https://crimea.ria.ru/20231001/v-rossii-startoval-osenniy-prizyv-na-voennuyu-sluzhbu-1131774338.html

В России стартовал осенний призыв на военную службу

В России стартовал осенний призыв на военную службу - РИА Новости Крым, 01.10.2023

В России стартовал осенний призыв на военную службу

В России начался сенний призыв на военную службу. Об этом напомнили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T07:00

2023-10-01T07:00

2023-10-01T07:00

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

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призыв в вс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В России начался сенний призыв на военную службу. Об этом напомнили в Минобороны.В войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".Осенний призыв будет проходить во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составят 24 муниципальных образования 5 субъектов Российской Федерации – Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), а также Чукотского автономного округа. Это связано с физико-географическими условиями регионов.Срок службы остается прежним – 12 месяцев. Отправку призывников со сборных пунктов в войска планируется начать 16 октября.Все призывники будут направлены на службу в пункты постоянной дислокации соединений и частей ВС РФ и других формирований на территории России, отметили в Минобороны. Для службы в новые регионы (Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области) или для участия там в выполнении задач СВО призывники направляться не будут.Большинство призывников направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого они будут направлены в войска. "Остальных призывников назначат на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами", - добавили в Минобороны.В то же время продолжится комплектование научных и научно-производственных подразделений. В августе президент Владимир Путин подписал закон, который регулирует призывной возраст в стране. Вероятность получить повестку в военкомат теперь сохранится до 30 лет, а не до 27, как раньше.Читайте также на РИА Новости Крым:В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизации Призывной возраст повышен – подписан закон30 тысяч рублей за неявку в военкомат – Путин подписал закон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, россия, общество, призыв в вс россии