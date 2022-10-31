Осенний призыв: куда поедут новобранцы — МО РФ
В МО РФ рассказали, как будет проходить осенний призыв
12:23 31.10.2022 (обновлено: 12:24 31.10.2022)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОтправка призывников в армию
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Новобранцы, призванные в рамках осенней кампании, отправятся в учебки, а затем в воинские части на территории различных регионов РФ, кроме новых регионов. Такое заявление начальника четвертого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского распространила пресс-служба Минобороны России.
"Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами", - заявил Цимлянский.
По его словам, новый призыв никак не связан с проведением спецоперации, к участию в СВО бойцы срочной службы привлекаться не будут, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки, своевременно увольняются и возвращаются домой уже с 15 октября.
Призыв будет проходить в плановом порядке, всего с 1 ноября в стране заработают более 2,5 тыс. призывных комиссий.
"К проведению призыва все готово. Необходимые запасы имущества и оборудования созданы. В военные комиссариаты завезены комплекты обмундирования, несессеры, продовольственное и вещевое имущество для обеспечения молодого пополнения, убывающего со сборных пунктов в войска", - заверил представитель Геншатба.
Ранее в Генштабе РФ заверили, что новобранцев не будут направлять на территорию ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Их также не будут задействовать в военной операции на Украине.