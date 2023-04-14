https://crimea.ria.ru/20230414/chto-takoe-edinyy-reestr-voennoobyazannykh-i-zachem-on-nuzhen---spravka-1128190684.html

Что такое единый реестр военнообязанных и зачем он нужен - СПРАВКА

Что такое единый реестр военнообязанных и зачем он нужен - СПРАВКА - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Что такое единый реестр военнообязанных и зачем он нужен - СПРАВКА

Единый реестр военнообязанных - государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета. РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T22:20

2023-04-14T22:20

2023-04-14T22:22

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единый реестре военнообязанных

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Единый реестр военнообязанных - государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета. Его создание сделает систему воинского учета прозрачной, а все сведения – актуальными. Закон об электронных повестках и создании единого реестра военнообязанных принят Госдумой 11 апреля и подписан президентом России 14 апреля.Единый реестр военнообязанных объединит данные военнообязанных россиян, то есть всех мужчин с 17 лет, а также женщин с медицинским образованием и освоивших образовательные программы по ряду специальностей — например, "радиотехника". Кроме сведений об образовании, паспортных данных, информации о месте работы, учебы и состоянии здоровья, новая система учета граждан будет включать следующие сведения:- о водительском удостоверении; - ИНН; - номера телефонов - сведения о недвижимости, оформленной на гражданина. Частью этой системы станет электронный реестр повесток. Этот инструмент нужен, чтобы ограничивать в правах тех, кто игнорирует вызов в военкомат. Согласно подписанному Указу, необходимые сведения о военнообязанных в электронном виде предоставят МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения и федеральные суды. Координировать работу ресурса будет Министерство обороны. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли написал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объеме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу. Как сообщал ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, создание Единого реестра военнообязанных на базе государственного информационного ресурса сделает систему воинского учета прозрачной, а все сведения – актуальными. Кроме того, это позволит минимизировать количество вызовов в военкомат. Читайте также на РИА Новости Крым: Минобороны впервые разошлет призывникам электронные повестки Призывники до 30 лет могут оказаться в российской армии уже этой весной Весенний призыв в Крыму: куда отправят служить срочников

https://crimea.ria.ru/20230414/zhdat-li-vtoruyu-volnu-mobilizatsii--otvet-voennogo-komissara-1128179702.html

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реестр военнообязанных, единый реестре военнообязанных, армия и флот, вооруженные силы россии, частичная мобилизация, призыв в вс россии, призывной возраст в россии, призывной возраст