Рейтинг@Mail.ru
Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230331/budet-li-v-rossii-vtoraya-volna-mobilizatsii--otvet-genshtaba-1127890915.html
Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба
Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба
Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует проводить вторую волну мобилизации. Об этом заявил начальник управления главного... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T08:36
2023-03-31T08:37
министерство обороны рф
россия
частичная мобилизация
призыв в вс россии
призывной возраст
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0c/1126358078_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_5afbf14411002e19f6553dd5c8e1a9c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует проводить вторую волну мобилизации. Об этом заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.По его словам, для осуществления задач хватает тех, кто уже мобилизован, и добровольцев.Кроме того, сейчас значительно увеличилось и количество россиян, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту, добавил Цимлянский."Для их своевременного оформления Министерством обороны была расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", - уточнил он.Весенний призывВесенний призыв граждан на военную службу пройдет в установленные законом сроки - с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России, заверили в Генштабе.Треть из них направят в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и техники, уточнил Цимлянский.Мобилизация в РоссииПрезидент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Впоследствии Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – закон В Минобороны ответили на вопрос о возобновлении мобилизации в РоссииДобровольцы получат удостоверение ветерана боевых действий
https://crimea.ria.ru/20230330/prizovut-147-tysyach-putin-podpisal-ukaz-o-vesennem-prizyve-1127888023.html
https://crimea.ria.ru/20230303/kogda-v-rossii-izmenitsya-prizyvnoy-vozrast-1127325085.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0c/1126358078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c67a2177c2ae7f294466168b3e6d86b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, россия, частичная мобилизация, призыв в вс россии, призывной возраст, армия и флот
Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба

Контр-адмирал Цимлянский: второй волны мобилизации в планах Генерального штаба нет

08:36 31.03.2023 (обновлено: 08:37 31.03.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбучение мобилизованных на Запорожском направлении
Обучение мобилизованных на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует проводить вторую волну мобилизации. Об этом заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
По его словам, для осуществления задач хватает тех, кто уже мобилизован, и добровольцев.
"Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач", - сказал он на брифинге в пятницу.
Кроме того, сейчас значительно увеличилось и количество россиян, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту, добавил Цимлянский.
"Для их своевременного оформления Министерством обороны была расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", - уточнил он.
В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Вчера, 19:51
Призовут 147 тысяч: Путин подписал указ о весеннем призыве

Весенний призыв

Весенний призыв граждан на военную службу пройдет в установленные законом сроки - с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России, заверили в Генштабе.
Треть из них направят в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и техники, уточнил Цимлянский.
"В завершение хочу успокоить военнослужащих по призыву и их родителей и напомнить, что все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания", - заключил он.
Призывники с гитарой перед отправкой на службу - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
3 марта, 15:03
Когда в России изменится призывной возраст

Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
Впоследствии Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – закон
В Минобороны ответили на вопрос о возобновлении мобилизации в России
Добровольцы получат удостоверение ветерана боевых действий
 
Министерство обороны РФРоссияЧастичная мобилизацияПризыв в ВС РоссииПризывной возрастАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:52Лукашенко жестко высказался о ситуации на Украине
11:44Движение машин на трассе М-4 "Дон" возобновлено в обе стороны
11:38ВСУ обстреляли три города и два села на Херсонщине
11:28Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине
11:26Паромов в Крым ждут почти 300 грузовиков
11:20Пять поездов в Крым и из Крыма опаздывают из-за снегопада в Ростове
11:13Не хотел участвовать в СВО: в Крыму контрактник осужден за дезертирство
11:00Ежегодное послание президента Белоруссии к парламенту и нации. Трансляция
10:50ЕС может отправить войска на Украину – Орбан обозначил перспективу
10:29Больше сотни заболевших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:03Ветер усилится: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение
09:54Прорыв к Азовскому морю грозит ВСУ катастрофой – Константинов
09:35В Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров
08:57Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"
08:56Поезда "Таврия" свяжут Симферополь и Смоленск: расписание
08:36Будет ли в России вторая волна мобилизации – ответ Генштаба
08:12В Севастополе в колледжах введут квоты для детей участников СВО
07:47Детский отдых в Крыму: что нового 0:57
07:21Врач назвал основную причину абортов в Крыму
07:01"От артиллерии не скрыться": три истории о чуде из зоны СВО
Лента новостейМолния