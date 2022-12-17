https://crimea.ria.ru/20221217/skolko-budut-sluzhit-srochniki-vesennego-i-osennego-prizyvov-2023-goda-1125956369.html

Сколько будут служить срочники весеннего и осеннего призывов 2023 года

Сколько будут служить срочники весеннего и осеннего призывов 2023 года - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Сколько будут служить срочники весеннего и осеннего призывов 2023 года

Продолжительность службы для срочников в 2023 году изменяться не будет. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T16:21

2022-12-17T16:21

2022-12-17T16:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Продолжительность службы для срочников в 2023 году изменяться не будет. Об этом сообщили в Минобороны России.Ранее военный комиссар Дмитровского городского округа подполковник Михаил Фотин заявил, что призванные весной следующего года россияне будут служить полтора года, попавшие в осенний призыв – два года.Некоторые проукраинские Telegram-каналы сразу начали публиковать фейки со ссылкой на находящегося под домашним арестом бывшего военного комиссара Республики Крым Юрия Лымаря, написал советник главы РК Олег Крючков. В публикациях сообщается, что военком якобы дал интервью, в котором назвал решение об увеличении срока срочной службы "ожидаемым", при этом указав, что "Фотин, очевидно, просто действовал на упреждение, "не подумав", такие вещи нельзя говорить".В свою очередь военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов сообщил, что правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается, цитирует пояснение полковника пресс-служба министерства.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пунктаОсенний призыв: куда поедут новобранцы — МО РФСолдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб

https://crimea.ria.ru/20221031/osenniy-prizyv-kuda-poedut-novobrantsy--mo-rf-1125171246.html

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министерство обороны рф, россия, армия и флот, общество