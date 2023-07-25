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Увеличен возраст призыва на военную службу
Увеличен возраст призыва на военную службу - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Увеличен возраст призыва на военную службу
Сразу в двух чтениях депутаты Государственной Думы приняли закон, который повышает верхний предел призывного возраста до 30 лет. Информация об этом размещена на РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T16:52
2023-07-25T16:52
2023-07-25T16:52
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государственная дума рф
закон и право
военкомат
сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Сразу в двух чтениях депутаты Государственной Думы приняли закон, который повышает верхний предел призывного возраста до 30 лет. Информация об этом размещена на сайте ведомства.Весной этого года парламентарии во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Причем осуществлять это предлагалось поэтапно.Однако в окончательном варианте закона после второго и третьего чтений в Госдуме нижний предел призывного возраста остался прежним. Увеличили только возраст, до которого гражданин России может быть призван в армию. Причем сделано это будет одномоментно: с 1 января 2024 года. Срок службы остается прежним – один год.Председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил отказ от повышения призывного возраста с 21 года тем, что очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто и как может заключить контракт с МО – ответ военного комиссараКурс молодого бойца: на срочную службу призваны 2,5 тысячи крымчанСколько уклонистов от армии в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, государственная дума рф, закон и право, военкомат, сво, вооруженные силы россии, андрей картаполов
Увеличен возраст призыва на военную службу
Повестку в военкомат теперь будут присылать молодым людям до 30 лет: Госдума приняла закон
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Сразу в двух чтениях депутаты Государственной Думы приняли закон, который повышает верхний предел призывного возраста до 30 лет. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
"Депутаты Государственной думы приняли во втором и в третьем чтении закон, которым предусматривается, что с 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет", – сообщается на сайте ГД.
Весной этого года парламентарии во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста
срочной службы до 21 года. Причем осуществлять это предлагалось поэтапно.
Однако в окончательном варианте закона после второго и третьего чтений в Госдуме нижний предел призывного возраста остался прежним. Увеличили только возраст, до которого гражданин России может быть призван в армию. Причем сделано это будет одномоментно: с 1 января 2024 года. Срок службы остается прежним – один год.
Председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил отказ от повышения призывного возраста с 21 года тем, что очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет.
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