Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма
Куда отправились призывники из Крыма - репортаж
21:42 25.04.2023 (обновлено: 21:48 25.04.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесенний призыв
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Сборный пункт военного комиссариата Республики Крым. Играет оркестр. Звучит гимн Российской Федерации. Сегодня отсюда торжественно отправляются на военную срочную службу 44 призывника. У них еще нет военной выправки, но они очень стараются. Многие не знают, в какие подразделения попадут. Но понимают: нужно выполнить свой долг перед Родиной.
Торжественный митинг, посвященный отправке молодого пополнения ВС РФ, объявляется открытым.
"В жизни каждого юноши наступает время, когда он становится в ряды защитников Отечества. Сегодня вы условно перешагиваете порог юности, пришел и ваш черед встать в боевой строй. Военная служба - дело государственное. Вы приступаете к защите конституционного строя и территориальной целостности нашей страны. Своим отношением к делу, примерной дисциплиной, стремлением досконально изучить специальность, приумножайте ратную славу наших дедов и прадедов, славу нашего российского Крыма", - обращается к ребятам начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов Республики Крым, полковник Александр Гришин.
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесенний призыв
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Весенний призыв
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Весенний призыв
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 9
Весенний призыв
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 9
Весенний призыв
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 9
Весенний призыв
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 9
Весенний призыв
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 9
Весенний призыв
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 9
Весенний призыв
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 9
Весенний призыв
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Весенний призыв
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Он напоминает, что "наши земляки достойно сражались на всех фронтах Великой Отечественной Войны и сейчас успешно борются с нацизмом, защищая Родину. И отмечает, что нисколько не сомневается в молодом поколении.
"Убежден, что, вступая в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, вы с честью оправдаете возложенные на вас надежды. Не уроните славу родной земли и достойно пройдете военную службу. В добрый путь", - говорит полковник.
Он желает призывникам приобрести верных боевых товарищей и военную закалку, замечая, что "нет лучше для этого школы, чем армия и флот".
"Сказано в Евангелии: почитай Бога, почитай своего ближнего. Господь дал заповеди, а заповеди – это "воинский устав". Вы обязаны пройти время службы. Помните, что вы обязаны поддерживать друг друга, соблюдать дисциплину, не забывать о том, что и Господь видит, и родные за вас переживают. Помните, что вы призваны к служению Отечеству в очень ответственное и важное для всего государства и мира время, когда неправда восстает на истину, время, когда искажаются древние ценности нашего народа, переписывается история. Вот с чем мы боремся и предстоит вам бороться", - говорит призывникам председатель военного отдела Крымской митрополии, протоиерей Дмитрий Кротков.
Священнослужитель желает ребятам проявлять терпение, стойкость и милосердие, быть честными и бороться за правду. Окропляет святой водой, вручает иконки.
У них еще нет военной выправки, но они очень стараются. И внимательно слушают слова ветеранов боевых действий, которые желают "военного счастья". Молодое пополнение Вооруженных сил Российской Федерации готовится встать на защиту Родины.
Звучит команда: "Личные вещи взять в руки, направо. Левое плечо, вперед шагом марш". Призывники берут свои сумки и уходят с плаца. Торжественный митинг, посвященный отправке молодого пополнения ВС РФ, объявляется закрытым.
14 апреля, 16:14Весенний призыв в Крыму: куда отправят служить срочников
Родину защищать готовы
"Отсюда призывники попадут в нашу 126-ю отдельную гвардейскую Горловскую дважды Краснознаменную, ордена Суворова бригаду береговой обороны, где их ждет курс молодого бойца, который продлится месяц. Позже ребят распределят по различным подразделениям – в танковый батальон, в снайперы, в разведку, в батальон управления и другие", - объясняет Сергей Давиденко. И уточняет, что многие уже "приблизительно знают", в какие подразделения попадут.
"Готовы ли ребята служить и защищать Родину? Конечно, готовы. Наши крымские ребята всегда готовы служить и защищать Родину. Сами приходят. Недавно беседовал, спрашиваю, вы повестки получили? Нет, говорят, мы сами пришли, не дожидаясь повестки от военкомата", - продолжает военный.
Так, Дмитрий из города Саки признается, что служить хочет, "это точно". Владимир из Симферополя, подхватывает, что ему "совсем не страшно" отправляться в армию. А для симферопольца Никиты "Родина – это его семья, родные и то место, где они живут". Хочется служить и Владику из Нижнегорского района, "чтобы защищать своих родителей и свою землю". А Станислав из Керчи на вопрос о том, хочется ли служить, парирует с улыбкой: "отвечать честно или красиво?". Но, подумав, добавляет: "Если понадобится, буду защищать Родину. А куда же деваться, когда есть младшая сестра…".
На казенном довольствии
Одежду, в которой ребята приходят с "гражданки", у них забирают, выдают форму. Цвет которой – черный, синий или зеленый, зависит от рода войск.
"Парни раздеваются до трусов, подходят к ростомеру, каждый называют свою фамилию. Снимаем мерки. По размерам подбираем берцы, костюмы, куртки, бушлаты, а сейчас и кепки, потому что лето скоро. Все подгоняем по размеру. Выдаем сумки", - объясняет заведующий складом республиканского комиссариата Александр Кияшко. И заверяет: всем всего хватает, берцы хорошие, кожаные.
В сумке с надписью: "Армия России": полотенце, носовой платок, мочалка, мыло, вторая пара носков, в дополнении той, что уже выдали призывнику вместе с нательным бельем, кашне, тапки и два ремня – брючный и поясной.
"Также призывнику выдается несессер, или мужская косметичка. Это собственность солдата или матроса и продаже не подлежит. В этой сумочке шампунь, дезодорант, зеркало, гели для стирки и для бритья, зубная паста и щетка, крем для рук, гель для ног, бальзам для губ, бритвенный станок, расческа, щипчики для ногтей, а также есть складная кружка, пластырь, набор иголок", - перечисляет завскладом, выкладывая содержимое несессера на стол.
На сборном пункте, в казармах временного размещения, ожидая своей очереди и проходя череду медкомиссий, могут находиться до 300 человек. Следующую партию призывников отправят на службу уже завтра.
Ранее военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым заявлял, что в Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах.
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