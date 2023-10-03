https://crimea.ria.ru/20231003/poydut-li-prizyvniki-v-zonu-boevykh-deystviy---otvet-shoygu-1131820699.html

Пойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ Шойгу

Пойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ Шойгу - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Пойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ Шойгу

Призывники, которые отправятся на воинскую службу в рамках осеннего призыва, не будут направлены в зону боевых действий, заявил во вторник на селекторном... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T12:33

2023-10-03T12:33

2023-10-03T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Призывники, которые отправятся на воинскую службу в рамках осеннего призыва, не будут направлены в зону боевых действий, заявил во вторник на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ глава Минобороны России Сергей Шойгу.По словам министра, призывная кампания проходит в плановом порядке, в сроки, установленные российским законодательством. Всего в регионах сформировано более 2,7 тыс. призывных комиссий.Осенний призыв стартовал в РФ 1 октября, в войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". Срок службы остается прежним – 12 месяцев. Отправку призывников со сборных пунктов в войска планируется начать 16 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повесткуВ Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизацииВесенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма

https://crimea.ria.ru/20231003/budet-li-dopolnitelnaya-mobilizatsiya-dlya-uchastiya-v-svo-1131820084.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

призыв в вс россии, армия и флот, призывной возраст в россии, призывной возраст, сергей шойгу, министерство обороны рф, новости, новости сво