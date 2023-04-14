https://crimea.ria.ru/20230414/putin-podpisal-zakon-o-edinom-reestre-voennoobyazannykh-1128190297.html

Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных

Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T21:46

2023-04-14T21:46

2023-04-14T21:48

владимир путин (политик)

закон и право

россия

общество

единый реестре военнообязанных

армия и флот

вооруженные силы россии

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Документом уточняется, что реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством РФ, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса. Закон также устанавливает, что повестка может быть продублирована в электронном виде. Соответствующие поправки были внесены Госдумой к законопроекту, которым предлагается направлять призывникам повестки по почте заказным письмом. Закон также предусматривает возможность зачисления в запас граждан, которые обязаны стоять на воинском учете, без личной явки. Кроме того, законом предусмотрен ряд обеспечительных мер для уклонистов. Так, устанавливается ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке – предусматривается запрет на госрегистрацию транспортных средств. Кроме того, гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, будет запрещен выезд за пределы РФ до явки в военкомат. Возможны ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, регистрацию ИП. Закон также устанавливает, что повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается врученной другими способами. Согласно документу, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды будут обязаны в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных. Кроме того, руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица организаций обязаны оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов при их поступлении, в том числе в электронной форме; обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по повесткам; направлять необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на таком учете, в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений, в том числе с использованием портала Госуслуг. Оборонный комитет Совфеда в своем заключении давал положительный отзыв на документ. Сенаторы также отмечали что по заключению правового управления СФ "закон соответствует Конституции РФ, в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства". Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли написал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объеме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.

https://crimea.ria.ru/20230410/v-rossii-sozdadut-edinuyu-informatsionnuyu-bazu-voinskogo-ucheta-1128102055.html

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владимир путин (политик), закон и право, россия, общество, единый реестре военнообязанных, армия и флот, вооруженные силы россии, частичная мобилизация