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Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма
Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма
Сборный пункт военного комиссариата Республики Крым. Играет оркестр. Звучит гимн Российской Федерации. Сегодня отсюда торжественно отправляются на военную... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T21:42
2023-04-25T21:48
эксклюзивы риа новости крым
призыв в вс россии
призывной возраст в россии
армия и флот
крым
военкомат
крымский республиканский военкомат
дмитрий кротков
вооруженные силы россии
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Сборный пункт военного комиссариата Республики Крым. Играет оркестр. Звучит гимн Российской Федерации. Сегодня отсюда торжественно отправляются на военную срочную службу 44 призывника. У них еще нет военной выправки, но они очень стараются. Многие не знают, в какие подразделения попадут. Но понимают: нужно выполнить свой долг перед Родиной.Торжественный митинг, посвященный отправке молодого пополнения ВС РФ, объявляется открытым."В жизни каждого юноши наступает время, когда он становится в ряды защитников Отечества. Сегодня вы условно перешагиваете порог юности, пришел и ваш черед встать в боевой строй. Военная служба - дело государственное. Вы приступаете к защите конституционного строя и территориальной целостности нашей страны. Своим отношением к делу, примерной дисциплиной, стремлением досконально изучить специальность, приумножайте ратную славу наших дедов и прадедов, славу нашего российского Крыма", - обращается к ребятам начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов Республики Крым, полковник Александр Гришин.Он напоминает, что "наши земляки достойно сражались на всех фронтах Великой Отечественной Войны и сейчас успешно борются с нацизмом, защищая Родину. И отмечает, что нисколько не сомневается в молодом поколении.Он желает призывникам приобрести верных боевых товарищей и военную закалку, замечая, что "нет лучше для этого школы, чем армия и флот"."Сказано в Евангелии: почитай Бога, почитай своего ближнего. Господь дал заповеди, а заповеди – это "воинский устав". Вы обязаны пройти время службы. Помните, что вы обязаны поддерживать друг друга, соблюдать дисциплину, не забывать о том, что и Господь видит, и родные за вас переживают. Помните, что вы призваны к служению Отечеству в очень ответственное и важное для всего государства и мира время, когда неправда восстает на истину, время, когда искажаются древние ценности нашего народа, переписывается история. Вот с чем мы боремся и предстоит вам бороться", - говорит призывникам председатель военного отдела Крымской митрополии, протоиерей Дмитрий Кротков.Священнослужитель желает ребятам проявлять терпение, стойкость и милосердие, быть честными и бороться за правду. Окропляет святой водой, вручает иконки.У них еще нет военной выправки, но они очень стараются. И внимательно слушают слова ветеранов боевых действий, которые желают "военного счастья". Молодое пополнение Вооруженных сил Российской Федерации готовится встать на защиту Родины.Звучит команда: "Личные вещи взять в руки, направо. Левое плечо, вперед шагом марш". Призывники берут свои сумки и уходят с плаца. Торжественный митинг, посвященный отправке молодого пополнения ВС РФ, объявляется закрытым.Родину защищать готовы"Отсюда призывники попадут в нашу 126-ю отдельную гвардейскую Горловскую дважды Краснознаменную, ордена Суворова бригаду береговой обороны, где их ждет курс молодого бойца, который продлится месяц. Позже ребят распределят по различным подразделениям – в танковый батальон, в снайперы, в разведку, в батальон управления и другие", - объясняет Сергей Давиденко. И уточняет, что многие уже "приблизительно знают", в какие подразделения попадут.Так, Дмитрий из города Саки признается, что служить хочет, "это точно". Владимир из Симферополя, подхватывает, что ему "совсем не страшно" отправляться в армию. А для симферопольца Никиты "Родина – это его семья, родные и то место, где они живут". Хочется служить и Владику из Нижнегорского района, "чтобы защищать своих родителей и свою землю". А Станислав из Керчи на вопрос о том, хочется ли служить, парирует с улыбкой: "отвечать честно или красиво?". Но, подумав, добавляет: "Если понадобится, буду защищать Родину. А куда же деваться, когда есть младшая сестра…".На казенном довольствииОдежду, в которой ребята приходят с "гражданки", у них забирают, выдают форму. Цвет которой – черный, синий или зеленый, зависит от рода войск."Парни раздеваются до трусов, подходят к ростомеру, каждый называют свою фамилию. Снимаем мерки. По размерам подбираем берцы, костюмы, куртки, бушлаты, а сейчас и кепки, потому что лето скоро. Все подгоняем по размеру. Выдаем сумки", - объясняет заведующий складом республиканского комиссариата Александр Кияшко. И заверяет: всем всего хватает, берцы хорошие, кожаные.В сумке с надписью: "Армия России": полотенце, носовой платок, мочалка, мыло, вторая пара носков, в дополнении той, что уже выдали призывнику вместе с нательным бельем, кашне, тапки и два ремня – брючный и поясной.На сборном пункте, в казармах временного размещения, ожидая своей очереди и проходя череду медкомиссий, могут находиться до 300 человек. Следующую партию призывников отправят на службу уже завтра.Ранее военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым заявлял, что в Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах.Читайте также на РИА Новости Крым:Альтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее правоЧто такое единый реестр военнообязанных и зачем он нужен – СПРАВКАЗапрет на выезд военнообязанных: как это изменит ситуацию в стране
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https://crimea.ria.ru/20230219/chetyre-mesyatsa-v-zone-svo-kak-svyaschennik-krym-na-peredovuyu-promenyal-1126991589.html
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Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма
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призыв в вс россии, призывной возраст в россии, армия и флот, крым, военкомат, крымский республиканский военкомат, дмитрий кротков, вооруженные силы россии
Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма

Куда отправились призывники из Крыма - репортаж

21:42 25.04.2023 (обновлено: 21:48 25.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесенний призыв
Весенний призыв - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
Сборный пункт военного комиссариата Республики Крым. Играет оркестр. Звучит гимн Российской Федерации. Сегодня отсюда торжественно отправляются на военную срочную службу 44 призывника. У них еще нет военной выправки, но они очень стараются. Многие не знают, в какие подразделения попадут. Но понимают: нужно выполнить свой долг перед Родиной.
Торжественный митинг, посвященный отправке молодого пополнения ВС РФ, объявляется открытым.
"В жизни каждого юноши наступает время, когда он становится в ряды защитников Отечества. Сегодня вы условно перешагиваете порог юности, пришел и ваш черед встать в боевой строй. Военная служба - дело государственное. Вы приступаете к защите конституционного строя и территориальной целостности нашей страны. Своим отношением к делу, примерной дисциплиной, стремлением досконально изучить специальность, приумножайте ратную славу наших дедов и прадедов, славу нашего российского Крыма", - обращается к ребятам начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов Республики Крым, полковник Александр Гришин.
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Весенний призыв
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Он напоминает, что "наши земляки достойно сражались на всех фронтах Великой Отечественной Войны и сейчас успешно борются с нацизмом, защищая Родину. И отмечает, что нисколько не сомневается в молодом поколении.
"Убежден, что, вступая в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, вы с честью оправдаете возложенные на вас надежды. Не уроните славу родной земли и достойно пройдете военную службу. В добрый путь", - говорит полковник.
Он желает призывникам приобрести верных боевых товарищей и военную закалку, замечая, что "нет лучше для этого школы, чем армия и флот".
"Сказано в Евангелии: почитай Бога, почитай своего ближнего. Господь дал заповеди, а заповеди – это "воинский устав". Вы обязаны пройти время службы. Помните, что вы обязаны поддерживать друг друга, соблюдать дисциплину, не забывать о том, что и Господь видит, и родные за вас переживают. Помните, что вы призваны к служению Отечеству в очень ответственное и важное для всего государства и мира время, когда неправда восстает на истину, время, когда искажаются древние ценности нашего народа, переписывается история. Вот с чем мы боремся и предстоит вам бороться", - говорит призывникам председатель военного отдела Крымской митрополии, протоиерей Дмитрий Кротков.
Священнослужитель желает ребятам проявлять терпение, стойкость и милосердие, быть честными и бороться за правду. Окропляет святой водой, вручает иконки.
У них еще нет военной выправки, но они очень стараются. И внимательно слушают слова ветеранов боевых действий, которые желают "военного счастья". Молодое пополнение Вооруженных сил Российской Федерации готовится встать на защиту Родины.
Звучит команда: "Личные вещи взять в руки, направо. Левое плечо, вперед шагом марш". Призывники берут свои сумки и уходят с плаца. Торжественный митинг, посвященный отправке молодого пополнения ВС РФ, объявляется закрытым.
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Родину защищать готовы

"Отсюда призывники попадут в нашу 126-ю отдельную гвардейскую Горловскую дважды Краснознаменную, ордена Суворова бригаду береговой обороны, где их ждет курс молодого бойца, который продлится месяц. Позже ребят распределят по различным подразделениям – в танковый батальон, в снайперы, в разведку, в батальон управления и другие", - объясняет Сергей Давиденко. И уточняет, что многие уже "приблизительно знают", в какие подразделения попадут.
"Готовы ли ребята служить и защищать Родину? Конечно, готовы. Наши крымские ребята всегда готовы служить и защищать Родину. Сами приходят. Недавно беседовал, спрашиваю, вы повестки получили? Нет, говорят, мы сами пришли, не дожидаясь повестки от военкомата", - продолжает военный.
Так, Дмитрий из города Саки признается, что служить хочет, "это точно". Владимир из Симферополя, подхватывает, что ему "совсем не страшно" отправляться в армию. А для симферопольца Никиты "Родина – это его семья, родные и то место, где они живут". Хочется служить и Владику из Нижнегорского района, "чтобы защищать своих родителей и свою землю". А Станислав из Керчи на вопрос о том, хочется ли служить, парирует с улыбкой: "отвечать честно или красиво?". Но, подумав, добавляет: "Если понадобится, буду защищать Родину. А куда же деваться, когда есть младшая сестра…".
Отец Дмитрий Кротков в одном из разрушенных ВСУ храмов
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На казенном довольствии

Одежду, в которой ребята приходят с "гражданки", у них забирают, выдают форму. Цвет которой – черный, синий или зеленый, зависит от рода войск.
"Парни раздеваются до трусов, подходят к ростомеру, каждый называют свою фамилию. Снимаем мерки. По размерам подбираем берцы, костюмы, куртки, бушлаты, а сейчас и кепки, потому что лето скоро. Все подгоняем по размеру. Выдаем сумки", - объясняет заведующий складом республиканского комиссариата Александр Кияшко. И заверяет: всем всего хватает, берцы хорошие, кожаные.
В сумке с надписью: "Армия России": полотенце, носовой платок, мочалка, мыло, вторая пара носков, в дополнении той, что уже выдали призывнику вместе с нательным бельем, кашне, тапки и два ремня – брючный и поясной.

"Также призывнику выдается несессер, или мужская косметичка. Это собственность солдата или матроса и продаже не подлежит. В этой сумочке шампунь, дезодорант, зеркало, гели для стирки и для бритья, зубная паста и щетка, крем для рук, гель для ног, бальзам для губ, бритвенный станок, расческа, щипчики для ногтей, а также есть складная кружка, пластырь, набор иголок", - перечисляет завскладом, выкладывая содержимое несессера на стол.

На сборном пункте, в казармах временного размещения, ожидая своей очереди и проходя череду медкомиссий, могут находиться до 300 человек. Следующую партию призывников отправят на службу уже завтра.
Ранее военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым заявлял, что в Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымПризыв в ВС РоссииПризывной возраст в РоссииАрмия и флотКрымВоенкоматКрымский республиканский военкоматДмитрий КротковВооруженные силы России
 
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