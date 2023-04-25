https://crimea.ria.ru/20230425/vesenniy-prizyv-reportazh-iz-glavnogo-voenkomata-kryma-1128364546.html

Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма

Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма

Сборный пункт военного комиссариата Республики Крым. Играет оркестр. Звучит гимн Российской Федерации. Сегодня отсюда торжественно отправляются на военную... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T21:42

2023-04-25T21:42

2023-04-25T21:48

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Сборный пункт военного комиссариата Республики Крым. Играет оркестр. Звучит гимн Российской Федерации. Сегодня отсюда торжественно отправляются на военную срочную службу 44 призывника. У них еще нет военной выправки, но они очень стараются. Многие не знают, в какие подразделения попадут. Но понимают: нужно выполнить свой долг перед Родиной.Торжественный митинг, посвященный отправке молодого пополнения ВС РФ, объявляется открытым."В жизни каждого юноши наступает время, когда он становится в ряды защитников Отечества. Сегодня вы условно перешагиваете порог юности, пришел и ваш черед встать в боевой строй. Военная служба - дело государственное. Вы приступаете к защите конституционного строя и территориальной целостности нашей страны. Своим отношением к делу, примерной дисциплиной, стремлением досконально изучить специальность, приумножайте ратную славу наших дедов и прадедов, славу нашего российского Крыма", - обращается к ребятам начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов Республики Крым, полковник Александр Гришин.Он напоминает, что "наши земляки достойно сражались на всех фронтах Великой Отечественной Войны и сейчас успешно борются с нацизмом, защищая Родину. И отмечает, что нисколько не сомневается в молодом поколении.Он желает призывникам приобрести верных боевых товарищей и военную закалку, замечая, что "нет лучше для этого школы, чем армия и флот"."Сказано в Евангелии: почитай Бога, почитай своего ближнего. Господь дал заповеди, а заповеди – это "воинский устав". Вы обязаны пройти время службы. Помните, что вы обязаны поддерживать друг друга, соблюдать дисциплину, не забывать о том, что и Господь видит, и родные за вас переживают. Помните, что вы призваны к служению Отечеству в очень ответственное и важное для всего государства и мира время, когда неправда восстает на истину, время, когда искажаются древние ценности нашего народа, переписывается история. Вот с чем мы боремся и предстоит вам бороться", - говорит призывникам председатель военного отдела Крымской митрополии, протоиерей Дмитрий Кротков.Священнослужитель желает ребятам проявлять терпение, стойкость и милосердие, быть честными и бороться за правду. Окропляет святой водой, вручает иконки.У них еще нет военной выправки, но они очень стараются. И внимательно слушают слова ветеранов боевых действий, которые желают "военного счастья". Молодое пополнение Вооруженных сил Российской Федерации готовится встать на защиту Родины.Звучит команда: "Личные вещи взять в руки, направо. Левое плечо, вперед шагом марш". Призывники берут свои сумки и уходят с плаца. Торжественный митинг, посвященный отправке молодого пополнения ВС РФ, объявляется закрытым.Родину защищать готовы"Отсюда призывники попадут в нашу 126-ю отдельную гвардейскую Горловскую дважды Краснознаменную, ордена Суворова бригаду береговой обороны, где их ждет курс молодого бойца, который продлится месяц. Позже ребят распределят по различным подразделениям – в танковый батальон, в снайперы, в разведку, в батальон управления и другие", - объясняет Сергей Давиденко. И уточняет, что многие уже "приблизительно знают", в какие подразделения попадут.Так, Дмитрий из города Саки признается, что служить хочет, "это точно". Владимир из Симферополя, подхватывает, что ему "совсем не страшно" отправляться в армию. А для симферопольца Никиты "Родина – это его семья, родные и то место, где они живут". Хочется служить и Владику из Нижнегорского района, "чтобы защищать своих родителей и свою землю". А Станислав из Керчи на вопрос о том, хочется ли служить, парирует с улыбкой: "отвечать честно или красиво?". Но, подумав, добавляет: "Если понадобится, буду защищать Родину. А куда же деваться, когда есть младшая сестра…".На казенном довольствииОдежду, в которой ребята приходят с "гражданки", у них забирают, выдают форму. Цвет которой – черный, синий или зеленый, зависит от рода войск."Парни раздеваются до трусов, подходят к ростомеру, каждый называют свою фамилию. Снимаем мерки. По размерам подбираем берцы, костюмы, куртки, бушлаты, а сейчас и кепки, потому что лето скоро. Все подгоняем по размеру. Выдаем сумки", - объясняет заведующий складом республиканского комиссариата Александр Кияшко. И заверяет: всем всего хватает, берцы хорошие, кожаные.В сумке с надписью: "Армия России": полотенце, носовой платок, мочалка, мыло, вторая пара носков, в дополнении той, что уже выдали призывнику вместе с нательным бельем, кашне, тапки и два ремня – брючный и поясной.На сборном пункте, в казармах временного размещения, ожидая своей очереди и проходя череду медкомиссий, могут находиться до 300 человек. Следующую партию призывников отправят на службу уже завтра.Ранее военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым заявлял, что в Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах.Читайте также на РИА Новости Крым:Альтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее правоЧто такое единый реестр военнообязанных и зачем он нужен – СПРАВКАЗапрет на выезд военнообязанных: как это изменит ситуацию в стране

https://crimea.ria.ru/20230414/vesenniy-prizyv-v-krymu-kuda-otpravyat-sluzhit-srochnikov-1128181528.html

https://crimea.ria.ru/20230219/chetyre-mesyatsa-v-zone-svo-kak-svyaschennik-krym-na-peredovuyu-promenyal-1126991589.html

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма 2023-04-25T21:42 true PT2M49S

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

призыв в вс россии, призывной возраст в россии, армия и флот, крым, военкомат, крымский республиканский военкомат, дмитрий кротков, вооруженные силы россии