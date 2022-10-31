https://crimea.ria.ru/20221031/osenniy-prizyv-kuda-poedut-novobrantsy--mo-rf-1125171246.html

Осенний призыв: куда поедут новобранцы — МО РФ

Осенний призыв: куда поедут новобранцы — МО РФ - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Осенний призыв: куда поедут новобранцы — МО РФ

Новобранцы, призванные в рамках осенней кампании, отправятся в учебки, а затем в воинские части на территории различных регионов РФ, кроме новых регионов. Такое РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T12:23

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армия и флот

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Новобранцы, призванные в рамках осенней кампании, отправятся в учебки, а затем в воинские части на территории различных регионов РФ, кроме новых регионов. Такое заявление начальника четвертого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского распространила пресс-служба Минобороны России.По его словам, новый призыв никак не связан с проведением спецоперации, к участию в СВО бойцы срочной службы привлекаться не будут, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки, своевременно увольняются и возвращаются домой уже с 15 октября.Призыв будет проходить в плановом порядке, всего с 1 ноября в стране заработают более 2,5 тыс. призывных комиссий. Ранее в Генштабе РФ заверили, что новобранцев не будут направлять на территорию ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Их также не будут задействовать в военной операции на Украине.

https://crimea.ria.ru/20221031/soldaty-srochniki-osennego-prizyva-ne-budut-privlecheny-k-svo--genshtab-1125168361.html

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армия и флот, крым