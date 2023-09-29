https://crimea.ria.ru/20230929/v-genshtabe-rasskazali-ob-osennem-prizyve-i-dopolnitelnoy-mobilizatsii-1131738670.html

В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизации

В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизации - РИА Новости Крым, 29.09.2023

В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизации

Осенний призыв начнется 1 октября во всех субъектах РФ, за исключением отдельных районов Крайнего Севера - там он начнется с 1 ноября из-за климата, сообщил в... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T08:44

2023-09-29T08:44

2023-09-29T08:44

призыв в вс россии

армия и флот

министерство обороны рф

частичная мобилизация

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Осенний призыв начнется 1 октября во всех субъектах РФ, за исключением отдельных районов Крайнего Севера - там он начнется с 1 ноября из-за климата, сообщил в пятницу замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге о старте осеннего призыва 2023 года на военную службу.По его словам, начать отправку призывников со сборных пунктов планируется с 16 октября.Все призывники в рамках осеннего призыва в российскую армию будут направлены на территории РФ, в новые регионы или для участия там в спецоперации они не поедут, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, отметил Цимлянский. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска, добавил он.Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский."Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", - сказал Цимлянский на брифинге по теме начала с 1 октября нынешнего года призыва граждан на военную службу.

https://crimea.ria.ru/20230425/vesenniy-prizyv-reportazh-iz-glavnogo-voenkomata-kryma-1128364546.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

призыв в вс россии, армия и флот, министерство обороны рф, частичная мобилизация, вооруженные силы россии, новости