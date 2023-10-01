Рейтинг@Mail.ru
В России стартовал осенний призыв на военную службу - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231001/v-rossii-startoval-osenniy-prizyv-na-voennuyu-sluzhbu-1131774338.html
В России стартовал осенний призыв на военную службу
В России стартовал осенний призыв на военную службу - РИА Новости Крым, 01.10.2023
В России стартовал осенний призыв на военную службу
В России начался сенний призыв на военную службу. Об этом напомнили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T07:00
2023-10-01T07:00
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
россия
общество
призыв в вс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125499413_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6d82814a2c8236428a31b015a8e7d8d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В России начался сенний призыв на военную службу. Об этом напомнили в Минобороны.В войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".Осенний призыв будет проходить во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составят 24 муниципальных образования 5 субъектов Российской Федерации – Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), а также Чукотского автономного округа. Это связано с физико-географическими условиями регионов.Срок службы остается прежним – 12 месяцев. Отправку призывников со сборных пунктов в войска планируется начать 16 октября.Все призывники будут направлены на службу в пункты постоянной дислокации соединений и частей ВС РФ и других формирований на территории России, отметили в Минобороны. Для службы в новые регионы (Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области) или для участия там в выполнении задач СВО призывники направляться не будут.Большинство призывников направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого они будут направлены в войска. "Остальных призывников назначат на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами", - добавили в Минобороны.В то же время продолжится комплектование научных и научно-производственных подразделений. В августе президент Владимир Путин подписал закон, который регулирует призывной возраст в стране. Вероятность получить повестку в военкомат теперь сохранится до 30 лет, а не до 27, как раньше.Читайте также на РИА Новости Крым:В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизации Призывной возраст повышен – подписан закон30 тысяч рублей за неявку в военкомат – Путин подписал закон
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125499413_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_65d5cf00b8d956e6b28017d8a99266e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, россия, общество, призыв в вс россии
В России стартовал осенний призыв на военную службу

Минобороны РФ: сартовал осенний призыв на военную службу

07:00 01.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevВ Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым
В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В России начался сенний призыв на военную службу. Об этом напомнили в Минобороны.
В войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".
"Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.
Осенний призыв будет проходить во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составят 24 муниципальных образования 5 субъектов Российской Федерации – Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), а также Чукотского автономного округа. Это связано с физико-географическими условиями регионов.
Срок службы остается прежним – 12 месяцев. Отправку призывников со сборных пунктов в войска планируется начать 16 октября.
Все призывники будут направлены на службу в пункты постоянной дислокации соединений и частей ВС РФ и других формирований на территории России, отметили в Минобороны. Для службы в новые регионы (Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области) или для участия там в выполнении задач СВО призывники направляться не будут.
Большинство призывников направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого они будут направлены в войска. "Остальных призывников назначат на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами", - добавили в Минобороны.
В то же время продолжится комплектование научных и научно-производственных подразделений.
В августе президент Владимир Путин подписал закон, который регулирует призывной возраст в стране. Вероятность получить повестку в военкомат теперь сохранится до 30 лет, а не до 27, как раньше.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизации
Призывной возраст повышен – подписан закон
30 тысяч рублей за неявку в военкомат – Путин подписал закон
 
Министерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовостиРоссияОбществоПризыв в ВС России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42Книги по паспорту и штрафы уклонистам: что ждет россиян в октябре
09:23Атака беспилотников на Смоленск - что известно
09:13Три человека ранены после обстрела Шебекино - Гладков
09:04Крымский мост: обстановка на утро воскресенья
08:51Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Кубанью
08:47Сутки без воды: где и когда планируется отключение
08:23Как будут штрафовать за навязанные услуги – ответ экономиста
07:37Вышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людей
07:00В России стартовал осенний призыв на военную службу
00:01Небольшие дожди: погода в Крыму в первый октябрьский день
00:00Какой сегодня праздник: 1 октября
22:28Главное за день: 30 сентября
22:12Не помогут: в США одобрили финансирование властей без поддержки Украине
22:03Обстановка на Крымском мосту вечером в субботу
21:52Ракетные комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ
21:28Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизм
20:57Крымский мост открыли для движения
20:35Ждем и готовимся: как Россия ответит на новое "контрнаступление" ВСУ
19:54В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – власти
19:47Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния