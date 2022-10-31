https://crimea.ria.ru/20221031/soldaty-srochniki-osennego-prizyva-ne-budut-privlecheny-k-svo--genshtab-1125168361.html

Солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб

Солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб

В Генштабе РФ заявили, что солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО. РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T10:02

2022-10-31T10:02

2022-10-31T10:02

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Генштабе РФ заявили, что солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО.Новобранцев не будут направлять на территорию ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Их также не будут задействовать в военной операции на Украине.Осенью 2022 года призыву на срочную военную службу подлежат 120 тыс. человек – это на 7,5 тыс. меньше, чем осенью прошлого года.По словам Бурдинского, обычно осенняя призывная кампания начинается 1 октября, в этом году ее старт перенесли на 1 ноября из-за проведения частичной мобилизации.Осеннего призыва не будет в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов РФ, что в Генштабе объясняют физико-географическими условиями регионов.Это Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ, где призыв проводится только весной.Военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, их увольнение уже началось с октября. По состоянию на 31 октября, уволено из рядов Вооруженных сил и направлено к местам проживания 19,5 тысяч человек, добавил Бурдинский.С 21 сентября в России проводилась частичная мобилизация.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в России хотят мобилизовать граждан с непогашенной судимостью.

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, специальная военная операция рф на украине, новые регионы россии