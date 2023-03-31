https://crimea.ria.ru/20230331/budet-li-v-rossii-vtoraya-volna-mobilizatsii--otvet-genshtaba-1127890915.html

Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба

Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба

Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует проводить вторую волну мобилизации. Об этом заявил начальник управления главного... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T08:36

2023-03-31T08:36

2023-03-31T08:37

министерство обороны рф

россия

частичная мобилизация

призыв в вс россии

призывной возраст

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует проводить вторую волну мобилизации. Об этом заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.По его словам, для осуществления задач хватает тех, кто уже мобилизован, и добровольцев.Кроме того, сейчас значительно увеличилось и количество россиян, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту, добавил Цимлянский."Для их своевременного оформления Министерством обороны была расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", - уточнил он.Весенний призывВесенний призыв граждан на военную службу пройдет в установленные законом сроки - с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России, заверили в Генштабе.Треть из них направят в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и техники, уточнил Цимлянский.Мобилизация в РоссииПрезидент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Впоследствии Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – закон В Минобороны ответили на вопрос о возобновлении мобилизации в РоссииДобровольцы получат удостоверение ветерана боевых действий

https://crimea.ria.ru/20230330/prizovut-147-tysyach-putin-podpisal-ukaz-o-vesennem-prizyve-1127888023.html

https://crimea.ria.ru/20230303/kogda-v-rossii-izmenitsya-prizyvnoy-vozrast-1127325085.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, россия, частичная мобилизация, призыв в вс россии, призывной возраст, армия и флот