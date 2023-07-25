https://crimea.ria.ru/20230725/uvelichen-vozrast-prizyva-na-voennuyu-sluzhbu-1130292581.html

Увеличен возраст призыва на военную службу

Увеличен возраст призыва на военную службу - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Увеличен возраст призыва на военную службу

Сразу в двух чтениях депутаты Государственной Думы приняли закон, который повышает верхний предел призывного возраста до 30 лет. Информация об этом размещена на РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T16:52

2023-07-25T16:52

2023-07-25T16:52

новости

государственная дума рф

закон и право

военкомат

сво

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андрей картаполов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Сразу в двух чтениях депутаты Государственной Думы приняли закон, который повышает верхний предел призывного возраста до 30 лет. Информация об этом размещена на сайте ведомства.Весной этого года парламентарии во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Причем осуществлять это предлагалось поэтапно.Однако в окончательном варианте закона после второго и третьего чтений в Госдуме нижний предел призывного возраста остался прежним. Увеличили только возраст, до которого гражданин России может быть призван в армию. Причем сделано это будет одномоментно: с 1 января 2024 года. Срок службы остается прежним – один год.Председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил отказ от повышения призывного возраста с 21 года тем, что очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто и как может заключить контракт с МО – ответ военного комиссараКурс молодого бойца: на срочную службу призваны 2,5 тысячи крымчанСколько уклонистов от армии в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, государственная дума рф, закон и право, военкомат, сво, вооруженные силы россии, андрей картаполов