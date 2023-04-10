https://crimea.ria.ru/20230410/v-rossii-sozdadut-edinuyu-informatsionnuyu-bazu-voinskogo-ucheta-1128102055.html
В России создадут единую информационную базу воинского учета
В России создадут единую информационную базу воинского учета - РИА Новости Крым, 10.04.2023
В России создадут единую информационную базу воинского учета
В России создадут Единый реестр военнообязанных, а электронные повестки будут иметь ту же силу, что и традиционные бумажные. Об этом сообщил глава думского... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T21:22
2023-04-10T21:22
2023-04-10T21:22
россия
призыв в вс россии
армия и флот
вооруженные силы россии
общество
новости
государственная дума рф
закон и право
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В России создадут Единый реестр военнообязанных, а электронные повестки будут иметь ту же силу, что и традиционные бумажные. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит РИА Новости.По словам Картаполова, создание Единого реестра военнообязанных на базе государственного информационного ресурса сделает систему воинского учета прозрачной, а все сведения – актуальными. Кроме того, это позволит минимизировать количество вызовов в военкомат.Электронные повестки призывникам будут иметь туже юридическую силу, что и привычные бумажные, отказываться от которых пока не собираются, подчеркнул он.Для уклонистов ужесточат ответственность. Они рискуют сперва лишиться права выезжать из страны, а еще спустя двадцать дней – управлять транспортным средством и заключать сделки с недвижимостью.Также предложенные нормы закрепят досудебный порядок обжалования действий военкоматов, добавил он, отметив, что сделать это можно будет дистанционно в течение пяти дней, через личный кабинет или портал госуслуг.По словам депутата, благодаря новым мерам, которые соответствуют требованиям времени, удастся решить те проблемы, которые были выявлены в ходе проведения частичной мобилизации и в целом повысить боевые возможности Вооруженных сил России.В последний день марта в Минобороны сообщили, что в весенний призыв 2023 россиянам впервые разошлют электронные повестки.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывники до 30 лет могут оказаться в российской армии уже этой веснойВесенний призыв: сколько человек пойдут служить в СевастополеЧисленность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу
https://crimea.ria.ru/20230331/minoborony-vpervye-razoshlet-prizyvnikam-elektronnye-povestki-1127897703.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, призыв в вс россии, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, новости, государственная дума рф, закон и право, частичная мобилизация
В России создадут единую информационную базу воинского учета
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки: в ГД прокомментировали инициативы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В России создадут Единый реестр военнообязанных, а электронные повестки будут иметь ту же силу, что и традиционные бумажные. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит РИА Новости.
По словам Картаполова, создание Единого реестра военнообязанных на базе государственного информационного ресурса сделает систему воинского учета прозрачной, а все сведения – актуальными. Кроме того, это позволит минимизировать количество вызовов в военкомат.
Электронные повестки призывникам будут иметь туже юридическую силу, что и привычные бумажные, отказываться от которых пока не собираются, подчеркнул он.
"Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения через бумажные повестки – через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями и предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде. При этом военнообязанный может получить их либо через личный кабинет, либо через портал госуслуг, либо в многофункциональных центрах", – сказал Картаполов.
Для уклонистов ужесточат ответственность. Они рискуют сперва лишиться права выезжать из страны, а еще спустя двадцать дней – управлять транспортным средством и заключать сделки с недвижимостью.
"Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и последуют другие ограничительные меры", – уточнил парламентарий.
Также предложенные нормы закрепят досудебный порядок обжалования действий военкоматов, добавил он, отметив, что сделать это можно будет дистанционно в течение пяти дней, через личный кабинет или портал госуслуг.
По словам депутата, благодаря новым мерам, которые соответствуют требованиям времени, удастся решить те проблемы, которые были выявлены в ходе проведения частичной мобилизации и в целом повысить боевые возможности Вооруженных сил России.
В последний день марта в Минобороны сообщили, что в весенний призыв 2023 россиянам впервые разошлют электронные повестки
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