https://crimea.ria.ru/20230804/prizyvnoy-vozrast-povyshen--podpisan-zakon-1130536373.html

Призывной возраст повышен – подписан закон

Призывной возраст повышен – подписан закон - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Призывной возраст повышен – подписан закон

Призывать на военную службу в России будут, как и раньше, с 18 лет. Но вероятность получить повестку в военкомат теперь сохранится до 30 лет, а не до 27, как... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T16:28

2023-08-04T16:28

2023-08-04T16:28

новости

владимир путин (политик)

призыв в вс россии

призывной возраст в россии

призывной возраст

закон и право

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 04 авг - РИА Новости Крым. Призывать на военную службу в России будут, как и раньше, с 18 лет. Но вероятность получить повестку в военкомат теперь сохранится до 30 лет, а не до 27, как раньше. Президент Владимир Путин подписал закон, который регулирует призывной возраст в стране.Законопроект о повышении призывного возраста был внесен депутатами в Госдуму весной этого года. Изначально предлагали повысить нижнюю планку до 21 года и делать это поэтапно.В июле закон был принят Госдумой в двух чтениях. В окончательном варианте депутатами решено оставить возраст, с которого молодой человек может быть призван на военную службу, прежним – 18 лет. А верхний порог увеличили на три года.Срок службы не изменился – один год. При этом по новому закону устанавливается возможность заключить контракт с призывниками на службу в рядах вооруженных сил от года, но не менее, чем за месяц до истечения срока службы по призыву.Кроме того, официальный документ предписывает, что в период мобилизации или военного положения к охране порядка будут привлекать специализированные государственные унитарные предприятия, которым разрешено передать оружие.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько уклонистов от армии в КрымуЧисленность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — ШойгуБоевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), призыв в вс россии, призывной возраст в россии, призывной возраст, закон и право, вооруженные силы россии