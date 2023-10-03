https://crimea.ria.ru/20231003/poydut-li-prizyvniki-v-zonu-boevykh-deystviy---otvet-shoygu-1131820699.html
Пойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ Шойгу
Пойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ Шойгу - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Пойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ Шойгу
Призывники, которые отправятся на воинскую службу в рамках осеннего призыва, не будут направлены в зону боевых действий, заявил во вторник на селекторном... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T12:33
2023-10-03T12:33
2023-10-03T12:33
призыв в вс россии
армия и флот
призывной возраст в россии
призывной возраст
сергей шойгу
министерство обороны рф
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131700915_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc90d4a0513cec5e1b46163de9d64a99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Призывники, которые отправятся на воинскую службу в рамках осеннего призыва, не будут направлены в зону боевых действий, заявил во вторник на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ глава Минобороны России Сергей Шойгу.По словам министра, призывная кампания проходит в плановом порядке, в сроки, установленные российским законодательством. Всего в регионах сформировано более 2,7 тыс. призывных комиссий.Осенний призыв стартовал в РФ 1 октября, в войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". Срок службы остается прежним – 12 месяцев. Отправку призывников со сборных пунктов в войска планируется начать 16 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повесткуВ Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизацииВесенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма
https://crimea.ria.ru/20231003/budet-li-dopolnitelnaya-mobilizatsiya-dlya-uchastiya-v-svo-1131820084.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131700915_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_45d4190cd97a6698ef7afec895a9c2da.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
призыв в вс россии, армия и флот, призывной возраст в россии, призывной возраст, сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, новости сво
Пойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ Шойгу
Шойгу: призывников не будут направлять в зону боевых действий