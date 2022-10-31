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Осенний призыв: куда поедут новобранцы — МО РФ - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Осенний призыв: куда поедут новобранцы — МО РФ
Осенний призыв: куда поедут новобранцы — МО РФ - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Осенний призыв: куда поедут новобранцы — МО РФ
Новобранцы, призванные в рамках осенней кампании, отправятся в учебки, а затем в воинские части на территории различных регионов РФ, кроме новых регионов. Такое РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T12:23
2022-10-31T12:24
армия и флот
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Новобранцы, призванные в рамках осенней кампании, отправятся в учебки, а затем в воинские части на территории различных регионов РФ, кроме новых регионов. Такое заявление начальника четвертого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского распространила пресс-служба Минобороны России.По его словам, новый призыв никак не связан с проведением спецоперации, к участию в СВО бойцы срочной службы привлекаться не будут, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки, своевременно увольняются и возвращаются домой уже с 15 октября.Призыв будет проходить в плановом порядке, всего с 1 ноября в стране заработают более 2,5 тыс. призывных комиссий. Ранее в Генштабе РФ заверили, что новобранцев не будут направлять на территорию ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Их также не будут задействовать в военной операции на Украине.
https://crimea.ria.ru/20221031/soldaty-srochniki-osennego-prizyva-ne-budut-privlecheny-k-svo--genshtab-1125168361.html
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армия и флот, крым
Осенний призыв: куда поедут новобранцы — МО РФ

В МО РФ рассказали, как будет проходить осенний призыв

12:23 31.10.2022 (обновлено: 12:24 31.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОтправка призывников в армию
Отправка призывников в армию - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Новобранцы, призванные в рамках осенней кампании, отправятся в учебки, а затем в воинские части на территории различных регионов РФ, кроме новых регионов. Такое заявление начальника четвертого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского распространила пресс-служба Минобороны России.
"Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами", - заявил Цимлянский.
По его словам, новый призыв никак не связан с проведением спецоперации, к участию в СВО бойцы срочной службы привлекаться не будут, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки, своевременно увольняются и возвращаются домой уже с 15 октября.
Призыв будет проходить в плановом порядке, всего с 1 ноября в стране заработают более 2,5 тыс. призывных комиссий.
"К проведению призыва все готово. Необходимые запасы имущества и оборудования созданы. В военные комиссариаты завезены комплекты обмундирования, несессеры, продовольственное и вещевое имущество для обеспечения молодого пополнения, убывающего со сборных пунктов в войска", - заверил представитель Геншатба.
Ранее в Генштабе РФ заверили, что новобранцев не будут направлять на территорию ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Их также не будут задействовать в военной операции на Украине.
Отправка призывников - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
10:02
Солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб
Армия и флотКрым
 
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