https://crimea.ria.ru/20221031/soldaty-srochniki-osennego-prizyva-ne-budut-privlecheny-k-svo--genshtab-1125168361.html
Солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб
Солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб
В Генштабе РФ заявили, что солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО. РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T10:02
2022-10-31T10:02
2022-10-31T10:02
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Генштабе РФ заявили, что солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО.Новобранцев не будут направлять на территорию ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Их также не будут задействовать в военной операции на Украине.Осенью 2022 года призыву на срочную военную службу подлежат 120 тыс. человек – это на 7,5 тыс. меньше, чем осенью прошлого года.По словам Бурдинского, обычно осенняя призывная кампания начинается 1 октября, в этом году ее старт перенесли на 1 ноября из-за проведения частичной мобилизации.Осеннего призыва не будет в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов РФ, что в Генштабе объясняют физико-географическими условиями регионов.Это Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ, где призыв проводится только весной.Военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, их увольнение уже началось с октября. По состоянию на 31 октября, уволено из рядов Вооруженных сил и направлено к местам проживания 19,5 тысяч человек, добавил Бурдинский.С 21 сентября в России проводилась частичная мобилизация.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в России хотят мобилизовать граждан с непогашенной судимостью.
новые регионы россии
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армия и флот, специальная военная операция рф на украине, новые регионы россии
Солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб
Генштаб РФ: солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Генштабе РФ заявили, что солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО.
Новобранцев не будут направлять на территорию ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Их также не будут задействовать в военной операции на Украине.
"Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине", – сообщил газете "Красная звезда" начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский.
Осенью 2022 года призыву на срочную военную службу подлежат 120 тыс. человек – это на 7,5 тыс. меньше, чем осенью прошлого года.
По словам Бурдинского, обычно осенняя призывная кампания начинается 1 октября, в этом году ее старт перенесли на 1 ноября из-за проведения частичной мобилизации.
"Мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, скорректированы, определены сроки начала работы призывных комиссий и отправок в войска граждан, призываемых на военную службу. Призывные мероприятия будут завершены в установленные сроки", – сказал представитель Генштаба.
Осеннего призыва не будет в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов РФ, что в Генштабе объясняют физико-географическими условиями регионов.
Это Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ, где призыв проводится только весной.
Военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, их увольнение уже началось с октября. По состоянию на 31 октября, уволено из рядов Вооруженных сил и направлено к местам проживания 19,5 тысяч человек, добавил Бурдинский.
С 21 сентября в России проводилась частичная мобилизация.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, в России хотят мобилизовать граждан с непогашенной судимостью.