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Сколько будут служить срочники весеннего и осеннего призывов 2023 года
Сколько будут служить срочники весеннего и осеннего призывов 2023 года - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Сколько будут служить срочники весеннего и осеннего призывов 2023 года
Продолжительность службы для срочников в 2023 году изменяться не будет. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T16:21
2022-12-17T16:21
2022-12-17T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Продолжительность службы для срочников в 2023 году изменяться не будет. Об этом сообщили в Минобороны России.Ранее военный комиссар Дмитровского городского округа подполковник Михаил Фотин заявил, что призванные весной следующего года россияне будут служить полтора года, попавшие в осенний призыв – два года.Некоторые проукраинские Telegram-каналы сразу начали публиковать фейки со ссылкой на находящегося под домашним арестом бывшего военного комиссара Республики Крым Юрия Лымаря, написал советник главы РК Олег Крючков. В публикациях сообщается, что военком якобы дал интервью, в котором назвал решение об увеличении срока срочной службы "ожидаемым", при этом указав, что "Фотин, очевидно, просто действовал на упреждение, "не подумав", такие вещи нельзя говорить".В свою очередь военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов сообщил, что правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается, цитирует пояснение полковника пресс-служба министерства.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пунктаОсенний призыв: куда поедут новобранцы — МО РФСолдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб
https://crimea.ria.ru/20221031/osenniy-prizyv-kuda-poedut-novobrantsy--mo-rf-1125171246.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, россия, армия и флот, общество
Сколько будут служить срочники весеннего и осеннего призывов 2023 года
В Минобороны РФ назвали срок срочной службы для весеннего и осеннего призывов 2023 года
16:21 17.12.2022 (обновлено: 16:34 17.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Продолжительность службы для срочников в 2023 году изменяться не будет. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее военный комиссар Дмитровского городского округа подполковник Михаил Фотин заявил, что призванные весной следующего года россияне будут служить полтора года, попавшие в осенний призыв – два года.
Некоторые проукраинские Telegram-каналы сразу начали публиковать фейки со ссылкой на находящегося под домашним арестом бывшего военного комиссара Республики Крым Юрия Лымаря, написал
советник главы РК Олег Крючков. В публикациях сообщается, что военком якобы дал интервью, в котором назвал решение об увеличении срока срочной службы "ожидаемым", при этом указав, что "Фотин, очевидно, просто действовал на упреждение, "не подумав", такие вещи нельзя говорить".
В свою очередь военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов сообщил, что правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
"Статьей 38 Федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев", – сказал Астахов.
В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается, цитирует пояснение полковника пресс-служба министерства.
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