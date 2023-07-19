https://crimea.ria.ru/20230719/kurs-molodogo-boytsa-na-srochnuyu-sluzhbu-prizvany-25-tysyachi-krymchan-1130169014.html
Курс молодого бойца: на срочную службу призваны 2,5 тысячи крымчан
Курс молодого бойца: на срочную службу призваны 2,5 тысячи крымчан - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Курс молодого бойца: на срочную службу призваны 2,5 тысячи крымчан
Для прохождения срочной военной службы из Крыма были призваны 2,5 тысяч новобранцев. Военнослужащие по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части,... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T14:58
2023-07-19T14:58
2023-07-19T15:57
евгений машуков
новости крыма
вооруженные силы россии
армия и флот
общество
призыв в вс россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Для прохождения срочной военной службы из Крыма были призваны 2,5 тысяч новобранцев. Военнослужащие по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков.Сколько новобранцев призвали из КрымаРанее в Минобороны сообщили, что в России завершился весенний призыв на военную службу 2023 года. Всего служить в Вооруженные силы РФ направлено 147 тысяч новобранцев.Военнослужащие по призыву зачисляются в учебные соединения и воинские части, там осваивают современную военную технику и получают военно-учетные специальности, проходят строевую и огневую подготовку.Процесс адаптации призывников занимает около двух-трех недель, они быстро привыкают к режиму и "сплоченности в коллективе", сказал полковник.По его информации, 12-15% от общего числа граждан, явившихся в военкоматы, оказались непригодны для прохождения военной службы по призыву.Где хотят служить крымчанеБольшинство крымчан хотят служить поближе к дому, предпочтения отдают сухопутным войскам и Военно-морскому флоту.Как отметил военный комиссар Крыма, перед тем, как принять решение, у призывников спрашивают, где они хотят проходить службу.Здоровье призывников стабильно"Если сравнивать с аналогичным периодом, состояние здоровья примерно стабильно, каких-то скачков по тем или иным заболеваниям не прослеживается", - сообщил военный комиссар. И отметил: призывников, годных к военной службе и годных с незначительными ограничениями, порядка 87% граждан.Также Машуков напомнил, что состояние здоровья призывников оценивается на основании соответствующего постановления РФ. Врачи, прикомандированные к призывным комиссиям, изучают медицинские документы граждан и выносят решения о категории годности. Таких категорий пять: годен к военной службе, годен к военной службе с незначительными ограничениями, ограничено годен к военной службе, не годен к военной службе, временно не годен к военной службе.При этом, если для прохождения срочной службы гражданин может быть не годен по состоянию здоровья или годен с незначительными ограничениями, но хочет связать свою жизнь с армией, он может пойти на военную службу по контракту, - такое право ему предоставляется, обозначил военный комиссар.После заключения соответствующего контракта у граждан повышается денежное довольствие, появляется ряд льгот: право на военную ипотеку, отпуск, социальную поддержку членов семей и уход на пенсию после 20 лет пребывания на военной службе. Также возможен карьерный рост.В армии нет дедовщины"Как таковой дедовщины в Вооруженных Силах нет. Во-первых, потому что служба сейчас одногодичная и все подразделения комплектуются призывом этого года. Кроме того, в каждой военной части работают и военно-следственные органы, и органы военной прокуратуры. Если факты (дедовщины – ред.) выявляются, их тут же пресекают", - отметил Машуков.Лиц, причастных к дедовщине, привлекают к ответственности, в том числе и к уголовной, подчеркнул полковник.Важно и то, что при допуске к несению службы с оружием военнослужащие проходят соответствующие тесты.Читайте также на РИА Новости Крым:Весенний призыв: репортаж из главного военкомата КрымаАльтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее правоЧисленность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу
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евгений машуков, новости крыма, вооруженные силы россии, армия и флот, общество, призыв в вс россии, министерство обороны рф
Курс молодого бойца: на срочную службу призваны 2,5 тысячи крымчан
Машуков: из Крыма на срочную службу призваны 2,5 тысячи новобранцев
14:58 19.07.2023 (обновлено: 15:57 19.07.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым
. Для прохождения срочной военной службы из Крыма были призваны 2,5 тысяч новобранцев. Военнослужащие по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым
рассказал военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков.
Сколько новобранцев призвали из Крыма
Ранее в Минобороны сообщили, что в России завершился весенний призыв на военную службу
2023 года. Всего служить в Вооруженные силы РФ направлено 147 тысяч новобранцев.
"Прием граждан на военную службу весной 2023 года был выполнен в установленные сроки, на военную службу по призыву со сборного пункта военного комиссариата Республики Крым направлено порядка 2,5 тысяч призывников", - сообщил Машуков. И отметил, что число призывников в этот весенний призыв примерно такое же, как и в аналогичный прошлогодний период.
Военнослужащие по призыву зачисляются в учебные соединения и воинские части, там осваивают современную военную технику и получают военно-учетные специальности, проходят строевую и огневую подготовку.
Процесс адаптации призывников занимает около двух-трех недель, они быстро привыкают к режиму и "сплоченности в коллективе", сказал полковник.
По его информации, 12-15% от общего числа граждан, явившихся в военкоматы, оказались непригодны для прохождения военной службы по призыву.
Где хотят служить крымчане
Большинство крымчан хотят служить поближе к дому, предпочтения отдают сухопутным войскам и Военно-морскому флоту.
"Граждане привязываются больше к географическому принципу, кто-то хочет остаться на полуострове, кто-то хочет пойти служить на материк. Многие желают пойти в сухопутные войска и Военно-морской флот. В основном граждане отправлялись на территорию ЮФО, а также на территорию Центрального и Западного военных округов", - сообщил Машуков.
Как отметил военный комиссар Крыма, перед тем, как принять решение, у призывников спрашивают, где они хотят проходить службу.
Здоровье призывников стабильно
"Если сравнивать с аналогичным периодом, состояние здоровья примерно стабильно, каких-то скачков по тем или иным заболеваниям не прослеживается", - сообщил военный комиссар. И отметил: призывников, годных к военной службе и годных с незначительными ограничениями, порядка 87% граждан.
Также Машуков напомнил, что состояние здоровья призывников оценивается на основании соответствующего постановления РФ. Врачи, прикомандированные к призывным комиссиям, изучают медицинские документы граждан и выносят решения о категории годности. Таких категорий пять: годен к военной службе, годен к военной службе с незначительными ограничениями, ограничено годен к военной службе, не годен к военной службе, временно не годен к военной службе.
При этом, если для прохождения срочной службы гражданин может быть не годен по состоянию здоровья или годен с незначительными ограничениями, но хочет связать свою жизнь с армией, он может пойти на военную службу по контракту, - такое право ему предоставляется, обозначил военный комиссар.
"Гражданин, проходящий военную службу по призыву, имеет право заключить контракт с Минобороны о прохождении военной службы по контракту. Такое право есть у граждан после трех месяцев прохождения военной службы по призыву", - отметил он.
После заключения соответствующего контракта у граждан повышается денежное довольствие, появляется ряд льгот: право на военную ипотеку, отпуск, социальную поддержку членов семей и уход на пенсию после 20 лет пребывания на военной службе. Также возможен карьерный рост.
В армии нет дедовщины
"Как таковой дедовщины в Вооруженных Силах нет. Во-первых, потому что служба сейчас одногодичная и все подразделения комплектуются призывом этого года. Кроме того, в каждой военной части работают и военно-следственные органы, и органы военной прокуратуры. Если факты (дедовщины – ред.) выявляются, их тут же пресекают", - отметил Машуков.
Лиц, причастных к дедовщине, привлекают к ответственности, в том числе и к уголовной, подчеркнул полковник.
Важно и то, что при допуске к несению службы с оружием военнослужащие проходят соответствующие тесты.
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