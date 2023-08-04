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Призывной возраст повышен – подписан закон - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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Призывной возраст повышен – подписан закон
Призывной возраст повышен – подписан закон - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Призывной возраст повышен – подписан закон
Призывать на военную службу в России будут, как и раньше, с 18 лет. Но вероятность получить повестку в военкомат теперь сохранится до 30 лет, а не до 27, как... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T16:28
2023-08-04T16:28
новости
владимир путин (политик)
призыв в вс россии
призывной возраст в россии
призывной возраст
закон и право
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 04 авг - РИА Новости Крым. Призывать на военную службу в России будут, как и раньше, с 18 лет. Но вероятность получить повестку в военкомат теперь сохранится до 30 лет, а не до 27, как раньше. Президент Владимир Путин подписал закон, который регулирует призывной возраст в стране.Законопроект о повышении призывного возраста был внесен депутатами в Госдуму весной этого года. Изначально предлагали повысить нижнюю планку до 21 года и делать это поэтапно.В июле закон был принят Госдумой в двух чтениях. В окончательном варианте депутатами решено оставить возраст, с которого молодой человек может быть призван на военную службу, прежним – 18 лет. А верхний порог увеличили на три года.Срок службы не изменился – один год. При этом по новому закону устанавливается возможность заключить контракт с призывниками на службу в рядах вооруженных сил от года, но не менее, чем за месяц до истечения срока службы по призыву.Кроме того, официальный документ предписывает, что в период мобилизации или военного положения к охране порядка будут привлекать специализированные государственные унитарные предприятия, которым разрешено передать оружие.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько уклонистов от армии в КрымуЧисленность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — ШойгуБоевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, владимир путин (политик), призыв в вс россии, призывной возраст в россии, призывной возраст, закон и право, вооруженные силы россии
Призывной возраст повышен – подписан закон

Путин подписал закон о повышении призывного возраста по верхней планке

16:28 04.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесенний призыв
Весенний призыв - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 04 авг - РИА Новости Крым. Призывать на военную службу в России будут, как и раньше, с 18 лет. Но вероятность получить повестку в военкомат теперь сохранится до 30 лет, а не до 27, как раньше. Президент Владимир Путин подписал закон, который регулирует призывной возраст в стране.

"Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, - пишет РИА Новости. - Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года, переходного периода не будет".

Законопроект о повышении призывного возраста был внесен депутатами в Госдуму весной этого года. Изначально предлагали повысить нижнюю планку до 21 года и делать это поэтапно.
В июле закон был принят Госдумой в двух чтениях. В окончательном варианте депутатами решено оставить возраст, с которого молодой человек может быть призван на военную службу, прежним – 18 лет. А верхний порог увеличили на три года.
Срок службы не изменился – один год. При этом по новому закону устанавливается возможность заключить контракт с призывниками на службу в рядах вооруженных сил от года, но не менее, чем за месяц до истечения срока службы по призыву.
Кроме того, официальный документ предписывает, что в период мобилизации или военного положения к охране порядка будут привлекать специализированные государственные унитарные предприятия, которым разрешено передать оружие.
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НовостиВладимир Путин (политик)Призыв в ВС РоссииПризывной возраст в РоссииПризывной возрастЗакон и правоВооруженные силы России
 
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