух тысяч крымчан. Основная часть срочников будет направлена в учебные подразделения, где они получат военно-учетную специальность и после этого будут распределены в воинские части, заключил Давиденко.Подробнее о проведении осеннего призыва в Крыму и о нововведениях для новобранцев – на странице мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ ШойгуВ Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повесткуВ Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизации

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2023

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Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

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Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

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