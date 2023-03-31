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Минобороны впервые разошлет призывникам электронные повестки - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Минобороны впервые разошлет призывникам электронные повестки
Минобороны впервые разошлет призывникам электронные повестки - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Минобороны впервые разошлет призывникам электронные повестки
В весенний призыв-2023 россиянам впервые разошлют электронные повестки. Об этом сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T12:24
2023-03-31T12:24
министерство обороны рф
призыв в вс россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В весенний призыв-2023 россиянам впервые разошлют электронные повестки. Об этом сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.Он добавил, что собрать электронную базу призывников с дублированием на бумажных носителях Минобороны РФ помогли органы власти. Всего в военные комиссариаты поставлено на воинский учет более 700 тысяч юношей.Ранее сообщалось, что в рамках весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля 2023 года планируется призвать 147 тысяч человек. При этом второй волны мобилизации в стране не планируется. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России, заверили в Генштабе.Ранее группа российских парламентариев во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года.Также сообщалось, что продолжительность службы для срочников в 2023 году изменяться не будет.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ ГенштабаПризовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призывеПризывники до 30 лет могут оказаться в российской армии уже этой весной
https://crimea.ria.ru/20230306/zachem-v-rossii-nuzhno-menyat-prizyvnoy-vozrast--mnenie-1127377001.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, призыв в вс россии, общество, россия
Минобороны впервые разошлет призывникам электронные повестки

Минобороны России: в весенний призыв-2023 впервые разошлют электронные повестки

12:24 31.03.2023
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкОсенний призыв в России
Осенний призыв в России - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В весенний призыв-2023 россиянам впервые разошлют электронные повестки. Об этом сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Сотрудникам комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенне-призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. В случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться по старинке путем вручения повесток", - сообщил Владимир Цимлянский.
Он добавил, что собрать электронную базу призывников с дублированием на бумажных носителях Минобороны РФ помогли органы власти. Всего в военные комиссариаты поставлено на воинский учет более 700 тысяч юношей.
В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
6 марта, 19:35Радио "Спутник в Крыму"
Зачем в России нужно менять призывной возраст – мнение
Ранее сообщалось, что в рамках весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля 2023 года планируется призвать 147 тысяч человек. При этом второй волны мобилизации в стране не планируется. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России, заверили в Генштабе.
Ранее группа российских парламентариев во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года.
Также сообщалось, что продолжительность службы для срочников в 2023 году изменяться не будет.
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Министерство обороны РФПризыв в ВС РоссииОбществоРоссия
 
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