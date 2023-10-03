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Пойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ Шойгу - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Пойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ Шойгу
Пойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ Шойгу - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Пойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ Шойгу
Призывники, которые отправятся на воинскую службу в рамках осеннего призыва, не будут направлены в зону боевых действий, заявил во вторник на селекторном... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T12:33
2023-10-03T12:33
призыв в вс россии
армия и флот
призывной возраст в россии
призывной возраст
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Призывники, которые отправятся на воинскую службу в рамках осеннего призыва, не будут направлены в зону боевых действий, заявил во вторник на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ глава Минобороны России Сергей Шойгу.По словам министра, призывная кампания проходит в плановом порядке, в сроки, установленные российским законодательством. Всего в регионах сформировано более 2,7 тыс. призывных комиссий.Осенний призыв стартовал в РФ 1 октября, в войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". Срок службы остается прежним – 12 месяцев. Отправку призывников со сборных пунктов в войска планируется начать 16 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повесткуВ Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизацииВесенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма
https://crimea.ria.ru/20231003/budet-li-dopolnitelnaya-mobilizatsiya-dlya-uchastiya-v-svo-1131820084.html
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призыв в вс россии, армия и флот, призывной возраст в россии, призывной возраст, сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, новости сво
Пойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ Шойгу

Шойгу: призывников не будут направлять в зону боевых действий

12:33 03.10.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПозиции артиллерийского подразделения ВС РФ
Позиции артиллерийского подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Призывники, которые отправятся на воинскую службу в рамках осеннего призыва, не будут направлены в зону боевых действий, заявил во вторник на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут", - заявил глава российского оборонного ведомства.
По словам министра, призывная кампания проходит в плановом порядке, в сроки, установленные российским законодательством. Всего в регионах сформировано более 2,7 тыс. призывных комиссий.
Осенний призыв стартовал в РФ 1 октября, в войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". Срок службы остается прежним – 12 месяцев. Отправку призывников со сборных пунктов в войска планируется начать 16 октября.
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Призыв в ВС РоссииАрмия и флотПризывной возраст в РоссииПризывной возрастСергей ШойгуМинистерство обороны РФНовостиНовости СВО
 
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