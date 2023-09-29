https://crimea.ria.ru/20230929/v-genshtabe-rasskazali-ob-osennem-prizyve-i-dopolnitelnoy-mobilizatsii-1131738670.html
В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизации
В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизации - РИА Новости Крым, 29.09.2023
В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизации
Осенний призыв начнется 1 октября во всех субъектах РФ, за исключением отдельных районов Крайнего Севера - там он начнется с 1 ноября из-за климата, сообщил в... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T08:44
2023-09-29T08:44
2023-09-29T08:44
призыв в вс россии
армия и флот
министерство обороны рф
частичная мобилизация
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Осенний призыв начнется 1 октября во всех субъектах РФ, за исключением отдельных районов Крайнего Севера - там он начнется с 1 ноября из-за климата, сообщил в пятницу замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге о старте осеннего призыва 2023 года на военную службу.По его словам, начать отправку призывников со сборных пунктов планируется с 16 октября.Все призывники в рамках осеннего призыва в российскую армию будут направлены на территории РФ, в новые регионы или для участия там в спецоперации они не поедут, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, отметил Цимлянский. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска, добавил он.Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский."Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", - сказал Цимлянский на брифинге по теме начала с 1 октября нынешнего года призыва граждан на военную службу.
https://crimea.ria.ru/20230425/vesenniy-prizyv-reportazh-iz-glavnogo-voenkomata-kryma-1128364546.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
призыв в вс россии, армия и флот, министерство обороны рф, частичная мобилизация, вооруженные силы россии, новости
В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизации
Генштаб: осенний призыв начнется 1 октября, дополнительной мобилизации не будет
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Осенний призыв начнется 1 октября во всех субъектах РФ, за исключением отдельных районов Крайнего Севера - там он начнется с 1 ноября из-за климата, сообщил в пятницу замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге о старте осеннего призыва 2023 года на военную службу.
По его словам, начать отправку призывников со сборных пунктов планируется с 16 октября.
"Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев", - сказал он.
Все призывники в рамках осеннего призыва в российскую армию будут направлены на территории РФ, в новые регионы или для участия там в спецоперации они не поедут, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации. В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - подчеркнул Цимлянский на брифинге по теме начала с 1 октября призыва граждан на военную службу.
Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, отметил Цимлянский. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска, добавил он.
"В то же время мы продолжим практику формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов Вооруженных сил и родов войск, научно-производственных подразделений, осуществляющих продвижение, поддержку и внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий в интересах обеспечения обороны государства и спортивных рот, в которых созданы необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов", - сказал контр-адмирал.
Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", - сказал Цимлянский на брифинге по теме начала с 1 октября нынешнего года призыва граждан на военную службу.